Az RTL riportfilmje bemutatta Magyarország legdrágább ételeit, melyek között helyett kapott egy 17 ezer forintos Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei palacsinta is. Kérdés, hogy vajon tényleg megéri-e az árát.

Prémium palacsinta 17 ezer forintért: elképesztő, hogyan készül

Magyarország gasztronómiai palettája igen sokszínű az árazás tekintetében, ami az RTL készítette riportból is kiderül - összegyűjtötték a legdrágább ételeket országszerte, amiket Rácz Jenő és Sárközi Ákos is véleményezett.

Óriáspalacsinta arany bevonattal és pisztáciás töltelékkel

Ezek közül került ki egy meglepően magas árazású palacsinta, ami ugyan külsejében is igen impozáns, és még a tölteléke sem éppen szerény: arannyal bevont, prémium minőségű pisztáciakrémes desszertről van szó.

Az aranylapok beszerzői ára 1200 forintba kerül, amiből többre is szükség van a palacsinta beborításához, így kerül 17 000 forintba az óriásédesség. A bemutatott ételek között egyébként rendkívül drága hamburger és milliós értékű pizza is szerepelt, a séfek pedig elmondták, hogy a jó minőségű alapanyagok elengedhetetlenek, de nem feltétlen kell, hogy drágák is legyenek.

A palacsintázó tulajdonosa szerint van olyan vendég, aki két naponta visszatér, hogy élvezhesse a különleges desszertet. Állítása szerint sehol máshol a világon nem szolgálnak fel hasonló palacsintát.

Forrásunk volt.

