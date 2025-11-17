Család

A váratlan konyhai eszköz, amivel gyerekjáték megtisztítani a gombát

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Nálad is ott lapulhat a váratlan konyhai eszköz, amivel pillanatok alatt megtisztíthatod a gombát. Napi tippünkben eláruljuk, mi az!

Könnyű megfeledkezni róla, hogy minden zöldség és gyümölcs a természetből, a földből jön. A gombák esetében azonban ez már kevésbé van így, hiszen erre gyakran emlékeztet minket a felületüket borító föld. Akár elkötelezett gombász vagy, és te magad szerzed be a kalaposokat, akár a boltban vásárolod őket, amikor hazaviszel egy adag gombát, a tisztítás elengedhetetlen lépés a feldolgozás előtt. Általános szabály, hogy a vadon gyűjtött gombák tisztításakor egy kicsit több figyelmet kell fordítani arra, hogy biztonságosan fogyaszthatók legyenek. Ez macerásnak tűnhet, de van egy eszköz, amivel igazán gyerekjáték lesz. Ez nem más, mint a cukrászecset.

Felnőtt és gyerek gombát tesz a kosárba az erdőben
Cukrászecsettel gyerekjáték megtisztítani a gombát

Érdemes a keményebb, vékonyabb sörtéjű cukrászecsetet használni erre a célra, mivel az ilyen sörték képesek a gomba összes apró zegéből és zugából eltávolítani a szennyeződéseket.

Kéz cukrászecsettel keni a péksüteményeket egy tepsin
Érdemes a keményebb, vékonyabb sörtéjű cukrászecsetet használni

Ehhez először szárazon tisztítsd meg a gomba teljes felületét a cukrászecsettel, és kapard le róla az összes látható szennyeződést. Ezután óvatosan tisztítsd le a makacs szennyeződéseket egy nedves papírtörlővel, majd szárítsd meg egy szárazzal, enyhe dörzsölő mozdulatokkal.

A gombákat nem kell meghámozni mosás előtt

Mosás után a leghatékonyabb módszer a már csillogóan tiszta gombák megszárítására, ha beteszed őket egy másik, szintén sokoldalúan használható konyhai eszközbe, a salátacentrifugába.

Ez a módszer különösen előnyös a sűrű lemezű gombáknál, mivel a lemezek hajlamosak visszatartani a nedvességet. Ez a gyakorlatra lefordítva azt jelenti, hogy az ilyen gombafajtákat nem célszerű áztatni vagy vízbe meríteni mosáskor.

A kevésbé kiemelkedő lemezekkel rendelkező gombafajtákat azonban akár a csap alatt is leöblítheted. Amire ügyelj, ha ezt a megoldást választod, hogy óvatosan rázogasd meg a gombákat a szitában, hogy eltávolítsd a felesleges vizet, mielőtt egy konyharuhán megszárogatnád őket. Ez a módszer időt takaríthat meg, ha nagyobb mennyiségű gombát készítesz elő.

Légyölő galóca
Gasztro

Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.

Balogh Lilla

Természetesen vannak kivételek, amikor a cukrászecset nem lesz elég

A vadon termő kucsmagomba és bokrosgomba igényli, hogy egy tál sós vízben gyorsan átmosd őket, hiszen így tudod teljesen eltávolítani a jellegzetes, szabálytalan textúrájukból a szennyeződéseket.

A legtöbb, boltban kapható gombafajta esetében azonban a cukrászecsettel megfelelő eredményt tudsz elérni. Mint más alapanyagok esetében, a gombákat is közvetlenül főzés előtt tisztítsd meg, így minimalizálhatod a felesleges nedvesség felszívódásának esélyét.

Forrásunk volt.

Mosolygó idős nő
Család

Ezt a két dolgot tedd meg a vesédért és a...

A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.

Nosalty

