2025.09.24.

Két egyszerű összetevő, amivel egy tál unalmas rizst is felturbózhatsz

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Valljuk be, a rizs nem épp egy ízbomba (még a jázminé és basmatié sem túl kirobbanó), csupán két egyszerű összetevővel azonban felturbózhatod ennek a laktató és tápláló gabonaköretnek az ízét.

A rizibizi klasszikus fogás, amivel évtizedek óta igyekeznek a magyar konyhákban valami plusz ízt csempészni az unalmas rizsbe. Ha ennél kifinomultabb ízekre vágysz, van két összetevő, amivel garantáltan új dimenzióba emelheted az unalmas rizst!

Egy tál rizs felülnézetből, benne zöld fűszer, tetején lime-szelet
Korianderrel és limelével turbózhatod fel az unalmas rizst

Hogy mi az a két titkos összetevő? A koriander és a lime.

A korianderről köztudott, hogy kiegyensúlyozza a fűszereket, kiemeli az ízeket, és fűszeres ízvilága jól illik a limelé pikáns, savanykás ízéhez.

Tudtad?

Egyesek szerint szappanízű a koriander, amiről egy, a szaglást, és azon belül az aldehidek érzékelését meghatározó gén módosulása tehet. (A koriander ízét körülbelül 6 különböző összetevő határozza meg, melyek nagy része aldehid.)

Ez a két összetevő együtt új mélységet ad egy tál sima rizsnek, élénk, friss ízt kölcsönözve neki.

Az elkészítéshez csak annyit kell tenned, hogy felaprítasz egy kis koriandert, majd összekevered egy fazék főtt rizzsel és friss limelével.

A mennyiségeket teljesen az ízlésed szerint állíthatod be, de célszerű néhány nagy evőkanál koriandert és fél lime levét használnod minden csésze rizshez. A valódi ízhatás titka, hogy a koriander levelei mellett a szárakat is felhasználod. Furcsának tűnhet, de ha finoman felaprítod őket, a meleg rizsbe keverve megpuhulnak.

A hosszú szemű rizsfajtákkal működik a legjobban, különösen az olyan illatos változatokkal, mint például a basmati. Főzés előtt feltétlenül öblítsd le a rizst, hogy puha és könnyű legyen. A barna rizs is jó választás, ha teljes kiőrlésű gabonát szeretnél adni az ételedhez – csak ügyelj rá, hogy elég sokáig főzd.

További módszerek, hogy plusz ízt adj a rizsnek

Tipp

A rizst víz helyett főzd alaplében, vagy a főzőfolyadékhoz adj koriandert, hogy az ízek még jobban átjárják.

Egy kevés apróra vágott fokhagyma vagy chilipaprika is fűszeresebbé teszi az ételt, ha főzés után kevered hozzá, akárcsak némi apróra vágott vöröshagyma vagy egy kis lime héja.

Ha van időd, egy másik remek lehetőség, hogy a rizst kissé megpirítod, mielőtt megfőzöd. Ehhez csak olvassz meg egy kis vajat egy serpenyőben, és kevergesd benne a rizst egy-két percig, mielőtt hozzáadnád a vizet.

A maradékot a hűtőben tárold, és ne felejts el egy kevés vizet adni hozzá, mielőtt felmelegítenéd, hogy a rizs ne száradjon ki. Tálalás előtt pedig facsarj bele még egy kis lime-ot, hogy felébreszd a citrusos ízvilágot!

Forrásunk volt.

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

