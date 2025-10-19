Ne főzd! Ezzel a pikk-pakk módszerrel lesz a legfinomabb a fagyasztott borsó

A legtöbben csak vízbe dobják a mirelit borsót, pedig ezzel pont azt az ízt és roppanósságot vesszük el tőle, amit annyira szeretünk benne. Egy egyszerű, de hatásos konyhai technika segítségével azonban a fagyasztott zöldborsó is olyan finom lehet, mintha frissen szedték volna. Napi Tippünk most is segít.

A trükk lényege, hogy a zöldborsót nem főzni, hanem párolni-pirítani kell. Amikor vízben főzzük, a szemek felpuhulnak, a természetes cukrok lebomlanak, és a borsó elveszíti friss, édeskés ízét. A séfek ehelyett forró serpenyőben, kevés vajjal vagy olívaolajjal készítik el – így a zöldborsó kívül enyhén megpirul, belül viszont üde és roppanós marad.

Ne főzd! A fagyasztott borsó vajon átpirítva lesz a legfinomabb

Hogy csináljuk?

A legjobb eredményhez melegítsünk fel egy serpenyőt közepes lángon,

tegyünk bele 1-2 evőkanál vajat vagy olívaolajat,

vagy olívaolajat, majd öntsük rá a közvetlenül fagyasztóból kivett borsót – nem kell előre kiolvasztani!

Sózzuk, borsozzuk, és ha szereti a család, adjunk hozzá egy kevés apróra vágott fokhagymát vagy citromhéjat az extra ízekért, esetleg bacont , mint a képen!

vagy az extra ízekért, esetleg , mint a képen! Kevergetve süssük 5-6 percig, amíg a szemek átmelegszenek és finom, illatos réteget kapnak.

Ezzel a módszerrel a borsó nemcsak szebb zöld színt és friss ízt kap, hanem hatékonyabban megőrzi vitamin- és rosttartalmát is. Kiváló köret sült húsok, halak mellé, de tésztákhoz, rizses ételekhez vagy salátákhoz is tökéletesen passzol.

A séfek szerint a fagyasztott zöldségeknek nem kell a „második vonalat” képviselniük a konyhában, csak tudni kell, hogyan bánjunk velük. Egy kis vaj, egy forró serpenyő, és pár perc figyelem: ennyi kell ahhoz, hogy a mirelit borsó a vacsoraasztal egyik legfinomabb eleme legyen.

