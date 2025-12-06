Advent

Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni az otthonunkat

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

Télen különösen fontos, hogy jó levegő legyen odabent, amikor többnyire zárva tartjuk az ajtókat, ablakokat, ettől érezzük magunkat többek között frissebbnek, egészségesebbnek, és a lakás is hálás érte, ha kering a levegő. De van egy időszak, amikor nem igazán érdemes ablakot nyitni:

reggel 8 és 10 között, főleg ha odakint csípős a hideg.

jeges ablak
A szmog és a reggeli légszennyezettség miatt ne szellőztessünk 8-10-ig

Elsőre furcsán hangzik, pedig logikus. Ebben az idősávban a kinti levegő a leghidegebb, a városi forgalom miatt a legszmogosabb, és emiatt a fűtés is többet dolgozik, ha kiengedjük a meleg levegőt. Összegezve: ilyenkor a szellőztetés inkább árt, mint használ.

Légszennyezettség reggel

8 és 10 óra között vagyunk a tevékenykedés csúcspontján: utazás, ingázás, nagy forgalom, tömegközlekedés és autók folyamatos mozgásban. Ez a reggeli rohanás jelentősen fokozza a szennyezőanyag-kibocsátást, különösen a városi területeken. épp ezért, ha ebben az időben nyitjuk ki az ablakokat, otthonunkat nagyobb eséllyel tesszük ki a szennyező anyagoknak, melyek rontják a beltéri levegő minőségét is.

Fagyos reggelek

A kora reggel általában a nap leghűvösebb időszaka, főleg télen. Ha ilyenkor tárjuk ki az ablakot, akkor a jeges kinti levegő pillanatok alatt lehűti a lakást. A fűtés úgy érzi, hogy sürgősen be kell pótolnia a veszteséget, ezért turbófokozatra kapcsol, hogy visszamelegítse a szobákat. Ennek pedig egyenes következménye a magasabb energiafogyasztás, vagyis a megugró fűtésszámla is.

Mit tesz mindez az energiahatékonysággal?

A lakásban lévő egyenletes hőmérséklet aranyat ér, ettől működik takarékosan a fűtés.

Ha viszont pont a leghidegebb órákban szellőztetünk, akkor teljesen felborítjuk ezt a „meleg–hideg egyensúlyt”.

A friss levegő ugyan jól esik, de a fűtésnek ilyenkor extra melót adunk: keményen kell dolgoznia, hogy visszahozza a kellemes hőfokot. Ez nemcsak több energiát fogyaszt, hanem hosszú távon még a fűtőberendezést is jobban igénybe veszi, vagyis gyorsabban elhasználódik, mert folyton erőltetett üzemmódban kell működnie.

Télen szellőztető nő
Ésszel szellőztessünk

Mikor érdemes télen ablakot nyitni?

Ha télen úgy szeretnénk friss levegőt engedni a lakásba, hogy közben a meleg se szökjön ki feleslegesen, akkor nem mindegy, mikorra időzítjük a szellőztetést. A déli órák nagyjából 12 és 14 óra között a legideálisabbak. Ilyenkor kint kicsit enyhébb az idő, a forgalom is lecsendesedik, így kevesebb szmog és hideg csap be az ablakon.

A jó hír:

nem kell hosszasan huzatot csinálni. Egy 5–10 perces, lendületes, teljes ablaknyitás bőven elég ahhoz, hogy a bent álló levegő kicserélődjön, mégsem hűl ki a lakás.

Forrásunk volt.

Karácsonyi gasztrokönyvek
20 mesés gasztrokönyv 2025 karácsonyára, amitől minden konyhatündér szíve megdobban

Rég nem volt már ehhez hasonló gasztrokönyvdömping, mint az idei évben, de legalább van miből válogatni karácsonyi ajándék gyanánt. A felhozatal nagyon színes, hiszen a klasszikus szakácskönyvektől kezdve a vegán, mentes recepteket felvonultató köteteken át desszertekre fókuszáló vagy éppen az air fryer sokoldalúságát bemutató könyvek mellett önéletrajzi ihletésű kitárulkozással is találkozunk. Lássuk az idei év húsz, leginkább említésre méltó gasztrokönyvét!

Balogh Lilla

