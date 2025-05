Bódi Margó újra ragyog: a 63 éves énekesnő fantasztikus formában tért vissza a közéletbe – 15 kilóval könnyebben, energikusan és sugárzó külsővel. A változás mögött nem sebészkés áll, hanem tudatos életmódváltás, amelynek részleteit most meg is osztotta.

Bódi Margó elárulja, mi 15 kilós fogyásának a titka Birton Szabolcs

Bódi Margó nemcsak vékonyabb lett, de a kisugárzása is fiatalosabb, fittebb, mint valaha. A mindennapokban aktív maradt: rendszeresen mozog, otthon is lendületesen intézi a ház körüli teendőket, és az étkezés terén is nagy fordulatot vett. Férjével, Bódi Gusztival közösen mondtak búcsút a hagyományos, nehéz roma ételeknek.

Kikerült a fehér kenyér, a zsíros fogások és a nokedli is a menüből – helyette könnyedebb, egészségtudatosabb alapanyagokat használnak.

Ahogy Margó is mondja: nem csodadiétáról van szó, hanem kitartásról és következetességről. . A súlyfeleslegtől fokozatosan szabadult meg: 80 kilóról 65-re csökkent a testsúlya. Nem kapkodott, tudatosan lassú tempót választott, ennek pedig meg is lett az eredménye – bőre feszes maradt, nem ereszkedett meg a fogyás után sem. Margó úgy érzi, nemcsak könnyebb lett fizikailag, de lelkileg is megújult, mintha éveket fiatalodott volna.

Szépen lassan mentek le a kilók, úgyhogy a bőröm is szépen reagált a változásra. Sehol nem ereszkedett meg, lógott, sőt. Feszesebb, mint valaha!

Margó egyébként nemcsak az étkezésre figyelt oda, hanem a sportot is beiktatta az életébe. Saját elmondása szerint rendszeresen sétál öt kilométert, lépcsőzik, kardiózik, és száz felüléssel zárja a mozgást.

Forrásunk volt.

Hírek, érdekességek, újdonságok: