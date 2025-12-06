Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni az otthonunkat

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

Télen különösen fontos, hogy jó levegő legyen odabent, amikor többnyire zárva tartjuk az ajtókat, ablakokat, ettől érezzük magunkat többek között frissebbnek, egészségesebbnek, és a lakás is hálás érte, ha kering a levegő. De van egy időszak, amikor nem igazán érdemes ablakot nyitni:

reggel 8 és 10 között, főleg ha odakint csípős a hideg.

A szmog és a reggeli légszennyezettség miatt ne szellőztessünk 8-10-ig

Elsőre furcsán hangzik, pedig logikus. Ebben az idősávban a kinti levegő a leghidegebb, a városi forgalom miatt a legszmogosabb, és emiatt a fűtés is többet dolgozik, ha kiengedjük a meleg levegőt. Összegezve: ilyenkor a szellőztetés inkább árt, mint használ.

Légszennyezettség reggel

8 és 10 óra között vagyunk a tevékenykedés csúcspontján: utazás, ingázás, nagy forgalom, tömegközlekedés és autók folyamatos mozgásban. Ez a reggeli rohanás jelentősen fokozza a szennyezőanyag-kibocsátást, különösen a városi területeken. épp ezért, ha ebben az időben nyitjuk ki az ablakokat, otthonunkat nagyobb eséllyel tesszük ki a szennyező anyagoknak, melyek rontják a beltéri levegő minőségét is.

Fagyos reggelek

A kora reggel általában a nap leghűvösebb időszaka, főleg télen. Ha ilyenkor tárjuk ki az ablakot, akkor a jeges kinti levegő pillanatok alatt lehűti a lakást. A fűtés úgy érzi, hogy sürgősen be kell pótolnia a veszteséget, ezért turbófokozatra kapcsol, hogy visszamelegítse a szobákat. Ennek pedig egyenes következménye a magasabb energiafogyasztás, vagyis a megugró fűtésszámla is.

Mit tesz mindez az energiahatékonysággal?

A lakásban lévő egyenletes hőmérséklet aranyat ér, ettől működik takarékosan a fűtés.

Ha viszont pont a leghidegebb órákban szellőztetünk, akkor teljesen felborítjuk ezt a „meleg–hideg egyensúlyt”.

A friss levegő ugyan jól esik, de a fűtésnek ilyenkor extra melót adunk: keményen kell dolgoznia, hogy visszahozza a kellemes hőfokot. Ez nemcsak több energiát fogyaszt, hanem hosszú távon még a fűtőberendezést is jobban igénybe veszi, vagyis gyorsabban elhasználódik, mert folyton erőltetett üzemmódban kell működnie.

Ésszel szellőztessünk

Mikor érdemes télen ablakot nyitni?

Ha télen úgy szeretnénk friss levegőt engedni a lakásba, hogy közben a meleg se szökjön ki feleslegesen, akkor nem mindegy, mikorra időzítjük a szellőztetést. A déli órák nagyjából 12 és 14 óra között a legideálisabbak. Ilyenkor kint kicsit enyhébb az idő, a forgalom is lecsendesedik, így kevesebb szmog és hideg csap be az ablakon.

A jó hír: nem kell hosszasan huzatot csinálni. Egy 5–10 perces, lendületes, teljes ablaknyitás bőven elég ahhoz, hogy a bent álló levegő kicserélődjön, mégsem hűl ki a lakás.

