Ismerd meg ezt a különleges alapanyagot, ami a karácsonyi bejgli új sztárja lehet

A mák nem új keletű növény: már az ókorban is ismerték, sőt a görögök jóslásra használták. Karácsonykor különösen népszerű, mert hagyomány szerint a mákos ételek bőséget hoznak.
Érdemes azonban nem csak ünnepekkor fogyasztani, hiszen a mák a termesztett növények közül a legtöbb kalciumot tartalmazza. Emellett gazdag foszforban, vasban, rézben, magnéziumban, cinkben, B- és E-vitaminban, rostokban és telítetlen zsírsavakban. Ezek az összetevők támogatják a csontok és fogak egészségét, az emésztést, valamint a szív- és idegrendszer működését.
A mákszemek olajtartalma magas, ezért a hidegen sajtolt mákolaj is értékes, igaz, kalóriadús, így fogyókúrázóknak mértékkel ajánlott.
Nem csak kék – fehér és fekete mák is létezik
Magyarországon a legismertebb a kék mák, de létezik fehér és fekete változat is. A fehér mák főként Indiában és Ázsiában elterjedt, de Európában is egyre népszerűbb. Magas hegyvidéken, ahol dió nem terem, fehér mákot ültetnek, amelyet kézzel dolgoznak fel. Íze sokkal lágyabb, dióra emlékeztető, ezért kiválóan helyettesíti a diót süteményekben. Azoknak is ideális, akik nem kedvelik a kék mák erőteljes, kissé csípős ízét.
Tippek
Termesztés és különlegességek
Ha valaki kipróbálná a termesztését, tavasszal vesse el a magokat. A gubók kisebbek, és kevesebb magot tartalmaznak, mint a hazai kék mák.
A fekete mák szintén étkezési célra termesztett fajta. Élettani hatása megegyezik a kék és fehér mákéval, de íze intenzívebb, fanyarabb. Éjfekete magjai látványos kontrasztot adnak világos sütemények tetején, vagy kenyér és kalács díszítésére