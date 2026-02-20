Figyelem! Anyatej-kiegészítő tápszereket hív vissza a Danone

A DANONE Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra.
A Danone elővigyázatossági okokból döntött
A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra, ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként, elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.
A DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500g
Kiszerelés: 500g
Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026
Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500g
Kiszerelés: 1500g
Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026
Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000g
Kiszerelés: 1000g
Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027
Magyar forgalmazó: DANONE Magyarország Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, kérjük, vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.