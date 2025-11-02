Nem telhet el hét kvíz nélkül, most pedig nagyon is aktuális a gombák témaköre, ezért a népszerű fajtákat kell felismernetek képekről!

Bár az ehető gombák már próbára tettek titeket, most a népszerű fajtákat kell beazonosítani a képekről. Lássuk, ti hány népszerű gombafélét ismertek fel!

Nosalty-kvíz: Te hány népszerű gombafajtát ismersz fel?

Az őszi erdő rengeteg kincset rejt, nem csoda, hogy ilyenkor a természetkedvelők széles köre amikor teheti bakancsot húz. Csipkebogyó, galagonya, vadmálna, vadsóska, dió és mogyoró, na meg persze a gombák is azok közé az ehető őszi termések közé tartoznak, amit előszeretettel viszünk haza. Vigyázni kell azonban, mert a gombaszedésnek megvannak a maga szabályai, ráadásul nem veszélytelen mindennel tele szedni kosarunkat, mert bizonyos fajták káros hatással lehetnek az egészségünkre. A gyilkos galócán túl szép számmal vannak jelen a hazai erdőkben a mérgező gombák, úgy mint a mérges pókhálós gomba, a begöngyöltszélű cölöpgalóca és a kerti susulyka.

Receptajánló:

Ha a magunk által szedett gombát készítenénk el a konyhában, érdemes minden esetben bevizsgáltatni szakértővel, mert komoly egészségügyi problémát okozhatnak, legrosszabb esetben halálos kimenetelű is lehet egy kisebb adag gomba elfogyasztása is.

A gombák íze, színe, formája és állaga is nagyon változatos, ezért érdemes megismerkedni minél több fajtával, hiszen sokoldalúan felhasználható alapanyag, ami még az egészségünkre is jótékony hatással van.

Tele van rosttal, fehérjével, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Többek között B-vitaminokkal (B2, B3, B5), D-vitaminnal, káliummal, foszforral, szelénnel, rézzel. A B-vitaminok segítenek az idegrendszer egészséges működésében, valamint a szénhidrát- és fehérje-anyagcserében is.

Mi készülhet a gombákból?

A gomba hálás alapanyag, hiszen készülhet belőle krémleves, rántott vagy töltött gomba, gombapörkölt, rizottó, tészta, de még rántottába és omlettbe is belesüthetjük. A vegetáriánusok körében népszerű gombafasírt is nagyon jó fehérjeforrás, ami akár „húspogácsaként" is kerülhet buciba. A gomba ráadásul népszerű pizzafeltét is, de mehet salátába és szendvicsbe is.

Lássuk a kvízt! Ti hány népszerű gombát ismertek fel a képekről?