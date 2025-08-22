10 tipp azoknak, akiknek ADHD-sként valódi kihívást jelent a takarítás

A figyelemzavar, a feledékenység és a gyenge impulzuskontroll mind-mind megnehezítik az ADHD-sok dolgát, amikor takarításra kerül a sor. Szerencsére a helyzet közel sem reménytelen.

Nincs kedvünk hozzá, szétszórtak vagyunk, és csak halogatjuk? Nem vagyunk egyedül. Az ADHD-val élők számára a takarítás nemcsak egy nyűg – hanem egy szinte lehetetlen küldetésnek tűnő kihívás is. Nehéz belevágni, és sokszor még nehezebb befejezni.

A végrehajtó funkciók nehezítettsége, a figyelem folyamatos váltása, az időérzékelés problémái és a cselekvés elindításának nehézségei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a takarítás igazi küzdelem legyen - fogalmaz KC Davis pszichológus, aki maga is ADHD-val él.

Davis a Struggle Care podcast és közösségi oldalai révén több százezer embert inspirál, és gyakorlati módszereket kínál arra, hogyan alakítsuk át a takarításhoz való hozzáállásunkat. Most itt vannak a legjobb tippjei, amelyeket klinikai szakpszichológusok is megerősítenek:

1. Gondoljuk újra, mit jelent a „tisztaság”

A tisztaság kérdése nem fekete-fehér – mondja Davis. Nem kell makulátlan házra törekednünk, elég, ha az otthonunk funkcionális. Ha például teljesen tele van a mosogató vagy állandóan megbotlunk a szétszórt tárgyakban, akkor a lakás nem szolgál minket, és tennünk kell valamit. Nem muszáj viszont „tökéletes” teret alkotnunk, elég, ha használható.

2. Az „Öt dolog” módszer

Amikor úgy érezzük, hogy a káosz megbénít, Davis az „Öt dolog” takarítási technikát ajánlja:

szemét,

edények,

szennyes,

helyükön lévő dolgok,

hely nélküli tárgyak.

Ha mindig ebben a sorrendben haladunk, kevésbé veszünk el a részletekben. Nem kell mindent egyszerre megoldani, elég kis lépésekben előre jutni.

3. Alakítsunk ki rutint

Egy állandó időpont vagy nap kijelölése sokat segít a rendszerezésben. Davis például egy ideig a hét napjaihoz rendelte a feladatokat (hétfő = mosás, kedd = fürdő, stb.). Ma inkább esti „lezáró feladatokat” végez, majd vasárnap tart egy nagyobb rendrakást. A lényeg: találjunk olyan rendszert, ami nekünk működik, és ha már nem válik be, váltsunk nyugodtan.

4. Teljes fókuszban

Az ADHD-s agynak sokszor könnyebb, ha egy nagyobb feladatot egyszerre végzünk el. Például nem minden étkezés után mosogatunk, hanem nap végén, egy szuszra. Így nem kell folyton váltani a figyelmet.

5. Induljunk el, amikor már talpon vagyunk

Ha épp a kanapén görgetjük a telefont, szinte lehetetlen lesz rávenni magunkat a mosogatásra.

De ha már úgyis felálltunk – mondjuk miután elindítottuk a gyerekeket vagy lementünk a kutyával – könnyebb rászánni még 15-20 percet egy gyors feladatra.

6. Osszuk meg a terheket

Ha másokkal élünk együtt, érdemes megbeszélni, hogy ki mit vállal. Nem kell mindenben felezni – inkább arra figyeljünk, hogy mindenkinek legyen ideje pihenni, és ne érezze, hogy mindig szolgálatban van.

7. A „buddy” rendszer

Az ADHD-sok sokszor könnyebben takarítanak, ha közben valaki ott van – még ha nem is segít aktívan. Ez lehet egy barát a telefon másik végén, videóhívásban, vagy személyesen. A lényeg: ne legyünk egyedül a feladattal.

Kapcsoljuk össze a takarítást valami kellemes élménnyel

8. „Egy szoba, egy változás”

Ahelyett, hogy minden szobát egyszerre próbálnánk rendbe tenni, válasszunk ki egyetlen helyiséget, és ott egy látványos dolgot változtassunk meg:

kiporszívózunk,

letöröljük a tükröt,

rendet rakunk az asztalon.

Ez ad egy gyors sikerélményt, ami motivációt adhat a folytatáshoz.

9. Jutalmazzuk meg magunkat

A pozitív megerősítés csodákra képes. Kapcsoljuk össze a takarítást valami kellemes élménnyel: hallgassunk közben zenét, nassoljunk valamit, vagy tervezzünk programot utána. Így a rendrakás nem büntetés lesz, hanem egy elfogadhatóbb része a napnak.

10. Engedjük el a szégyent

Egy rendetlen otthon nem tesz minket rossz emberré – hangsúlyozza Davis.

A tisztaság erkölcsileg semleges, nincs „jó” vagy „rossz” szintje. A lényeg, hogy az otthonunk minket szolgáljon, és biztonságos, élhető teret adjon.

