Elborította a kertedet a borostyán? Így szabadulhatsz meg tőle anélkül, hogy kárt tennél a gyepben

Elburjánzott a borostyán a kertedben? Mutatjuk, hogyan távolíthatod el biztonságosan és hatékonyan úgy, hogy közben a gyep és a többi növény se sérüljön.

A borostyán sokunk kertjében fellelhető mutatós dísznövény, de ha túlságosan elszaporodik, könnyen átveheti az uralmat a gyep, az ágyások vagy akár a fák felett is. Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőle úgy, hogy közben a kerted többi növényét is megóvod!

Borostyán nőtt a kertedben? Ezeket a hibákat semmiképp ne kövesd el

A borostyán elsőre ártalmatlannak tűnhet: gyorsan zöldell, jól takarja a csupasz felületeket, és egész évben díszeleg otthonunk környékén. Idővel azonban könnyen elszaporodhat, elvonhatja a fényt, a vizet és a tápanyagokat más növényektől, sőt egyes fajai invazívvá is válhatnak. Ráadásul, ha mérgező borostyánnal találkozol, már nemcsak a kerted, hanem a saját egészséged miatt is érdemes mielőbb közbelépni.

Nem minden "borostyán" ugyanolyan

Bár több növényt is borostyánként emlegetünk, valójában különböző fajokról van szó, amelyek eltérő kezelést igényelnek.

Mielőtt nekilátnál az eltávolításnak, fontos felismerni, hogy pontosan milyen növénnyel állsz szemben, kattintsd végig galériánkat!

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Hogyan távolítsd el az angol borostyánt?

Az a szerencsésebb helyzet, ha még csak kisebb területen jelent meg, ám ekkor is a leghatékonyabb módszer a kézi eltávolítás. Érdemes kis ásóval fellazítani a talajt, majd a teljes gyökérzetet kiemelni. Ez azért fontos, mert már egy apró bent maradt gyökérrészből is új hajtások fejlődhetnek.

Nagyobb felületen sokan gyomirtóhoz nyúlnak, de ezt csak körültekintően érdemes alkalmazni, mert könnyen károsíthatja a környező növényeket is.

A földi borostyán ellen néha elég a kert átalakítása

A földi borostyán elsősorban a nyirkos, árnyékos helyeket kedveli, ha javítod a talaj vízelvezetését, ritkábban öntözöl, vagy több napfényt engedsz a területre, például a fák ritkításával, már kedvezőtlenebb körülményeket teremthetsz számára. Amennyiben mégsem sikerül visszaszorítani, széles levelű gyomok ellen használható készítményre is szükség lehet.

A mérgező borostyánt soha ne puszta kézzel távolítsd el

A mérgező borostyán olyan olajat tartalmaz, amely sokaknál erős allergiás bőrreakciót vált ki, ha az eltávolítása elkerülhetetlen, mindig viselj hosszú ujjú ruhát, kesztyűt és lehetőleg védőmaszkot is. Munka után a ruhákat, a kesztyűt és a használt szerszámokat is alaposan meg kell tisztítani, mert a növény irritáló anyaga hosszú ideig megmaradhat a felületeken.

Tudtad? Az angol borostyán ugyan kedvelt dísznövény, de több országban invazív fajként tartják számon, mert gyors növekedésével kiszoríthatja az őshonos növényeket, és a fákra felkúszva azok állapotát is ronthatja. Éppen ezért érdemes rendszeresen visszavágni, mielőtt kezelhetetlenné válna.

Ezeket a hibákat sokan elkövetik

Túl erős gyomirtót használnak

A nem szelektív gyomirtók ugyan a borostyánt is elpusztítják, de a gyepet és más dísznövényeket is károsíthatják.

Egy mozdulattal letépik a fáról

Amikor a borostyán már felkúszott egy fa törzsére, nem érdemes egyszerűen lerántani, ezzel megsérülhet a kéreg, ami utat nyithat a kártevőknek és a betegségeknek.

A szakértők inkább azt javasolják, hogy a talaj közelében vágd el a szárát, majd hagyd, hogy a növény fokozatosan elszáradjon.

Bent maradnak a gyökerek

A borostyán rendkívül kitartó növény. Ha csak néhány gyökérrész marad a talajban, könnyen újra kihajthat.

Így állítsd helyre a gyepet az eltávolítás után

A munka nem ér véget azzal, hogy megszabadultál a borostyántól. Az érintett területen a talaj gyakran tömörödötté és tápanyagszegénnyé válik, ezért érdemes fellazítani, majd szükség esetén újrafüvesíteni. A frissen kiszórt fűmagot két-három héten keresztül folyamatosan nedvesen kell tartani, hogy megfelelően kicsírázzon.

A rendszeres tápanyag-utánpótlás, a megfelelő öntözés és az egészséges gyep hosszú távon segíthet abban is, hogy a borostyán később se tudjon ismét elszaporodni.

Fontos! Az eredeti szakértői ajánlás kitér az Észak-Amerikában gyakori mérgező borostyánra is, amely Magyarországon gyakorlatilag nem fordul elő.

Összegzés

A borostyán eltávolítása türelmet igényel, de nem lehetetlen feladat.

A szakértők inkább azt javasolják, hogy a talaj közelében vágd el a szárát, majd hagyd, hogy a növény fokozatosan elszáradjon.

A gyökerek teljes eltávolítása, a kíméletes munkavégzés és a gyep utólagos regenerálása segít abban, hogy a kerted újra egészséges és rendezett legyen, anélkül, hogy a többi növény is kárt szenvedne.

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