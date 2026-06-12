Nagy fordulat a Nománál – Újranyit az étterem, ilyen szerepe lesz a korábban bántalmazással vádolt alapító séfnek

A világhírű koppenhágai Noma étterem bejelentette, hogy 2026 augusztus elején ismét megnyitja kapuit. Az új időszakban azonban alapítója és ikonikus séfje, René Redzepi háttérbe vonul az operatív irányításból.

A három Michelin-csillaggal kitüntetett étterem sikerében meghatározó szerepet játszó René Redzepi az év elején nyilvánosan elismerte, hogy vezetőként korábban hibákat követett el a munkatársakkal való bánásmód terén. Egy Instagram-bejegyzésben közölte, hogy a jövőben elsősorban kreatív és fejlesztési feladatokra koncentrál majd, amikor az étterem augusztus 5-én újraindítja működését.

Augusztus 5-én újranyit a világhírű Noma, René Redzepi háttérbe vonul

Újranyitás, új tervekkel

René Redzepi tervei között olyan hosszú távú projektek szerepelnek, mint:

a rovaralapú élelmiszerek,

tengeri növények,

hüvelyesek,

gombák

és a különféle technológiai innovációk gasztronómiai alkalmazásának vizsgálatai.

A változásokat megelőzően a The New York Times márciusban arról írt, hogy számos egykori alkalmazott számolt be a 2009 és 2017 közötti időszakban elszenvedett fizikai és lelki megterhelésekről. A beszámolók szerint több dolgozó úgy érezte, hogy a munkahelyi környezet káros hatással volt rájuk.

René Redzepi reagálásában úgy fogalmazott, hogy bár nem mindent ismert el a cikkben szereplő állításokból, tisztában van azzal, hogy viselkedése negatív következményekkel járhatott munkatársai számára, ezért bocsánatot kért az érintettektől.

Új séf a Noma élén: érkezik Pablo Soto

Az étterem mindennapi működésének irányítását a jövőben Pablo Soto veszi át főszakácsként, aki 2017 óta dolgozik a Nomában. A kutatás-fejlesztési részleget Mette Søberg vezeti majd, aki szintén régóta szoros szakmai kapcsolatban áll az alapító séffel.

A Noma tájékoztatása szerint az étterem kóstolómenüje borpárosítással fejenként 6500 dán koronába (kb. 307.000 forintba) kerül, míg alkoholmentes, gyümölcslé-alapú italkísérettel 6000 koronáért lesz elérhető.

Forrásunk volt.