Ez az olcsó, hétköznapi zöldség a megoldás, ha gyakran van szorulásod

Sokan küzdenek emésztési problémákkal, melyek közül a szorulás az egyik leggyakoribb. Ha pedig mellőznénk a hashajtó használatát, természetes megoldás után kutatva, akkor egy bizonyos, hétköznapi zöldség remek megoldás lehet az emésztés beindítására.

A problémás emésztés nagyon megkeserítheti a hétköznapokat. Ennek elkerüléséhez elengedhetetlen a megfelelő étrend, aminek muszáj rostban gazdagnak lennie, ha egyéb egészségügyi problémánk nem mond ennek ellent. Azonban, ha nem szeretnénk teljesen megreformálni ételeinket, akkor érdemes megismerni egy olyan zöldséget, ami kisegít az emésztési bajból, ha „szorult helyzetben" vagyunk, azaz székrekedésünk van.

A paszternák kiválóan támogatja az emésztést, ha „szorult" helyzetben vagyunk

Egy igazán hétköznapi, sok zöldségesnél illetve szuper- és hipermarketben beszerezhető zöldségről van szó, aminek 250 grammja kétszer annyi rostot tartalmaz, mint a sárgarépa, mégis közeli rokonságban állnak egymással.

Ez a zöldség nem más, mint az igen csak mellőzött paszternák, más néven pasztinák (régen édesgyökér).

Hogyan segít a paszternák, ha szorulásunk van?

A paszternákban lévő oldhatatlan rost növeli a széklet mennyiségét, így segít, hogy a széklet simán áthaladjon a belekben, míg az oldható rost éppen annyira lassítja az emésztést, hogy a vércukorszint és a koleszterinszint stabil maradjon.

A paszternák a mikrobiomot és az általános emésztést is támogatja.

A stressz, az életmódbeli sajátosságok, az alacsony vízfogyasztás és a rosthiány mind szárazzá és nehezen üríthetővé tehetik a székletet. Egy 250 grammos adag paszternák körülbelül 6,5 gramm rostot tartalmaz, ami a napi ajánlott 25-30 grammos bevitelhez jelentősen hozzásegít. Emellett mindössze körülbelül 100 kalóriát tartalmaz, ráadásul jó kálium-, magnézium-, C-vitamin- és B-vitamin-forrás.

Receptajánló:

Hogyan fogyasszuk a paszternákot?

Szinte bármilyen formában tányérra kerülhet: sütve, főzve, grillezve, párolva, de mindegyik elkészítési módra igaz, hogy érdemes előtte meghámozni. Zöldségchipsnek sem utolsó, ha valamilyen egészséges nasira vágynánk, de még krémlevest és főzeléket is készíthetünk belőle.

