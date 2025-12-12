Az orchidea nagy népszerűségnek örvendő, gyönyörű virágféle, azonban gondozása igényel némi körültekintést. Megannyi, színben, formában találkozhatunk vele, sőt, nemcsak talajba ültetve lehet nevelne, hanem lógatva is igen impozáns.

Így neveld a csüngő orchideát: talaj sem kell neki, mégis lélegzetelállítóan szép

Alapszabályok, ha orchideát nevelsz

Az orchidea szereti a szűrt napfényt, viszont a közvetlentől óvni kell, sőt, a huzattól is. Fontos a megfelelő hőmérséklet, a rendszeres tápoldatozás. Könnyű, jó vízáteresztő talajra van szüksége, hiszen a pangó víz gyökérrothadást okozhat, azonban nem feltétlen van szükség arra, hogy a hagyományos módon, földbe ültetve neveljük.

Talaj nélkül, a levegőben lógva is jól érzi magát az orchidea

Nem feltétlen kell az orchideának föld, ezzel igazából természetes élőhelyére is emlékeztetjük őt, hiszen a fák törzsein, elágazásaiban élnek, a fát tartóoszlopként, de nem tápanyag- és víznyerő forrásként használják. A szükséges tápanyagokat ők a természetben maguk gyűjtik be.

Ha a lakásban akasztjuk fel őket, akkor hetente szükséges egy vizes fürdő számukra, illetve érdemes vízzel spriccelni őket. Ha radiátor fölé akasztjuk őket, tegyünk oda párologtatót is.

Így a gyökerek sok levegőt kapva nem tudnak berohadni, de a vizet a levegő páratartalmából és a vízbe merülésekből nyeri. A tápoldatozást is meg lehet oldani, ha a vízbe merítésnél belekeverjük az oldatot. Figyeljünk arra is, hogy gyökerei ne száradjanak ki.

