Életmód

2025.08.18.

Ez az olcsó, hétköznapi zöldség a megoldás, ha gyakran van szorulásod

Nosalty profilképe Nosalty

Sokan küzdenek emésztési problémákkal, melyek közül a szorulás az egyik leggyakoribb. Ha pedig mellőznénk a hashajtó használatát, természetes megoldás után kutatva, akkor egy bizonyos, hétköznapi zöldség remek megoldás lehet az emésztés beindítására.

A problémás emésztés nagyon megkeserítheti a hétköznapokat. Ennek elkerüléséhez elengedhetetlen a megfelelő étrend, aminek muszáj rostban gazdagnak lennie, ha egyéb egészségügyi problémánk nem mond ennek ellent. Azonban, ha nem szeretnénk teljesen megreformálni ételeinket, akkor érdemes megismerni egy olyan zöldséget, ami kisegít az emésztési bajból, ha „szorult helyzetben" vagyunk, azaz székrekedésünk van.

Zöldségek halma
A paszternák kiválóan támogatja az emésztést, ha „szorult" helyzetben vagyunk

Egy igazán hétköznapi, sok zöldségesnél illetve szuper- és hipermarketben beszerezhető zöldségről van szó, aminek 250 grammja kétszer annyi rostot tartalmaz, mint a sárgarépa, mégis közeli rokonságban állnak egymással.

Ez a zöldség nem más, mint az igen csak mellőzött paszternák, más néven pasztinák (régen édesgyökér).

Hogyan segít a paszternák, ha szorulásunk van?

A paszternákban lévő oldhatatlan rost növeli a széklet mennyiségét, így segít, hogy a széklet simán áthaladjon a belekben, míg az oldható rost éppen annyira lassítja az emésztést, hogy a vércukorszint és a koleszterinszint stabil maradjon.

A paszternák a mikrobiomot és az általános emésztést is támogatja.

A stressz, az életmódbeli sajátosságok, az alacsony vízfogyasztás és a rosthiány mind szárazzá és nehezen üríthetővé tehetik a székletet. Egy 250 grammos adag paszternák körülbelül 6,5 gramm rostot tartalmaz, ami a napi ajánlott 25-30 grammos bevitelhez jelentősen hozzásegít. Emellett mindössze körülbelül 100 kalóriát tartalmaz, ráadásul jó kálium-, magnézium-, C-vitamin- és B-vitamin-forrás.

Receptajánló:

Hogyan fogyasszuk a paszternákot?

Szinte bármilyen formában tányérra kerülhet: sütve, főzve, grillezve, párolva, de mindegyik elkészítési módra igaz, hogy érdemes előtte meghámozni. Zöldségchipsnek sem utolsó, ha valamilyen egészséges nasira vágynánk, de még krémlevest és főzeléket is készíthetünk belőle.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

húsleves

Csirkeaprólék-leves

A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. ...

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept