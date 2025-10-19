Gasztro

2025.10.19.

Ne főzd! Ezzel a pikk-pakk módszerrel lesz a legfinomabb a fagyasztott borsó

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A legtöbben csak vízbe dobják a mirelit borsót, pedig ezzel pont azt az ízt és roppanósságot vesszük el tőle, amit annyira szeretünk benne. Egy egyszerű, de hatásos konyhai technika segítségével azonban a fagyasztott zöldborsó is olyan finom lehet, mintha frissen szedték volna. Napi Tippünk most is segít.

A trükk lényege, hogy a zöldborsót nem főzni, hanem párolni-pirítani kell. Amikor vízben főzzük, a szemek felpuhulnak, a természetes cukrok lebomlanak, és a borsó elveszíti friss, édeskés ízét. A séfek ehelyett forró serpenyőben, kevés vajjal vagy olívaolajjal készítik el – így a zöldborsó kívül enyhén megpirul, belül viszont üde és roppanós marad.

párolt zöldborsó baconcsíkokkal
Ne főzd! A fagyasztott borsó vajon átpirítva lesz a legfinomabb

Hogy csináljuk?

  • A legjobb eredményhez melegítsünk fel egy serpenyőt közepes lángon,
  • tegyünk bele 1-2 evőkanál vajat vagy olívaolajat,
  • majd öntsük rá a közvetlenül fagyasztóból kivett borsót – nem kell előre kiolvasztani!
  • Sózzuk, borsozzuk, és ha szereti a család, adjunk hozzá egy kevés apróra vágott fokhagymát vagy citromhéjat az extra ízekért, esetleg bacont, mint a képen!
  • Kevergetve süssük 5-6 percig, amíg a szemek átmelegszenek és finom, illatos réteget kapnak.

Ezzel a módszerrel a borsó nemcsak szebb zöld színt és friss ízt kap, hanem hatékonyabban megőrzi vitamin- és rosttartalmát is. Kiváló köret sült húsok, halak mellé, de tésztákhoz, rizses ételekhez vagy salátákhoz is tökéletesen passzol.

A séfek szerint a fagyasztott zöldségeknek nem kell a „második vonalat” képviselniük a konyhában, csak tudni kell, hogyan bánjunk velük. Egy kis vaj, egy forró serpenyő, és pár perc figyelem: ennyi kell ahhoz, hogy a mirelit borsó a vacsoraasztal egyik legfinomabb eleme legyen.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Nő kék színűre fest fa konyhabútort
Gasztro

Ez a 6 festékszín megy ki a divatból 2026-ban, a...

A festék nemcsak egy helyiség kinézetét képes megváltoztatni, hanem az egész hangulatát. Akár a nappalit, a konyhát vagy a fürdőt frissítjük épp, a megfelelő szín kiválasztása fontos – különösen érdemes átgondolni akkor, ha azt szeretnénk, hogy otthonunk trendi hangulatot is árasszon.

Szabó Anna

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept