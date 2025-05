A Nutella intenzív mogyorós ízével a kenhető mogyorókrémek királya, és nem is volt olyan rég, hogy szerkesztőségünk tesztelte a vegán Nutellát, amit akkor még csak Olaszországban lehetett kapni, sőt, azóta a Nutella-fagyit is megkóstoltuk. Ma pedig már arra sem kell sokat várni, hogy egy teljesen új ízvilágú Nutellát is piacra dobjon a cég...

A Nutella közel 61 év után új ízt dob a piacra

A Nutellát, ha nem magában, akkor szinte minden mással tudjuk enni: kenyér, palacsinta, gofri, keksz, smoothie és sütemények, ezeknek különösen jól áll. Arra pedig korábban nem volt példa, hogy a Ferrero, mint gyártó, a Nutella 61 éves történetében valaha új ízzel rukkolt volna elő. Egészen idáig.

Az új íz pedig nem más, mint a földimogyoró!

Köszöntsd a földimogyorós Nutellát! A 2026 tavaszán megjelenő új íz a Nutella kakaós mogyorókrém jellegzetes krémességét ötvözi a pörkölt földimogyoró finom ízével – írja a Ferrero.

Ugyanazt a krémes állagot ígérik, egy kis extra földimogyoróízzel, ez ráadásul csak a kezdet, mert többféle újdonságot is terveznek. Azt, hogy a Nutella Peanut végleges lesz-e, még nem lehet tudni.

Mindenképpen szeretnénk, ha a figyelmünk középpontjában lenne – mondta el Seth Gonzalez, a Nutella marketingigazgatója.

