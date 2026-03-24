Ekkor kellene reggelizned, ha fogyni akarsz, állítja a szakértő

Az epidemológus szerint hasznos kitolni a reggelit, hiszen manapság az emberek többsége 8-9 körül vacsorázik. Na de mi köze ennek a fogyáshoz?

Reggelizel? Esetleg kihagyod, mert fogyni szeretnél? Vagy csak mert nincs időd? Nem biztos, hogy jó ötlet, mert a reggeli kihagyásával lassíthatod a metabolizmusod, azaz az anyagcseréd.

A reggelit délelőtt 11 óra körül érdemes elfogyasztani, főleg, ha fogyni szeretnénk

Egyes szakértők szerint ugyanis, ha egy bizonyos intervallumban reggelizünk, az étvágyunk kontrollálhatóbbá válik, és még a fogyásunk is sikeres lesz. Hogy is van ez?

Most akkor mikor reggelizzünk?

A reggelit délelőtt 11 óra körül érdemes elfogyasztani, különösen azoknak, akik szeretnének leadni néhány plusz kilót - állítja Tim Spector, a londoni King's College genetikai epidemiológusa.

Felhívta a figyelmet arra, hogy manapság az emberek jóval később vacsoráznak, mint a korábbi generációk, és az utolsó étkezésük gyakran este 9 óra körülre esik - ezért is jobb kitolni a reggelit későbbre.

Min. 14 órás időszakos böjt a vacsora és a reggeli közt: az anyagcserét, így a fogyást is segíti

legfrissebb kutatások szerint egészséges az anyagcsere szempontjából, ha legalább 14 órás szünetet tartunk a vacsora és a reggeli között, ezért javasolja a 11 órai reggelizést.

Ha valaki néhány hónapon át következetesen betartja ezt a szabályt, akár 2–5 kilogrammot is fogyhat, állítja Spector professzor

A min. 14 órás időszakos böjt a vacsora és a másnapi reggeli közt a fogyást is segíti

A 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás is elkerülhető lehet

A szakértő következtetéseit részben a Hadza törzs tagjai körében végzett kutatásaira alapozta (ők az egyik utolsó, tisztán vadászó-gyűjtögető népcsoport a Földön, Tanzániából.)

Náluk szinte ismeretlen a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás, amit Spector többek között annak tulajdonít, hogy az első étkezésük általában 10:30 és 11:00 között történik.

A szakértő szerint a napi 14 órás böjt – még akkor is, ha közben nem csökkentjük a kalóriabevitelt – hosszú távon könnyen fenntartható.

Tudtad? Az időszakos böjt azért lehet egészséges, mert a bélrendszerünkben élő mikroorganizmusok a miénkhez hasonló cirkadiánritmus szerint működnek, és nekik is szükségük van egy pihenőidőre, regenerálódásra.

A reggeli kihagyása sem ördögtől való

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak a tanácsnak, miszerint soha nem szabad kihagyni a reggelit. Tim Spector szerint egyes emberek éppen azért hízhatnak, mert túl korán reggeliznek.

A professzor által ajánlott alapanyagok reggelire - ezek egészséges mértékben telítenek el:

avokádó

tojásételek

teljes kiőrlésű gabona, pékáru

mogyoróvaj

olajos magvak

zabpehely

csirkemell

tonhal, lazac

bogyós gyümölcsök

skyr, görög joghurt

Forrásunk volt.