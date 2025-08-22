10 tipp azoknak, akiknek ADHD-sként valódi kihívást jelent a takarítás

Nincs kedvünk hozzá, szétszórtak vagyunk, és csak halogatjuk? Nem vagyunk egyedül. Az ADHD-val élők számára a takarítás nemcsak egy nyűg – hanem egy szinte lehetetlen küldetésnek tűnő kihívás is. Nehéz belevágni, és sokszor még nehezebb befejezni.
A végrehajtó funkciók nehezítettsége, a figyelem folyamatos váltása, az időérzékelés problémái és a cselekvés elindításának nehézségei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a takarítás igazi küzdelem legyen- fogalmaz KC Davis pszichológus, aki maga is ADHD-val él.
Davis a Struggle Care podcast és közösségi oldalai révén több százezer embert inspirál, és gyakorlati módszereket kínál arra, hogyan alakítsuk át a takarításhoz való hozzáállásunkat. Most itt vannak a legjobb tippjei, amelyeket klinikai szakpszichológusok is megerősítenek:
1. Gondoljuk újra, mit jelent a „tisztaság”
A tisztaság kérdése nem fekete-fehér – mondja Davis. Nem kell makulátlan házra törekednünk, elég, ha az otthonunk funkcionális. Ha például teljesen tele van a mosogató vagy állandóan megbotlunk a szétszórt tárgyakban, akkor a lakás nem szolgál minket, és tennünk kell valamit. Nem muszáj viszont „tökéletes” teret alkotnunk, elég, ha használható.
2. Az „Öt dolog” módszer
Amikor úgy érezzük, hogy a káosz megbénít, Davis az „Öt dolog” takarítási technikát ajánlja:
- szemét,
- edények,
- szennyes,
- helyükön lévő dolgok,
- hely nélküli tárgyak.
Ha mindig ebben a sorrendben haladunk, kevésbé veszünk el a részletekben. Nem kell mindent egyszerre megoldani, elég kis lépésekben előre jutni.
3. Alakítsunk ki rutint
Egy állandó időpont vagy nap kijelölése sokat segít a rendszerezésben. Davis például egy ideig a hét napjaihoz rendelte a feladatokat (hétfő = mosás, kedd = fürdő, stb.). Ma inkább esti „lezáró feladatokat” végez, majd vasárnap tart egy nagyobb rendrakást. A lényeg: találjunk olyan rendszert, ami nekünk működik, és ha már nem válik be, váltsunk nyugodtan.
4. Teljes fókuszban
Az ADHD-s agynak sokszor könnyebb, ha egy nagyobb feladatot egyszerre végzünk el. Például nem minden étkezés után mosogatunk, hanem nap végén, egy szuszra. Így nem kell folyton váltani a figyelmet.
5. Induljunk el, amikor már talpon vagyunk
Ha épp a kanapén görgetjük a telefont, szinte lehetetlen lesz rávenni magunkat a mosogatásra.
De ha már úgyis felálltunk – mondjuk miután elindítottuk a gyerekeket vagy lementünk a kutyával – könnyebb rászánni még 15-20 percet egy gyors feladatra.
6. Osszuk meg a terheket
Ha másokkal élünk együtt, érdemes megbeszélni, hogy ki mit vállal. Nem kell mindenben felezni – inkább arra figyeljünk, hogy mindenkinek legyen ideje pihenni, és ne érezze, hogy mindig szolgálatban van.
7. A „buddy” rendszer
Az ADHD-sok sokszor könnyebben takarítanak, ha közben valaki ott van – még ha nem is segít aktívan. Ez lehet egy barát a telefon másik végén, videóhívásban, vagy személyesen. A lényeg: ne legyünk egyedül a feladattal.
8. „Egy szoba, egy változás”
Ahelyett, hogy minden szobát egyszerre próbálnánk rendbe tenni, válasszunk ki egyetlen helyiséget, és ott egy látványos dolgot változtassunk meg:
- kiporszívózunk,
- letöröljük a tükröt,
- rendet rakunk az asztalon.
Ez ad egy gyors sikerélményt, ami motivációt adhat a folytatáshoz.
9. Jutalmazzuk meg magunkat
A pozitív megerősítés csodákra képes. Kapcsoljuk össze a takarítást valami kellemes élménnyel: hallgassunk közben zenét, nassoljunk valamit, vagy tervezzünk programot utána. Így a rendrakás nem büntetés lesz, hanem egy elfogadhatóbb része a napnak.
10. Engedjük el a szégyent
Egy rendetlen otthon nem tesz minket rossz emberré– hangsúlyozza Davis.
A tisztaság erkölcsileg semleges, nincs „jó” vagy „rossz” szintje. A lényeg, hogy az otthonunk minket szolgáljon, és biztonságos, élhető teret adjon.