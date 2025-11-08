Gasztro

Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.

Az ehető gombák és a legnépszerűbb gombafajták kvízek után, jöjjenek azok az erdőlakók, akiktől érdemes távol tartanunk magunkat. A feladat ugyanaz: a képet alaposan szemrevételezve 3 választási lehetőség közül, kattintsatok a helyes válaszra. Egy-egy feladvány becsapós, de az igazi gombaszakértőknek nem jelent kihívást legújabb kvízünk.

Az őszi és a tavaszi időszakban rengeteg különböző színű, formájú, illatú gombával találkozhatunk egy-egy kirándulás során. Sokan azzal a szándékkal indulnak az erdőbe, hogy gombát gyűjtsenek, amit bizonyos szabályokat betartva meg is lehet tenni, azonban minden esetben muszáj meggyőződnünk arról, hogy valóban fogyasztható gombát szedtünk-e a kosarunkba. Még ha azt is gondolnánk, hogy a csiperke, vargánya, rókagomba, ízletes rizike és társainak felismerése nem is okoz gondot, érhet minket meglepetés, ráadásul nem a jóféle, ugyanis a mérgező gombák sora is igen hosszú, és sok esetben mutatnak némi hasonlóságot ehető egyedekhez képest.

A mérgező gombák elfogyasztása súlyos egészségügyi kockázattal jár, ugyanis hányingert, hányást, hasmenést, izomgörcsöket, erős nyálfolyást és izzadást is kiválthat elfogyasztásuk, de legrosszabb esetben végzetes is lehet. A legismertebb mérges gombák közé tartozik a légyölő galóca, a gyilkos galóca, a fehér galóca, a sátántinóru, de például a karbolszagú csiperke is, akit könnyű összetéveszteni ehető társával. Kvízünkben ismert és kevésbé ismert, mérgező gombákat kell felismernetek a képekről!

Lássuk, hány mérgező gombát ismertek fel a képekről!

