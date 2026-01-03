Nem hagyunk titeket kvíz nélkül, érkezik a nagy vegán teszt, amiben nem lesz más dolgotok, mint felismerni a különböző alapanyagokat! Lássuk, nektek hány pontotok lesz!

Ha január, akkor állati eredetű összetevőktől mentes étkezés. Ugye nálatok is? Ennek apropóján hoztunk egy vegán fókuszú kvízt, amiben vegán alapanyagokat kell felismernetek. Tegyétek próbára magatokat, és süssetek-főzzetek mentesen az év első hónapjában.

Nosalty-kvíz: Hány vegán alapanyagot ismersz fel a képekről?

Januárban nem árt egy kicsit „tisztábban" étkezni, ha már a karácsonyi, többnyire nehéz ételek után egyébként is eléggé igénybe vettük a gyomrunkat és emésztésünket. Az állati eredetű összetevőktől mentes étkezés pedig nem ördögtől való, izgalmasan és ízesen, tápanyagban gazdag módon tehetjük ezt meg, és még a bolygónknak is jót teszünk vele. Semmiből nem kell hiányt szenvedünk, hiszen a húsokban lévő fehérjét könnyedén pótolhatjuk hüvelyesekkel és bizonyos gabonákkal, miközben minden napra jut valami újdonság, amivel megismerkedhetünk. A zöldség és gyümölcs fogyasztása kulcsfontosságú, és habár télen kicsit szerényebb a kínálat, igyekezzünk színes, vitaminokkal és ásványi anyagokkal teli tányért összeállítani.

Az olajos magvak és aszalványok egyébként is jóbarátok, amiket nemcsak magában, hanem salátába, köretbe keverve is ér felhasználni.

Mit várhatunk a vegán étkezéstől?

Számtalan jótékony hatása van a vegán étkezésnek, például pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer egészségét, csökkentheti a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét és csökkenti a magas vérnyomást is.

Receptajánló:

Emellett jobb közérzetet és emésztést biztosít (persze csak akkor ha odafigyelünk minden tápanyag bevitelére), de még bőrünk és hajunk is hálás lesz, ha egy időre félretesszük a húst, tejtermékeket és minden egyéb, állati eredetű összetevővel rendelkező ételt. Most pedig itt az idő, hogy kiderítsd, te mennyit tudsz a vegán alapanyagokról!

Teszteld tudásod vegán kvízünkkel!