Tavaly az Év Szaloncukra versenyen nyertek, most pedig bezáratta őket a Nébih

A Nébih felfüggesztette a Vas vármegyei Chocofive Édességgyártó Kft. működését, súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságokra hivatkozva pedig több mint egy tonnányi terméket vont ki a forgalomból - írja a Telex.
Íme az üzem a Nébih videóján:
Az üzem tavaly két kategóriában is nyert az Év szaloncukra versenyen
A több mint tíz éve működő szombathelyi üzem tavaly két kategóriában is nyert az Év szaloncukra versenyen, a Nébih vizsgálata után, a hiányosságok felszámolását követően viszont folytathatták a működést.
A hiányosságok a következők voltak:
- hiányos volt a fal csempéje, a járólap töredezett volt
- találtak eldugult lefolyókat, szennyezett eszközöket, tárolókocsit
- az egyik hűtő kívül-belül koszos volt
- az egész létesítmény „rendezetlen, zsúfolt, higiéniailag kifogásolt” volt
- a kézmosók és a mosogató sem volt elég tiszta
- az egyik ajtó félig le is volt szakadva
Összesen 55 tételt, együttesen 1129 kg nem nyomon követhető illetve lejárt élelmiszert vontak ki a forgalomból, és megtiltották azok felhasználását, árusítását.