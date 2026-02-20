Család

Ezért nem lesz krémes a rántottád – Szállodai reggeliztető árulja el, mit rontanak el nagyon sokan

A rántottakészítés az a műfaj, amit konyhai tevékenységei során az elsők között sajátít el az ember. Mai Napi Tippünket egy szállodai reggeliztetőn keresztül osztjuk meg, aki elárulja, mi az, amit nagyon sokan elrontanak rántotta készítésekor.

Már több tippet is megosztottunk rántottakészítés kapcsán, most azonban egy szállodai reggeliztető árulja el, mi az a tipikus hiba, amit tényleg sokan elkövetnek a rántotta készítésekor.

Krémes rántotta
A szállodai reggeliztető szerint túl magas hőfokon sütjük a rántottát, ezért nem lesz krémes

Mitől lesz ízletes és krémes a rántottád?

Volt már szó arról, hogy az olívaolajon készített rántotta lágy és puha lesz sütés után, de olyan tippet is megosztottunk már, hogy milyen mozdulatokkal kell keverni, hogy tökéletes legyen a végeredmény.

Mindezen trükkök ellenére van egy olyan, sokak által elkövetett hiba, amire nem is gondolnánk rántotta készítésekor. Hiszen a rántotta egy egyszerű és gyorsan összedobható reggeli vagy bármilyen más étkezés, de nagyon nem mindegy, hogy milyen hőfokon sül a tojás.

Kerüld a túl magas hőfokot!

Justine Doiron, szállodai reggeliztető árulta el, hogy a rántottát nem szabad magas hőfokon készíteni, hiszen ettől kemény, száraz végeredményt kapunk.

Rántotta
A rántottát nem szabad magas hőfokon készíteni

Hiába egy gyorsan elkészíthető ételről van szó, arra azért szánjunk időt, hogy folyamatos kevergetés mellett, hogy közepes lángon süssük készre a rántottát. Ha ezt nem tesszük meg, akkor minden más praktika hiábavaló, legyen szó vajjal, olívaolajjal vagy tejszínnel való készítésről.

Extra tipp:

Már a sütés előtt érdemes a sót hozzáadni a tojáshoz, amit alaposan keverjünk össze, akár erőteljesebb, elnagyolt mozdulatokkal, ez is segíti, hogy a tojás légies, könnyed legyen.

