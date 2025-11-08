Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Az ehető gombák és a legnépszerűbb gombafajták kvízek után, jöjjenek azok az erdőlakók, akiktől érdemes távol tartanunk magunkat. A feladat ugyanaz: a képet alaposan szemrevételezve 3 választási lehetőség közül, kattintsatok a helyes válaszra. Egy-egy feladvány becsapós, de az igazi gombaszakértőknek nem jelent kihívást legújabb kvízünk.
Az őszi és a tavaszi időszakban rengeteg különböző színű, formájú, illatú gombával találkozhatunk egy-egy kirándulás során. Sokan azzal a szándékkal indulnak az erdőbe, hogy gombát gyűjtsenek, amit bizonyos szabályokat betartva meg is lehet tenni, azonban minden esetben muszáj meggyőződnünk arról, hogy valóban fogyasztható gombát szedtünk-e a kosarunkba. Még ha azt is gondolnánk, hogy a csiperke, vargánya, rókagomba, ízletes rizike és társainak felismerése nem is okoz gondot, érhet minket meglepetés, ráadásul nem a jóféle, ugyanis a mérgező gombák sora is igen hosszú, és sok esetben mutatnak némi hasonlóságot ehető egyedekhez képest.
A mérgező gombák elfogyasztása súlyos egészségügyi kockázattal jár, ugyanis hányingert, hányást, hasmenést, izomgörcsöket, erős nyálfolyást és izzadást is kiválthat elfogyasztásuk, de legrosszabb esetben végzetes is lehet. A legismertebb mérges gombák közé tartozik a légyölő galóca, a gyilkos galóca, a fehér galóca, a sátántinóru, de például a karbolszagú csiperke is, akit könnyű összetéveszteni ehető társával. Kvízünkben ismert és kevésbé ismert, mérgező gombákat kell felismernetek a képekről!