Nosalty-kvíz: Hány vegán alapanyagot ismersz fel a képekről?

Ha január, akkor állati eredetű összetevőktől mentes étkezés. Ugye nálatok is? Ennek apropóján hoztunk egy vegán fókuszú kvízt, amiben vegán alapanyagokat kell felismernetek. Tegyétek próbára magatokat, és süssetek-főzzetek mentesen az év első hónapjában.
Januárban nem árt egy kicsit „tisztábban" étkezni, ha már a karácsonyi, többnyire nehéz ételek után egyébként is eléggé igénybe vettük a gyomrunkat és emésztésünket. Az állati eredetű összetevőktől mentes étkezés pedig nem ördögtől való, izgalmasan és ízesen, tápanyagban gazdag módon tehetjük ezt meg, és még a bolygónknak is jót teszünk vele. Semmiből nem kell hiányt szenvedünk, hiszen a húsokban lévő fehérjét könnyedén pótolhatjuk hüvelyesekkel és bizonyos gabonákkal, miközben minden napra jut valami újdonság, amivel megismerkedhetünk. A zöldség és gyümölcs fogyasztása kulcsfontosságú, és habár télen kicsit szerényebb a kínálat, igyekezzünk színes, vitaminokkal és ásványi anyagokkal teli tányért összeállítani.
Az olajos magvak és aszalványok egyébként is jóbarátok, amiket nemcsak magában, hanem salátába, köretbe keverve is ér felhasználni.
Mit várhatunk a vegán étkezéstől?
Számtalan jótékony hatása van a vegán étkezésnek, például pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer egészségét, csökkentheti a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét és csökkenti a magas vérnyomást is.
Receptajánló:
Emellett jobb közérzetet és emésztést biztosít (persze csak akkor ha odafigyelünk minden tápanyag bevitelére), de még bőrünk és hajunk is hálás lesz, ha egy időre félretesszük a húst, tejtermékeket és minden egyéb, állati eredetű összetevővel rendelkező ételt. Most pedig itt az idő, hogy kiderítsd, te mennyit tudsz a vegán alapanyagokról!