Advent

2025.12.09.

Tavaly az Év Szaloncukra versenyen nyertek, most pedig bezáratta őket a Nébih

Nosalty

Tavaly díjak, most pedig egy tonnányi, forgalomból kivont termék és komoly élelmiszer-biztonsági kockázat. Lecsapott a Nébih a szombathelyi édességgyártó üzemre.

A Nébih felfüggesztette a Vas vármegyei Chocofive Édességgyártó Kft. működését, súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságokra hivatkozva pedig több mint egy tonnányi terméket vont ki a forgalomból - írja a Telex.

Íme az üzem a Nébih videóján:

Az üzem tavaly két kategóriában is nyert az Év szaloncukra versenyen

A több mint tíz éve működő szombathelyi üzem tavaly két kategóriában is nyert az Év szaloncukra versenyen, a Nébih vizsgálata után, a hiányosságok felszámolását követően viszont folytathatták a működést.

A hiányosságok a következők voltak:

  • hiányos volt a fal csempéje, a járólap töredezett volt
  • találtak eldugult lefolyókat, szennyezett eszközöket, tárolókocsit
  • az egyik hűtő kívül-belül koszos volt
  • az egész létesítmény „rendezetlen, zsúfolt, higiéniailag kifogásolt” volt
  • a kézmosók és a mosogató sem volt elég tiszta
  • az egyik ajtó félig le is volt szakadva

Összesen 55 tételt, együttesen 1129 kg nem nyomon követhető illetve lejárt élelmiszert vontak ki a forgalomból, és megtiltották azok felhasználását, árusítását.

Forrásunk volt.

