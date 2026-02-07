Otthon

2026.02.07.

3 budapesti és 3 vidéki étterem, ahol perfekt, nosztalgikus vasárnapi menüvel várnak

Kormos Lili profilképe Kormos Lili

A vasárnapi ebédet nem lehet félvállról venni, szinte minden családnál megvan, hogy mik a bejáratott fogások, és mit esznek akkor, ha egy évforduló, vagy születésnap miatt a szokásosnál is jelentősebb az a bizonyos vasárnapi ebéd. Hat éttermet ajánlunk, ahol aranyló húslevestől az ebédet záró feketéig mindent megtalálni egy tökéletes vasárnapi ebédhez.

Egyszer egy olasz barátom megkérdezte tőlem, hogy nálunk melyik a legfontosabb étkezés, mire azt mondtam neki, hogy a vasárnapi ebéd. Azt ígérte, ha meghívom magamhoz egy igazi, magyaros, vasárnapi ebédre, egyszer majd az ő mammája is főz nekem valami finomat. A meghívás elmaradt, valahogy nem bíztam a szándékai teljes tisztaságában, ahogy abban sem, hogy valaha egy falatot is látni fogok az anyukája főztjéből. Viszont azóta is az jár a fejemben, hogyha valakinek meg szeretném mutatni, milyen az, mikor asztalhoz ül a család, biztos, hogy egy húsleveses, rántott húsos, ebéd után az asztalnál beszélgetős ebédre hívnám egy kellemes vasárnapon. Aki nem akarja főzéssel tölteni a vasárnapot, és inkább házon kívül keresné a hétvégi élvezeteket, annak most mutatok három budapesti és három vidéki éttermet, perfekt vasárnapi opciókkal. 

Zila Vendéglő 

Pecsenyesütő, büfé, falatozó. Így indult a X. kerületi Zila története valamikor a hetvenes évek végén, Zila János jóvoltából, ami azóta a környék egyik kedvenc vendéglőjévé nőtte ki magát. Nem is csoda, hiszen jó értelemben vett, régi vágású, családias vendéglátás zajlik itt, és a vasárnapi klasszikusok közül olyan nagyágyúkat találni az étlapon, mint amilyen a tanyasi májgaluskaleves, amit még az étlap is a nagymamára hivatkozva ajánl, a rántott sertésborda, vagy épp a vasárnapi desszertek aduásza, a palacsinta.  

Zila vendéglő / Cordon Bleu
Zila vendéglő / Cordon Bleu
via

Zila Vendéglő 

Budapest, Gergely utca 4.  

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-20.00 

Stelázsi 

Az óbudai Stelázsi is egyike a biztos választásainknak Budapesten. Tudjuk, hogy éhesek vagyunk, hogy finomat, tartalmasat ennénk, hogy nem most akarunk járatlan gasztronómiai vidékeken barangolni, kellemes, jó hangulatú vendéglátásra vágyunk. És akkor tudjuk, hogy a Stelázsi például teljesíteni fogja minden vágyunkat.

Náluk is a klasszikus, húsleves-rántott hús vonalat követhetjük, ha már vasárnap, de itt a rántott hús mellé majonézes krumpli jár.

Na, most én például azt szeretem, ha különféle állagok, gasztronómiailag divatos szóval élve textúrák, találkoznak a tányéromon, ezért én a rántott húshoz sosem kérnék hasábburgonyát. Krumplipürével vagy krumplisalátával eszem, mert a ropogós panír mellé nem kell több ropogás. Valami krémes, lágy köretre van szükség, nem véletlen, hogy a szomszédban is langyos krumplisalátával tálalják. Perfekt párosítás. Ami a desszertszekciót illeti, annyit mondanék, hogy van házi nudli lekvárral. Olyan nem lesz, mint a Kormos nagymamámé volt, de tisztességesen helytáll, és nekem mindig a Hadnagy utcai vasárnapokat fogja eszembe juttatni. 

Stelázsi / Rántott hús, burgonyapüré
Stelázsi / Rántott hús, burgonyapüré
via

Stelázsi 

Budapest, Nagyszombat utca 3. 

Nyitvatartás: hétfő 11.30-16.00, kedd-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-17.00 

Bistro de Lux 

Irány Nyíregyháza, irány a Bistro de Lux. Az étterem fine bisztróként hivatkozik magára, vagyis alapvetően ismerős, klasszikus ízekkel, alapanyagokkal dolgoznak úgy, hogy képesek megmutatni, az ezerszer ismételt rutinon túl is van élet, és hogy egyebet ne mondjak, akár a sertésköröm is kaphat második esélyt. Vagy elsőt, ha valaki annyira ódzkodik tőle, mint én magam.

Szóval, van náluk babgulyás marhalábszárral és füstölt csülökkel, vagy marhahúsleves csigatésztával utóbbinak olyan csábító, telt, mély színe van, hogy mióta megláttam, csak egy tál tűzforró húslevesre tudok gondolni.

Meg a tormával falatozott főtt húsra, de ez már egy következő lépés. Itt is élhetünk a klasszikus rántott hússal, a borjúszelet burgonyasalátával és savanyúsággal érkezik, én mégis belefűznék egy kisebb kanyart a hagyományos vasárnapi menübe. Ugyanis a Bistro de Lux étlapján ott az egyik legnagyobb kedvencem, a kijevi csirkemell krumplipürével és uborkasalátával. Annyira ritkán eszem, és annyira szeretem ezt fűszervajas csodát, hogy képtelen lennék neki ellenállni, mindegy, milyen napot írunk éppen. Bár tény, hogy a vasárnapot igazán fejedelmivé tudja tenni. 

 Bistro de Lux / Lassan sült báránycsülök Palóc módra, házias palócraguval
 Bistro de Lux / Lassan sült báránycsülök palóc módra
via

Bistro de Lux 

Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 279D 

Nyitvatartás: kedd 17.00-22.00, csütörtök 12.00-22.00, péntek-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-17.00 

Főtér Cafe 

Nagymamám vasárnapi menüjében mindig az volt a pláne, hogy kuktáskodhattam mellette, és bekeverhettem az uborkasalátát, panírozhattam a húst, esetleg szeletelhettem a krumplit, de azt nem szerettem, mert óriási volt a nyomás rajtam, hogy egyforma méretűre igazítsam a szeleteket.

Az egri Főtér Caféban ez a stressz, hál’Istennek más vállát nyomja, de azért nyomja, hiszen a rántott sertéskarajt sült krumplival és uborkasalátával kínálják, így az én rántott húst illető szentháromságom nem teljesül, viszont a húslevesükre több ízben áldásomat adtam.

Úgyhogy, ha valaki egri kirándulással ütné el valamelyik hétvégéjét, az nyugodtan szervezzen vasárnapi ebédet a Főtér Caféba, mert a fix fogásaik mellé ráadásul időről időre beemelnek egy-egy új versenyzőt is, és ki tudja, lehet, hogy azok is méltó kísérői egy tál gőzölgő marhahúslevesnek. 

a Főtér Cafe menüje
A Főtér Cafe menüje
via

Főtér Cafe 

Eger, Gerl Mátyás utca 2. 

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-22.00 

Kami Kisvendéglője 

Újpest kedvence egy kicsikét kilóg a sorból, de soha nagyobb gondot annál, minthogy a húsleves nem marhából, hanem, most kapaszkodjon mindenki, libából készül. Ráadásul konfitált libazúza is kerül bele. Mi ez, ha nem a csoda maga? 

A vasárnapi ebéd hívei között amúgy akadnak jónéhányan, akik a rántott hús helyett inkább egy tál pörkölt mellé teszik a voksukat, na most nekik mondom, hogy majorannás libazúzapörkölt is készül itt, Kami-féle sztrapacskával.

Senkit nem tántorítanék el a rántott szűzpecsenyétől majonézes, lilahagymás krumplisalátával, de azért mindenkinek javasolnám, hogy fontolja meg, mert ilyen csemege ritkán adódik az ember életében. Fülepi Kálmán és csapata a  hazai konyha erős alapjaira épít a nemzetközi gasztronómiából merítő ízeket, de közben megtartják a legnagyobb klasszikusokat, hogy az is átmelegedhessen náluk, aki egyszerűen csak klasszikus, vasárnapi ízekre vágyik.  

Kami Kisvendéglő / Rántott sertésszűz vagy mangalicakaraj, sóskamártás
Kami Kisvendéglő / Rántott sertésszűz vagy mangalicakaraj, sóskamártás
via

Kami Kisvendéglője 

Budapest, Vasrózsa utca 2. 

Nyitvatartás: szerda-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-18.00 

Tulipán étterem 

A Tulipánt igazán nehezített körülmények között teszteltük. Egy lagzi másnapján, hazafelé tartva álltunk meg náluk ebédelni heten, ami hétféle másnapot fáradtságot jelent, hétféle ízléssel, de abban mind biztosak voltunk, hogy meleg, testet-lelket kibélelő ételekre van szükségünk. A hely tele volt, de viszonylag hamar kaptunk asztalt még így is, és az ételekre sem kellett sokat várnunk, úgyhogy már jól indultunk, de ráadásul még tényleg finomakat is ettünk. Én csontlevest csészében, mert a leves csészében az számomra vendéglői étkezés egyik klasszikus velejárója, illetve sajttal, sonkával töltött sertésbordát sült krumplival és savanyúsággal, mert, amint arra már céloztam, feltétlen híve vagyok a töltött-rántott húsféléknek.

Kedves kiszolgálás, finom fogások, vaskos adagok, minden adott volt a vasárnapi hangulathoz, még a szolid fejfájásunk is. Bárkinek, aki a környéken jár, nagy szeretettel ajánlom.  

Tulipán Étterem egyik húsos, krumplis fogása
Tulipán Étterem
via

Tulipán étterem 

Simontornya, Petfői utca 38. 

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-22.00, szombat-vasárnap 9.00-22.00 

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bundázott zöldség

Vegán fish and chips

A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka ...

majonéz

Vegán majonéz

Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés ...

kakaós csiga

Legfinomabb kakaós csiga

A házi kakaós csiga puha, foszlós kelt tésztából készül, gazdag kakaós töltelékkel. Frissen sütve illatos, kívül ropogós, belül foszlós és puha. Egyszerű, mégis időtálló ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Stelázsi
Otthon

3 budapesti és 3 vidéki étterem, ahol perfekt, nosztalgikus vasárnapi...

A vasárnapi ebédet nem lehet félvállról venni, szinte minden családnál megvan, hogy mik a bejáratott fogások, és mit esznek akkor, ha egy évforduló, vagy születésnap miatt a szokásosnál is jelentősebb az a bizonyos vasárnapi ebéd. Hat éttermet ajánlunk, ahol aranyló húslevestől az ebédet záró feketéig mindent megtalálni egy tökéletes vasárnapi ebédhez.

Kormos Lili

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Boldog idős pár
Életmód

Ezt az 5 étkezési szokást fogadd meg a lassabb öregedésért

Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept