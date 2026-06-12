Nagy fordulat a Nománál – Újranyit az étterem, ilyen szerepe lesz a korábban bántalmazással vádolt alapító séfnek

A három Michelin-csillaggal kitüntetett étterem sikerében meghatározó szerepet játszó René Redzepi az év elején nyilvánosan elismerte, hogy vezetőként korábban hibákat követett el a munkatársakkal való bánásmód terén. Egy Instagram-bejegyzésben közölte, hogy a jövőben elsősorban kreatív és fejlesztési feladatokra koncentrál majd, amikor az étterem augusztus 5-én újraindítja működését.
Újranyitás, új tervekkel
René Redzepi tervei között olyan hosszú távú projektek szerepelnek, mint:
- a rovaralapú élelmiszerek,
- tengeri növények,
- hüvelyesek,
- gombák
- és a különféle technológiai innovációk gasztronómiai alkalmazásának vizsgálatai.
A változásokat megelőzően a The New York Times márciusban arról írt, hogy számos egykori alkalmazott számolt be a 2009 és 2017 közötti időszakban elszenvedett fizikai és lelki megterhelésekről. A beszámolók szerint több dolgozó úgy érezte, hogy a munkahelyi környezet káros hatással volt rájuk.
René Redzepi reagálásában úgy fogalmazott, hogy bár nem mindent ismert el a cikkben szereplő állításokból, tisztában van azzal, hogy viselkedése negatív következményekkel járhatott munkatársai számára, ezért bocsánatot kért az érintettektől.
Új séf a Noma élén: érkezik Pablo Soto
Az étterem mindennapi működésének irányítását a jövőben Pablo Soto veszi át főszakácsként, aki 2017 óta dolgozik a Nomában. A kutatás-fejlesztési részleget Mette Søberg vezeti majd, aki szintén régóta szoros szakmai kapcsolatban áll az alapító séffel.
A Noma tájékoztatása szerint az étterem kóstolómenüje borpárosítással fejenként 6500 dán koronába (kb. 307.000 forintba) kerül, míg alkoholmentes, gyümölcslé-alapú italkísérettel 6000 koronáért lesz elérhető.