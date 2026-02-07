3 budapesti és 3 vidéki étterem, ahol perfekt, nosztalgikus vasárnapi menüvel várnak

A vasárnapi ebédet nem lehet félvállról venni, szinte minden családnál megvan, hogy mik a bejáratott fogások, és mit esznek akkor, ha egy évforduló, vagy születésnap miatt a szokásosnál is jelentősebb az a bizonyos vasárnapi ebéd. Hat éttermet ajánlunk, ahol aranyló húslevestől az ebédet záró feketéig mindent megtalálni egy tökéletes vasárnapi ebédhez.

Egyszer egy olasz barátom megkérdezte tőlem, hogy nálunk melyik a legfontosabb étkezés, mire azt mondtam neki, hogy a vasárnapi ebéd. Azt ígérte, ha meghívom magamhoz egy igazi, magyaros, vasárnapi ebédre, egyszer majd az ő mammája is főz nekem valami finomat. A meghívás elmaradt, valahogy nem bíztam a szándékai teljes tisztaságában, ahogy abban sem, hogy valaha egy falatot is látni fogok az anyukája főztjéből. Viszont azóta is az jár a fejemben, hogyha valakinek meg szeretném mutatni, milyen az, mikor asztalhoz ül a család, biztos, hogy egy húsleveses, rántott húsos, ebéd után az asztalnál beszélgetős ebédre hívnám egy kellemes vasárnapon. Aki nem akarja főzéssel tölteni a vasárnapot, és inkább házon kívül keresné a hétvégi élvezeteket, annak most mutatok három budapesti és három vidéki éttermet, perfekt vasárnapi opciókkal.

Zila Vendéglő

Pecsenyesütő, büfé, falatozó. Így indult a X. kerületi Zila története valamikor a hetvenes évek végén, Zila János jóvoltából, ami azóta a környék egyik kedvenc vendéglőjévé nőtte ki magát. Nem is csoda, hiszen jó értelemben vett, régi vágású, családias vendéglátás zajlik itt, és a vasárnapi klasszikusok közül olyan nagyágyúkat találni az étlapon, mint amilyen a tanyasi májgaluskaleves, amit még az étlap is a nagymamára hivatkozva ajánl, a rántott sertésborda, vagy épp a vasárnapi desszertek aduásza, a palacsinta.

Zila vendéglő / Cordon Bleu via

Zila Vendéglő

Budapest, Gergely utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-20.00

Stelázsi

Az óbudai Stelázsi is egyike a biztos választásainknak Budapesten. Tudjuk, hogy éhesek vagyunk, hogy finomat, tartalmasat ennénk, hogy nem most akarunk járatlan gasztronómiai vidékeken barangolni, kellemes, jó hangulatú vendéglátásra vágyunk. És akkor tudjuk, hogy a Stelázsi például teljesíteni fogja minden vágyunkat.

Náluk is a klasszikus, húsleves-rántott hús vonalat követhetjük, ha már vasárnap, de itt a rántott hús mellé majonézes krumpli jár.

Na, most én például azt szeretem, ha különféle állagok, gasztronómiailag divatos szóval élve textúrák, találkoznak a tányéromon, ezért én a rántott húshoz sosem kérnék hasábburgonyát. Krumplipürével vagy krumplisalátával eszem, mert a ropogós panír mellé nem kell több ropogás. Valami krémes, lágy köretre van szükség, nem véletlen, hogy a szomszédban is langyos krumplisalátával tálalják. Perfekt párosítás. Ami a desszertszekciót illeti, annyit mondanék, hogy van házi nudli lekvárral. Olyan nem lesz, mint a Kormos nagymamámé volt, de tisztességesen helytáll, és nekem mindig a Hadnagy utcai vasárnapokat fogja eszembe juttatni.

Stelázsi / Rántott hús, burgonyapüré via

Stelázsi

Budapest, Nagyszombat utca 3.

Nyitvatartás: hétfő 11.30-16.00, kedd-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-17.00

Bistro de Lux

Irány Nyíregyháza, irány a Bistro de Lux. Az étterem fine bisztróként hivatkozik magára, vagyis alapvetően ismerős, klasszikus ízekkel, alapanyagokkal dolgoznak úgy, hogy képesek megmutatni, az ezerszer ismételt rutinon túl is van élet, és hogy egyebet ne mondjak, akár a sertésköröm is kaphat második esélyt. Vagy elsőt, ha valaki annyira ódzkodik tőle, mint én magam.

Szóval, van náluk babgulyás marhalábszárral és füstölt csülökkel, vagy marhahúsleves csigatésztával utóbbinak olyan csábító, telt, mély színe van, hogy mióta megláttam, csak egy tál tűzforró húslevesre tudok gondolni.

Meg a tormával falatozott főtt húsra, de ez már egy következő lépés. Itt is élhetünk a klasszikus rántott hússal, a borjúszelet burgonyasalátával és savanyúsággal érkezik, én mégis belefűznék egy kisebb kanyart a hagyományos vasárnapi menübe. Ugyanis a Bistro de Lux étlapján ott az egyik legnagyobb kedvencem, a kijevi csirkemell krumplipürével és uborkasalátával. Annyira ritkán eszem, és annyira szeretem ezt fűszervajas csodát, hogy képtelen lennék neki ellenállni, mindegy, milyen napot írunk éppen. Bár tény, hogy a vasárnapot igazán fejedelmivé tudja tenni.

Bistro de Lux / Lassan sült báránycsülök palóc módra via

Bistro de Lux

Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 279D

Nyitvatartás: kedd 17.00-22.00, csütörtök 12.00-22.00, péntek-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-17.00

Főtér Cafe

Nagymamám vasárnapi menüjében mindig az volt a pláne, hogy kuktáskodhattam mellette, és bekeverhettem az uborkasalátát, panírozhattam a húst, esetleg szeletelhettem a krumplit, de azt nem szerettem, mert óriási volt a nyomás rajtam, hogy egyforma méretűre igazítsam a szeleteket.

Az egri Főtér Caféban ez a stressz, hál’Istennek más vállát nyomja, de azért nyomja, hiszen a rántott sertéskarajt sült krumplival és uborkasalátával kínálják, így az én rántott húst illető szentháromságom nem teljesül, viszont a húslevesükre több ízben áldásomat adtam.

Úgyhogy, ha valaki egri kirándulással ütné el valamelyik hétvégéjét, az nyugodtan szervezzen vasárnapi ebédet a Főtér Caféba, mert a fix fogásaik mellé ráadásul időről időre beemelnek egy-egy új versenyzőt is, és ki tudja, lehet, hogy azok is méltó kísérői egy tál gőzölgő marhahúslevesnek.

A Főtér Cafe menüje via

Főtér Cafe

Eger, Gerl Mátyás utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-22.00

Kami Kisvendéglője

Újpest kedvence egy kicsikét kilóg a sorból, de soha nagyobb gondot annál, minthogy a húsleves nem marhából, hanem, most kapaszkodjon mindenki, libából készül. Ráadásul konfitált libazúza is kerül bele. Mi ez, ha nem a csoda maga?

A vasárnapi ebéd hívei között amúgy akadnak jónéhányan, akik a rántott hús helyett inkább egy tál pörkölt mellé teszik a voksukat, na most nekik mondom, hogy majorannás libazúzapörkölt is készül itt, Kami-féle sztrapacskával.

Senkit nem tántorítanék el a rántott szűzpecsenyétől majonézes, lilahagymás krumplisalátával, de azért mindenkinek javasolnám, hogy fontolja meg, mert ilyen csemege ritkán adódik az ember életében. Fülepi Kálmán és csapata a hazai konyha erős alapjaira épít a nemzetközi gasztronómiából merítő ízeket, de közben megtartják a legnagyobb klasszikusokat, hogy az is átmelegedhessen náluk, aki egyszerűen csak klasszikus, vasárnapi ízekre vágyik.

Kami Kisvendéglő / Rántott sertésszűz vagy mangalicakaraj, sóskamártás via

Kami Kisvendéglője

Budapest, Vasrózsa utca 2.

Nyitvatartás: szerda-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-18.00

Tulipán étterem

A Tulipánt igazán nehezített körülmények között teszteltük. Egy lagzi másnapján, hazafelé tartva álltunk meg náluk ebédelni heten, ami hétféle másnapot fáradtságot jelent, hétféle ízléssel, de abban mind biztosak voltunk, hogy meleg, testet-lelket kibélelő ételekre van szükségünk. A hely tele volt, de viszonylag hamar kaptunk asztalt még így is, és az ételekre sem kellett sokat várnunk, úgyhogy már jól indultunk, de ráadásul még tényleg finomakat is ettünk. Én csontlevest csészében, mert a leves csészében az számomra vendéglői étkezés egyik klasszikus velejárója, illetve sajttal, sonkával töltött sertésbordát sült krumplival és savanyúsággal, mert, amint arra már céloztam, feltétlen híve vagyok a töltött-rántott húsféléknek.

Kedves kiszolgálás, finom fogások, vaskos adagok, minden adott volt a vasárnapi hangulathoz, még a szolid fejfájásunk is. Bárkinek, aki a környéken jár, nagy szeretettel ajánlom.

Tulipán Étterem via

Tulipán étterem

Simontornya, Petfői utca 38.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-22.00, szombat-vasárnap 9.00-22.00