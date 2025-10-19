Ne főzd! Ezzel a pikk-pakk módszerrel lesz a legfinomabb a fagyasztott borsó

A trükk lényege, hogy a zöldborsót nem főzni, hanem párolni-pirítani kell. Amikor vízben főzzük, a szemek felpuhulnak, a természetes cukrok lebomlanak, és a borsó elveszíti friss, édeskés ízét. A séfek ehelyett forró serpenyőben, kevés vajjal vagy olívaolajjal készítik el – így a zöldborsó kívül enyhén megpirul, belül viszont üde és roppanós marad.
Hogy csináljuk?
- A legjobb eredményhez melegítsünk fel egy serpenyőt közepes lángon,
- tegyünk bele 1-2 evőkanál vajat vagy olívaolajat,
- majd öntsük rá a közvetlenül fagyasztóból kivett borsót – nem kell előre kiolvasztani!
- Sózzuk, borsozzuk, és ha szereti a család, adjunk hozzá egy kevés apróra vágott fokhagymát vagy citromhéjat az extra ízekért, esetleg bacont, mint a képen!
- Kevergetve süssük 5-6 percig, amíg a szemek átmelegszenek és finom, illatos réteget kapnak.
Ezzel a módszerrel a borsó nemcsak szebb zöld színt és friss ízt kap, hanem hatékonyabban megőrzi vitamin- és rosttartalmát is. Kiváló köret sült húsok, halak mellé, de tésztákhoz, rizses ételekhez vagy salátákhoz is tökéletesen passzol.
A séfek szerint a fagyasztott zöldségeknek nem kell a „második vonalat” képviselniük a konyhában, csak tudni kell, hogyan bánjunk velük. Egy kis vaj, egy forró serpenyő, és pár perc figyelem: ennyi kell ahhoz, hogy a mirelit borsó a vacsoraasztal egyik legfinomabb eleme legyen.