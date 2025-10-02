Ez a 6 élelmiszer most az ételmérgezések leggyakoribb oka

Az ételmérgezések száma világszerte emelkedik, és a legfrissebb jelentések szerint több alapanyag is komoly kockázatot hordoz. A nyers osztrigától a salátakeverékekig hat olyan ételt azonosítottak, amelyek különösen gyakran köthetők fertőzésekhez és visszahívásokhoz.

Az ételmérgezés nem pusztán kellemetlenség: egyes esetekben kórházi kezelést, sőt életveszélyes állapotot is okozhat. Az Egyesült Államokban például egy év alatt 25 százalékkal nőtt az igazolt megbetegedések száma – derül ki egy 2025-ös jelentésből. Don Thushara Galbadage, a texasi Christian Egyetem közegészségügyi szakértője szerint több olyan hétköznapi alapanyag is van, amely fokozott figyelmet igényel, mert az utóbbi időben sorra kötődtek hozzájuk komoly járványok, ételmérgezések.

Kattints a képre a galériáért, hogy megtudd, mely ételekkel kell vigyázni!

Forrásunk volt.