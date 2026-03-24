Ekkor kellene reggelizned, ha fogyni akarsz, állítja a szakértő

Reggelizel? Esetleg kihagyod, mert fogyni szeretnél? Vagy csak mert nincs időd? Nem biztos, hogy jó ötlet, mert a reggeli kihagyásával lassíthatod a metabolizmusod, azaz az anyagcseréd.
Egyes szakértők szerint ugyanis, ha egy bizonyos intervallumban reggelizünk, az étvágyunk kontrollálhatóbbá válik, és még a fogyásunk is sikeres lesz. Hogy is van ez?
Most akkor mikor reggelizzünk?
A reggelit délelőtt 11 óra körül érdemes elfogyasztani, különösen azoknak, akik szeretnének leadni néhány plusz kilót- állítja Tim Spector, a londoni King's College genetikai epidemiológusa.
Felhívta a figyelmet arra, hogy manapság az emberek jóval később vacsoráznak, mint a korábbi generációk, és az utolsó étkezésük gyakran este 9 óra körülre esik - ezért is jobb kitolni a reggelit későbbre.
Min. 14 órás időszakos böjt a vacsora és a reggeli közt: az anyagcserét, így a fogyást is segíti
legfrissebb kutatások szerint egészséges az anyagcsere szempontjából, ha legalább 14 órás szünetet tartunk a vacsora és a reggeli között, ezért javasolja a 11 órai reggelizést.
Ha valaki néhány hónapon át következetesen betartja ezt a szabályt, akár 2–5 kilogrammot is fogyhat, állítja Spector professzor
A 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás is elkerülhető lehet
A szakértő következtetéseit részben a Hadza törzs tagjai körében végzett kutatásaira alapozta (ők az egyik utolsó, tisztán vadászó-gyűjtögető népcsoport a Földön, Tanzániából.)
Náluk szinte ismeretlen a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás, amit Spector többek között annak tulajdonít, hogy az első étkezésük általában 10:30 és 11:00 között történik.
A szakértő szerint a napi 14 órás böjt – még akkor is, ha közben nem csökkentjük a kalóriabevitelt – hosszú távon könnyen fenntartható.
Tudtad?
A reggeli kihagyása sem ördögtől való
Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak a tanácsnak, miszerint soha nem szabad kihagyni a reggelit. Tim Spector szerint egyes emberek éppen azért hízhatnak, mert túl korán reggeliznek.
A professzor által ajánlott alapanyagok reggelire - ezek egészséges mértékben telítenek el:
- avokádó
- tojásételek
- teljes kiőrlésű gabona, pékáru
- mogyoróvaj
- olajos magvak
- zabpehely
- csirkemell
- tonhal, lazac
- bogyós gyümölcsök
- skyr, görög joghurt