Így neveld a csüngő orchideát: talaj sem kell neki, mégis lélegzetelállítóan szép

Az orchidea az otthonunk különböző pontjain, irodákban és sok közösségi térben is helyet kap, hiszen rendkívül mutatós növényféle. Sokféle fajtája közül válogathatunk, sőt, a megszokottól eltérően, akár lógatva is nevelhetjük. Lássuk, mi kell ehhez!
Alapszabályok, ha orchideát nevelsz
Az orchidea szereti a szűrt napfényt, viszont a közvetlentől óvni kell, sőt, a huzattól is. Fontos a megfelelő hőmérséklet, a rendszeres tápoldatozás. Könnyű, jó vízáteresztő talajra van szüksége, hiszen a pangó víz gyökérrothadást okozhat, azonban nem feltétlen van szükség arra, hogy a hagyományos módon, földbe ültetve neveljük.
Talaj nélkül, a levegőben lógva is jól érzi magát az orchidea
Nem feltétlen kell az orchideának föld, ezzel igazából természetes élőhelyére is emlékeztetjük őt, hiszen a fák törzsein, elágazásaiban élnek, a fát tartóoszlopként, de nem tápanyag- és víznyerő forrásként használják. A szükséges tápanyagokat ők a természetben maguk gyűjtik be.
Ha a lakásban akasztjuk fel őket, akkor hetente szükséges egy vizes fürdő számukra, illetve érdemes vízzel spriccelni őket. Ha radiátor fölé akasztjuk őket, tegyünk oda párologtatót is.
Így a gyökerek sok levegőt kapva nem tudnak berohadni, de a vizet a levegő páratartalmából és a vízbe merülésekből nyeri. A tápoldatozást is meg lehet oldani, ha a vízbe merítésnél belekeverjük az oldatot. Figyeljünk arra is, hogy gyökerei ne száradjanak ki.