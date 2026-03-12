Botrány a gasztrovilágban – Bántalmazási vádak miatt távozik a világ egyik legjobb séfje

René Redzepi, a Noma alapító séfje lemondott igazgatótanácsi tagságáról, miután több tucatnyi volt dolgozója vádolta meg bántalmazással.

Mi is hírül adtuk már, hogy a világ egyik legjobb éttermének tartott Noma vezető séfjét bántalmazással vádolják korábbi dolgozói. Ennek hatására lemondott igazgatótanácsi tagságáról.

René Redzepi lemondott a Noma igazgatótanácsi tagságáról Dave M. Benett/Getty Images

Több mint két évtized után visszavonul René Redzepi

A séf közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonul, és egy megbízott irányítja majd a céget.

Miután több mint két évtizeden át építettem és vezettem ezt az éttermet, úgy döntöttem, hogy visszalépek, és átadom a helyem rendkívüli vezetőknek, hogy a következő fejezetét nyissák meg az étteremnek – írja a Telex.

René Redzepi emellett egy videót is közzétett, amiben elnézést kért a (korábbi) személyzet tagjaitól. Azt is megírta, hogy beszélgetéseket folytatott a korábbi pozíciójáról, az étteremről és az iparágról.

Többet dolgoztam azon, hogy jobb vezető legyek, és a Noma az évek során nagy lépéseket tett a kultúra átalakítása érdekében. Elismerem, hogy ezek a változások nem teszik jóvá a múltat. A bocsánatkérés nem elég: felelősséget vállalok a saját tetteimért.

René Redzepi a közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonul

A Noma hatása valóban számottevő, hiszen alapjaiban változtatta meg a fine dining éttermek szemléletét, hiszen mindent felhasznál, ami az adott hely szűk környezetében elérhető, ehető alapanyag.

Címlapkép: Dave M. Benett/Getty Images

Forrásunk volt.