Ismerd meg ezt a különleges alapanyagot, ami a karácsonyi bejgli új sztárja lehet

Karácsony közeledtével egyre több mákos sütemény kerül az asztalra, de nem csak a klasszikus kék mák létezik. Ismerd meg a fehér mákot, amely nemcsak ízében különleges, hanem tápanyagokban is gazdag!

A mák nem új keletű növény: már az ókorban is ismerték, sőt a görögök jóslásra használták. Karácsonykor különösen népszerű, mert hagyomány szerint a mákos ételek bőséget hoznak.

Érdemes azonban nem csak ünnepekkor fogyasztani, hiszen a mák a termesztett növények közül a legtöbb kalciumot tartalmazza. Emellett gazdag foszforban, vasban, rézben, magnéziumban, cinkben, B- és E-vitaminban, rostokban és telítetlen zsírsavakban. Ezek az összetevők támogatják a csontok és fogak egészségét, az emésztést, valamint a szív- és idegrendszer működését.

fehér mák
A mákszemek olajtartalma magas, ezért a hidegen sajtolt mákolaj is értékes, igaz, kalóriadús, így fogyókúrázóknak mértékkel ajánlott.

Nem csak kék – fehér és fekete mák is létezik

Magyarországon a legismertebb a kék mák, de létezik fehér és fekete változat is. A fehér mák főként Indiában és Ázsiában elterjedt, de Európában is egyre népszerűbb. Magas hegyvidéken, ahol dió nem terem, fehér mákot ültetnek, amelyet kézzel dolgoznak fel. Íze sokkal lágyabb, dióra emlékeztető, ezért kiválóan helyettesíti a diót süteményekben. Azoknak is ideális, akik nem kedvelik a kék mák erőteljes, kissé csípős ízét.

Darálva használhatjuk bejgliben, tésztákban, vagy egészben megszórhatjuk vele kenyér és kalács tetejét. Ázsiában gyakran enyhén megpörkölik, és zöldségekhez, rizs- vagy tésztaételekhez adják. Fűszerként is remek tojásételekhez, salátákhoz, szószokhoz, sajtokhoz, halakhoz.

Ha valaki kipróbálná a termesztését, tavasszal vesse el a magokat. A gubók kisebbek, és kevesebb magot tartalmaznak, mint a hazai kék mák.

A fekete mák szintén étkezési célra termesztett fajta. Élettani hatása megegyezik a kék és fehér mákéval, de íze intenzívebb, fanyarabb. Éjfekete magjai látványos kontrasztot adnak világos sütemények tetején, vagy kenyér és kalács díszítésére

20 mesés gasztrokönyv 2025 karácsonyára, amitől minden konyhatündér szíve megdobban

Rég nem volt már ehhez hasonló gasztrokönyvdömping, mint az idei évben, de legalább van miből válogatni karácsonyi ajándék gyanánt. A felhozatal nagyon színes, hiszen a klasszikus szakácskönyvektől kezdve a vegán, mentes recepteket felvonultató köteteken át desszertekre fókuszáló vagy éppen az air fryer sokoldalúságát bemutató könyvek mellett önéletrajzi ihletésű kitárulkozással is találkozunk. Lássuk az idei év húsz, leginkább említésre méltó gasztrokönyvét!

Balogh Lilla

