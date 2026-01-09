Gasztro

2026.01.09.

Nosalty-kvíz: Te felismered képek alapján a legnépszerűbb hüttés ételeket?

Nosalty profilképe Nosalty

Te mennyire vagy otthon a hüttekonyha világában? Tedd próbára magad, és nézd meg, felismered-e képek alapján a legnépszerűbb hüttés ételeket!

Loading...

Receptajánló:

És ezeket a kvízeket kitöltötted már?

Ajánlott videó

Legújabb receptek

tavaszi tekercs

Vegán tavaszi tekercs

Ez a vietnámi stílusú tavaszi tekercs nemcsak isteni finom, de nagyon egyszerű elkészíteni, és teljesen vegán is. Nem kell aggódni, minden alapanyag könnyen beszerezhető hozzá, és ha ...

gombás húsok

Gombás csirke tejmentesen

A gombás csirke egy igazi kedvenc: szaftos csirkemell vagy csirkecomb illatos, pirított gombával összefőzve. Egy kevés fokhagyma, hagyma és tejszín vagy tejföl krémessé teszi, a végén ...

lencsés egytálétel

Lencsés pásztorpite

A pásztorpite egy klasszikus, laktató angol egytálétel. Alapja fűszeres darált húsos ragu (hagyma, zöldségek, gyakran bárány- vagy marhahús), amelyet krémes burgonyapüré fed, majd ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Aranyló gyöngytyúkhúsleves
Gasztro

Ettől az apró lépéstől lesz igazán aranyló színű a tyúkhúslevesed

Ebben a marcona időjárásban különösen jólesik egy forró leves, ami testet-lelket melegít és gyógyít egyszerre. A tyúkhúsleves egy igazi bevált klasszikus, és nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy feldobj a tűzhelyre egy nagy lábossal, ugyanis bármikor elkészítheted. Mai Napi Tippünkben pedig megmutatjuk, mitől lesz igazán aranyló színe!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept