A váratlan konyhai eszköz, amivel gyerekjáték megtisztítani a gombát

Könnyű megfeledkezni róla, hogy minden zöldség és gyümölcs a természetből, a földből jön. A gombák esetében azonban ez már kevésbé van így, hiszen erre gyakran emlékeztet minket a felületüket borító föld. Akár elkötelezett gombász vagy, és te magad szerzed be a kalaposokat, akár a boltban vásárolod őket, amikor hazaviszel egy adag gombát, a tisztítás elengedhetetlen lépés a feldolgozás előtt. Általános szabály, hogy a vadon gyűjtött gombák tisztításakor egy kicsit több figyelmet kell fordítani arra, hogy biztonságosan fogyaszthatók legyenek. Ez macerásnak tűnhet, de van egy eszköz, amivel igazán gyerekjáték lesz. Ez nem más, mint a cukrászecset.
Érdemes a keményebb, vékonyabb sörtéjű cukrászecsetet használni erre a célra, mivel az ilyen sörték képesek a gomba összes apró zegéből és zugából eltávolítani a szennyeződéseket.
Ehhez először szárazon tisztítsd meg a gomba teljes felületét a cukrászecsettel, és kapard le róla az összes látható szennyeződést. Ezután óvatosan tisztítsd le a makacs szennyeződéseket egy nedves papírtörlővel, majd szárítsd meg egy szárazzal, enyhe dörzsölő mozdulatokkal.
A gombákat nem kell meghámozni mosás előtt
Mosás után a leghatékonyabb módszer a már csillogóan tiszta gombák megszárítására, ha beteszed őket egy másik, szintén sokoldalúan használható konyhai eszközbe, a salátacentrifugába.
Ez a módszer különösen előnyös a sűrű lemezű gombáknál, mivel a lemezek hajlamosak visszatartani a nedvességet. Ez a gyakorlatra lefordítva azt jelenti, hogy az ilyen gombafajtákat nem célszerű áztatni vagy vízbe meríteni mosáskor.
A kevésbé kiemelkedő lemezekkel rendelkező gombafajtákat azonban akár a csap alatt is leöblítheted. Amire ügyelj, ha ezt a megoldást választod, hogy óvatosan rázogasd meg a gombákat a szitában, hogy eltávolítsd a felesleges vizet, mielőtt egy konyharuhán megszárogatnád őket. Ez a módszer időt takaríthat meg, ha nagyobb mennyiségű gombát készítesz elő.
Természetesen vannak kivételek, amikor a cukrászecset nem lesz elég
A vadon termő kucsmagomba és bokrosgomba igényli, hogy egy tál sós vízben gyorsan átmosd őket, hiszen így tudod teljesen eltávolítani a jellegzetes, szabálytalan textúrájukból a szennyeződéseket.
A legtöbb, boltban kapható gombafajta esetében azonban a cukrászecsettel megfelelő eredményt tudsz elérni. Mint más alapanyagok esetében, a gombákat is közvetlenül főzés előtt tisztítsd meg, így minimalizálhatod a felesleges nedvesség felszívódásának esélyét.