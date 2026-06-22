Nosalty Ételhoroszkóp: lebukott a csillagjegyed, ezt a bombasztikus bulguros fogást kívánja a héten

A heti ételhoroszkópot nagyon komolyan vesszük, ezért nem vagyunk restek mindenkinek két kézzel szórni a bulgurt, mert amit a csillagok megjósoltak, az bizony úgy is van, akkor is, ha az ebédről van szó!

Tudjuk, hogy őrületes rajongói vagytok a bulgurnak, ezért a heti ételhoroszkóp a szívetekhez szól! 12 mennyei fogás, a salátától a főételen át a vendégváró előételekig, bulguros ételekben nem szenvedünk hiányt. Jegyezzétek fel bátran a recepteket!

Bulgursaláta, töltött karalábé és csorbaleves a heti bulguros receptek között

Mi is az a bulgur? A bulgur az egyik legkedveltebb alternatív gabonaféle, amit ma már az emberek nem csak a török éttermekben mernek kikérni. Egyre többen választják a klasszikus rizs-krumpli kettőse helyett. Sokszínűen variálható alapanyag, készülhet belőle köret, saláta, főétel, ráadásul mértékkel fogyasztva egészséges is.

Kattints a képre, és nézd meg, mi a te csillagjegyed kívánt bulguros fogása!

12 fotó

Hogyan készül a tökéletes bulgur?

Elkészítésére több módszer is létezik, mi most a kedvencünket osztjuk meg!

Készülhet úgy, mint egy hagyományos tészta, azaz tegyünk egy adagnyi bulgurt egy lábosba,

öntsük le annyi vízzel, hogy jól ellepje, sózzuk meg, forraljuk fel, majd közepes lángon főzzük puhára.

Közben mindenképp érdemes kóstolgatni, ha puha, akkor kész is vagyunk vele! Szűrjük le, és készülhet is belőle egy könnyed saláta.

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