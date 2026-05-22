Pünkösdtől augusztus 20-ig tart a grillszezon csúcsa, de a legnagyobb rajongók őszig nem teszik el a grillt. A magyarok közel fele külön bevásárlással készül a sütögetésekre, a Tesco adatai szerint tavaly 11 százalékkal nőtt a szezonális grillhúsok forgalma. A legnépszerűbb továbbra is a fűszeres sertéshús, ugyanakkor egyre többen választanak halat, valamint kacsa- és libahúst is.

A grillidényre való ráhangolódást már jóval az első meleg napok előtt elkezdjük, hiszen a Tesco értékesítési adatai alapján április végén elindul a felkészülés a grilleszközökkel. Az igazi szezon azonban pünkösd környékén robban be, június közepére pedig a kertek csinosítása is fókuszba kerül, amikor a dekorációs termékekre költött összeg már meg is haladja a grillételek vásárlására szánt keretet. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep a nyár és egyben a főszezon utolsó nagy durranása, melyet követően az eladások lassan csökkenni kezdenek. Az igazi, vérbeli grillfanatikusok egészen októberig kitartanak a rácsok mellett, amikor viszont az időjárás igazán bekeményít, egyik hétről a másikra lezárul a szezon.

Kezdődik a grillszezon! Ezek az ételek kerülnek leggyakrabban a rácsra

Klasszikus húsok globális ízekben

Ha a rácsra kerülő finomságokról van szó, a hazai eladások alapján egyértelműen a sertéshús a király, amely a fogyasztás felét (50%) teszi ki, megelőzve a csirkét (38%) és a marhát (6%). Ugyanakkor egyre bátrabban kísérletezünk a megszokottól eltérő alapanyagokkal, amit jól mutat, hogy a Tesco vásárlói tavaly 44 százalékkal több grillezni való halat és közel négyszer több kacsát, illetve libát emeltek le a polcokról, mint egy évvel korábban. A top öt legkedveltebb előkészített Tescóban kapható húslistáján jól látszik, hogy a hazai ízek mellett a nemzetközi vonal is hódít.

A legnépszerűbbek a mézes-mustáros csirkemell, a mediterrán sertéskaraj, a pácolt sertéstarja, a Buffalo csirkecombfilé és a texasi stílusú, BBQ marinádban érlelt tarja.

A Tesco kínálatában a mintegy 35-féle saját márkás Grill Master termék leveszi a pácban fürdetés terhét a vállunkról. Ezek közé tartoznak a bernerek és a különféle ízesítésű grillkolbászok, a csirkenyársak, valamint a sertésből, illetve csirkéből készült hot dogok. A letisztultabb, ugyanakkor kifinomult ízeket kedvelő húsimádók a Tesco Finest kínálatából válogathatnak a hamburgerhez és steakhez olyan termékek közül, mint a marhahúspogácsa ír marhából, az Iberico sertéshúspogácsa, a wagyu marha hamburgerpogácsa vagy a 32 napig érlelt marharostélyos, illetve marhacomb steak ír marhából.

Mivel a grillköltések 10 százaléka vegetáriánus vagy vegán termékekre megy el, a Tesco a húsmentes opciót választókra is gondolt. A kategória abszolút sztárja a grillsajt, amelyből mintegy félmillió darab fogy a szezon alatt, köztük az ínycsiklandó, áfonyaszószos Grill Master camembert-rel.

Minél fűszeresebb, annál jobban szeretjük

Ami sohasem hiányozhat egy igazi magyar kerti partiról, az a gazdag ízvilág és a bőséges fűszerezés. A Tesco képzeletbeli 2025-ös fűszerolimpiáján a dobogó legfelső fokára a tartármártás és a majonéz állhatott fel, az ezüstérmet a ketchup, a bronzot pedig a mustár hozta el.

A Tesco közép-európai piacainak adatait összevetve toronymagasan mi költjük a legtöbbet: A magyarok több mint 1,5 milliárd forintot költenek grillfűszerekre, és a folyékony ételízesítők terén is mi vagyunk a legnagyobb rajongók. A fűszeres falatokat pedig legszívesebben jéghideg sörrel öblítjük le (63%), de az ásványvíz (43%) és a házi készítésű limonádé (41%) is ott van a top kísérők között.

Profi grilleszközöktől a buli utáni takarításig

A grilleszközök közül grillsütőkre költünk a legtöbbet (33%), amelyekből a Tesco közel 30 különböző modellt kínál, az asztali verzióktól a hordozható gömbgrilleken át a komoly gázgrillekig. A toplista második helyén a faszén áll, amihez többféle biztonságos gyújtóeszköz közül válogathatunk, beleértve a gyufákat, öngyújtókat, begyújtókockákat és -géleket. A vásárlások értékét tekintve pedig a harmadik helyen olyan profi kiegészítők szerepelnek, mint a fújtatók, húshőmérők, grillcsipeszek, spatulák, serpenyők és grillrácsok.

Mindezek tetejébe a szabadtéri főzés szerelmesei a klasszikus bográcsozáshoz is beszerezhetnek mindent, legyen szó masszív üstházakról, állványokról vagy tűzrakóhelyekről.

A fergeteges kerti parti azonban nem ér véget az utolsó falat elfogyasztásával, hiszen a rácsokat a következő sütögetésre is fel kell készíteni. Szerencsére a tisztításhoz és karbantartáshoz is mindent megtalálunk a Tesco kínálatában: a speciális grillkefék, strapabíró kaparók, tisztítókövek és zsíroldó tisztítószerek pillanatok alatt eltüntetik a lakoma nyomait, így a felszerelés már másnap újra bevetésre kész.