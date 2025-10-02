Életmód

2025.10.02.

Ez a 6 élelmiszer most az ételmérgezések leggyakoribb oka

Nosalty profilképe Nosalty

Az ételmérgezések száma világszerte emelkedik, és a legfrissebb jelentések szerint több alapanyag is komoly kockázatot hordoz. A nyers osztrigától a salátakeverékekig hat olyan ételt azonosítottak, amelyek különösen gyakran köthetők fertőzésekhez és visszahívásokhoz.

Az ételmérgezés nem pusztán kellemetlenség: egyes esetekben kórházi kezelést, sőt életveszélyes állapotot is okozhat. Az Egyesült Államokban például egy év alatt 25 százalékkal nőtt az igazolt megbetegedések száma – derül ki egy 2025-ös jelentésből. Don Thushara Galbadage, a texasi Christian Egyetem közegészségügyi szakértője szerint több olyan hétköznapi alapanyag is van, amely fokozott figyelmet igényel, mert az utóbbi időben sorra kötődtek hozzájuk komoly járványok, ételmérgezések.

Kattints a képre a galériáért, hogy megtudd, mely ételekkel kell vigyázni!

6 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Legújabb receptek

kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó

Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...

pizzakülönlegességek

Császári karfiolpizza

Ezt a pizzát akkor találtam ki, amikor szerettem volna a karfiolt kicsit izgalmasabban asztalra tenni. A pirult császárszalonna és a krémesen puhára sült karfiol olyan jóra sikeredett, hogy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-legszaftosabb-bacskai-rizses-hus
rizses hús

A legszaftosabb bácskai rizses hús

A tökletesen szaftos bácskai rizses hús titka a megfelelő minőségű és mennyiségű zsiradékon, illetve az azon készült pörköltalapon múlik. Persze a legfinomabb és legjobb állagú a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept