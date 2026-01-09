Nosalty-kvíz: Te felismered képek alapján a legnépszerűbb hüttés ételeket?

Receptajánló:
Te mennyire vagy otthon a hüttekonyha világában? Tedd próbára magad, és nézd meg, felismered-e képek alapján a legnépszerűbb hüttés ételeket!
Ez a vietnámi stílusú tavaszi tekercs nemcsak isteni finom, de nagyon egyszerű elkészíteni, és teljesen vegán is. Nem kell aggódni, minden alapanyag könnyen beszerezhető hozzá, és ha ...
A gombás csirke egy igazi kedvenc: szaftos csirkemell vagy csirkecomb illatos, pirított gombával összefőzve. Egy kevés fokhagyma, hagyma és tejszín vagy tejföl krémessé teszi, a végén ...
A pásztorpite egy klasszikus, laktató angol egytálétel. Alapja fűszeres darált húsos ragu (hagyma, zöldségek, gyakran bárány- vagy marhahús), amelyet krémes burgonyapüré fed, majd ...
2026-ban a fogyókúra fogalma új értelmet nyer: a hangsúly átkerül a mérlegelésről, kalóriákról az izomtömeg megőrzésére és építésére. A szakértők szerint ez a szemlélet nemcsak látványosabb, hanem hosszú távon egészségesebb és fenntarthatóbb eredményeket is hoz.
Ebben a marcona időjárásban különösen jólesik egy forró leves, ami testet-lelket melegít és gyógyít egyszerre. A tyúkhúsleves egy igazi bevált klasszikus, és nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy feldobj a tűzhelyre egy nagy lábossal, ugyanis bármikor elkészítheted. Mai Napi Tippünkben pedig megmutatjuk, mitől lesz igazán aranyló színe!
Te mennyire vagy otthon a hüttekonyha világában? Tedd próbára magad, és nézd meg, felismered-e képek alapján a legnépszerűbb hüttés ételeket!
Bár azt gondolnánk, hogy a fagyasztott élelmiszerek tápanyagtartalma meg sem közelíti a frissekét, ez koránt sincs így. Jöjjön hát a kardiológus ajánlása, amiben 4 olyan élelmiszert mutatunk be, ami fagyasztott állapotban is védi a szívünket.
A drága és káros vegyszerek helyett próbáld ki ezt az olcsó házi praktikát, melynek hála, még vízvezeték-szerelőt sem kell hívnod, ha eldugult a lefolyó a fürdőben vagy a konyhában. Lássuk mai, környezetbarát Otthon Tippünket!
Nincs időnk, ezért olyan fogásokat készítünk, amelyekből másnapra is bőven marad! Jöhet egy tofukrém, ami zöldséggel és kenyérrel is isteni? Mit szóltok egy vegán mac and cheese-hez? És akkor a tortáról nem is beszéltünk!
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...