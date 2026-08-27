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2026.08.27.

Ez az 5 fagyasztott zöldség még a vércukornak is jót tesz a dietetikus szerint

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Azt biztos hallottad már, hogy a fagyasztott zöldségek ugyanannyi, sőt, egyes esetekben még több vitamint és ásványi anyagot is tartalmazhatnak, mint a frissek. De tudtad, hogy bizonyos fagyasztott termékek még a vércukorra is jótékony hatással vannak? Most ezek közül mutatunk ötöt!

A fagyasztott zöldségekről sokan még mindig úgy gondolják, hogy a friss változatokhoz képest kompromisszumot jelentenek, pedig ez korántsem törvényszerű. Sőt, a megfelelően kiválasztott mirelit zöldségek tápanyagban gazdagok, praktikusak, és akkor is kéznél lehetnek, amikor nincs időnk friss alapanyagokat előkészíteni. Mindemellett nem árt tudni, hogy még a vércukrunkra is pozitív hatással lehetnek.

Fagyasztott zöldségek
Ez az 5 fagyasztott zöldség még a vércukornak is jót tesz a dietetikus szerint

Ha a vércukorszint egyensúlyban tartására is figyelünk, érdemes különösen azokra a zöldségekre koncentrálni, amelyek kevés szénhidrátot és sok rostot tartalmaznak. A dietetikusok szerint több olyan fagyasztott zöldség is akad, amely rendszeresen helyet kaphat az étrendben a karfioltól és a brokkolitól egészen a spenótig, a kelkáposztáig vagy a kelbimbóig.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek azok a fagyasztott zöldségek, amik jó hatással vannak a vércukorszintre!

5 fotó

A fagyasztóban tartott zöldségek tehát nem csupán kényelmes megoldást jelentenek, hanem tudatos étrend részei is lehetnek. Vásárláskor azonban érdemes egy pillantást vetni az összetevőkre és a tápértékjelölésre: a legegyszerűbb választás általában az, amelynek csomagolásán valóban csak maga a zöldség szerepel, hozzáadott cukor, só vagy zsiradék nélkül.

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