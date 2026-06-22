Olcsóbban főzhetsz, mint tavaly!

A hír igaz: az ALDI-ból vásárolva a sütés-főzés is olcsóbb, mint egy éve!

Te is észrevetted, hogy mostanában az ALDI-ban még jobb áron töltheted meg a kosarad? Az áruházlánc idén már több mint 1000 termék árát csökkentette, így bőven találsz olyan alapanyagokat és finomságokat, amiket most alacsonyabb áron szerezhetsz be, mint egy évvel ezelőtt! Hetente megjelenő újságban azt is megmutatja, mennyivel lettek olcsóbbak a kedvenceid tavalyhoz képest. Az ALDI-nál pontosan tudják, mire van szükséged: kiváló minőségű termékekre, méghozzá pénztárcabarát áron, és egy olyan üzletre, ahol pikk-pakk elintézheted a napi bevásárlást.

ALDI

Az ALDI érted újul meg

Az áruházlánc az árak letörése mellett üzletei belső elrendezését is átalakítja, hogy a mindennapi bevásárlás ne csak olcsó, de gördülékeny is legyen. A boltok zömében már az új rendszerezéssel találkozhatsz: az összetartozó termékcsoportok egymás mellé kerültek. Így még áttekinthetőbb a kínálat, te pedig rekordgyorsasággal végezhetsz a bevásárlással.

Nézd, hogy az ALDI milyen komolyan lefaragta az árakat!

Például ezeket a népszerű saját márkás termékeket is jóval olcsóbban vásárolhatod meg most, mint tavaly*:

a mártogatósok, salátaöntetek és grillfogások nagy barátját, a többféle változatban is elérhető LE GUSTO Majonéz 480 grammos flakonját 749 forintért**, a tavalyi árnál 25%-kal olcsóbban vásárolhatod meg, és most az első soron, a szószoknál találod,

480 grammos flakonját 749 forintért**, a tavalyi árnál vásárolhatod meg, és most az első soron, a szószoknál találod, mostantól az önálló csoportba rendezett UHT termékek között keresd a fagylaltkelyhek, torták és az édesség utáni vágy csillapításának koronázatlan királynőjét, a 250 grammos laktózmentes MILSANI UHT Tejszínhabspray-t , ami 21%-kal kevesebbért , mindössze 789 forintért*** lehet a tiéd,

, ami , mindössze 789 forintért*** lehet a tiéd, a családi reggelik, uzsonnák, megpakolt szendvicsek sztárja, a KOKÁRDÁS natúr, sonkás vagy téliszalámis cikkelyes sajt 140 grammos dobozát a korábbinál 27%-kal jobb áron , 289 forintért**** teheted a kosaradba,

natúr, sonkás vagy téliszalámis cikkelyes 140 grammos dobozát a korábbinál , 289 forintért**** teheted a kosaradba, a kerti partik kedvence, a vegánok számára is kínálható AMERICAN Hamburgerzsemle 6 db-os vagy XXL 4 db-os kiszerelésben, illetve a 250 grammos AMERICAN Hot-dog kifli 25%-kal kedvezőbb áron , 449 forintért***** sorakozik a polcokon,

6 db-os vagy XXL 4 db-os kiszerelésben, illetve a 250 grammos , 449 forintért***** sorakozik a polcokon, és a nyári salátákhoz, de különféle főtt vagy sült zöldségekhez is remek WONNEMEYER Salátaöntet 250 ml-es flakonja 40%-os árcsökkentéssel csak 599 forintba****** kerül, ráadásul több íz közül választhatsz.

ALDI

Valahányszor beugrasz az ALDI-ba, mindennap alacsony árak várnak!

*Az árösszehasonlítás a termékeknek a 2025.06.25-én és 2026.06.25-én az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. üzleteiben érvényes országos normál eladási árain alapul.

**LE GUSTO Majonéz, klasszikus/tojás nélküli, 480g/flakon, 2025.06.25-én: 999Ft/flakon, árcsökkenés: 25%, 2026.06.25-én: 749Ft/flakon (1560,42Ft/kg);

***MILSANI Tejszínhabspray, UHT, laktózmentes, 250g/flakon, 2025.06.25-én: 999Ft/flakon, árcsökkenés: 21%, 2026.06.25-én: 789Ft/flakon (3156Ft/kg);

****KOKÁRDÁS Ömlesztett cikkelyes sajt, többféle ízben, 140g/doboz, 2025.06.25-én: 399Ft/doboz, árcsökkenés: 27%, 2026.06.25-én: 289Ft/doboz (2064,29Ft/kg);

*****AMERICAN Hamburgerzsemle, normál:6 db/XXL:4 db, 300g/csomag, AMERICAN Hot-dog kifli, 250g/csomag, 2025.06.25-én: 599Ft/csomag, árcsökkenés: 25%, 2026.06.25-én: 449Ft/csomag (1496,67Ft/kg, 1796Ft/kg);

******WONNEMEYER Salátaöntet, többféle ízben, 250ml/flakon, 2025.06.25-én: 999Ft/flakon, árcsökkenés: 40%, 2026.06.25-én: 599Ft/flakon (2396Ft/l).