Nosalty Ételhoroszkóp: lebukott a csillagjegyed, ezt a bombasztikus bulguros fogást kívánja a héten

Tudjuk, hogy őrületes rajongói vagytok a bulgurnak, ezért a heti ételhoroszkóp a szívetekhez szól! 12 mennyei fogás, a salátától a főételen át a vendégváró előételekig, bulguros ételekben nem szenvedünk hiányt. Jegyezzétek fel bátran a recepteket!
Mi is az a bulgur?
Kattints a képre, és nézd meg, mi a te csillagjegyed kívánt bulguros fogása!
Hogyan készül a tökéletes bulgur?
Elkészítésére több módszer is létezik, mi most a kedvencünket osztjuk meg!
Készülhet úgy, mint egy hagyományos tészta, azaz tegyünk egy adagnyi bulgurt egy lábosba,
öntsük le annyi vízzel, hogy jól ellepje, sózzuk meg, forraljuk fel, majd közepes lángon főzzük puhára.
Közben mindenképp érdemes kóstolgatni, ha puha, akkor kész is vagyunk vele! Szűrjük le, és készülhet is belőle egy könnyed saláta.
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