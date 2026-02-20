Család

2026.02.20.

Kedvelt fagyasztott élelmiszert hívtak vissza a Sparból, növényvédőszer jelenléte miatt

Nosalty profilképe Nosalty

Határérték feletti növényvédőszermaradék-tartalom miatt hívtak vissza gyorsfagyasztott szamócát a Sparból.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörében haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket: intézkedett az érintett terméktétel forgalomból való kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Spar fagyasztott eper
Visszahívták az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát
forrás

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca

Kiszerelés: 1 kg

Minőségmegőrzési idők: 23.07.2027; 24.07.2027; 14.11.2027; 28.11.2027; 14.01.2028

Beszállító: Agrosprint Zrt.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Amennyiben az adott termékből vásároltál, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.

