Nosalty Mit főzzek hétvégén? Kovászos uborka, rántott csirkecomb és hideg tiramisus desszertek hűtik le a kedélyeket

A hőmérők higanyszála felfelé szalad, mi pedig lehűtjük fogásainkkal a kedélyeket:
SZOMBAT
Főétel
Lazacfilé mediterrán módra
Desszert
Könnyed málnás tiramisu
VASÁRNAP
Csupa hűsítő fogás, roppanós kovászos uborka, zöldséges focaccia érkezik, utána hidegen is szuper csirkecomb, könnyed lazac, és kétféle őrjítő tiramisus desszert a jutalom.
A hőmérők higanyszála felfelé szalad, mi pedig lehűtjük fogásainkkal a kedélyeket:
SZOMBAT
VASÁRNAP
Semmi izgi, csak maradékmentés. Egyébként a golyó közepébe lehetne tenni pl. meggyet vagy csokit, de nem volt kedvem ma cifrázni.
Kertben termesztett ribizlivel készült ez a házias sütemény, amelyben a nyár gyümölcse találkozik a finom krémtúrós töltelékkel, és a lágy kakaós tésztával. Minden falat egy igazi ...
Nagyon laktató finomság. Igazi ínyenc desszert, ha jól elvan készítve! Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegy e figyelembe!
Olcsóbb a fenntartása, szinte magától nő, gyönyörű sárga virágai vannak - egyre többen cserélik le a "zöld" gyepet örökzöld orbáncfűre.Brecz Judit
Egy sokszor és sokféleképpen használt konyhai anyagról van szó, ami szinte minden téren megsegít minket, legyen szó főzésről, takarításról vagy éppen kertészkedésről. Most megmutatjuk, hogyan tudod jól használni az uborkatermesztés kapcsán.Nosalty
Nemcsak a vércukorszintet vagy a testsúlyt befolyásolja, hanem a vérnyomást is emeli.Brecz Judit
Csirkés főétel érkezik krémes, aranysárga burgonyakörettel, mindezt pedig meggyes süteménnyel fojtjuk le.
Felmerült annak lehetősége, hogy a Tesco megválik közép- és kelet-európai érdekeltségeitől. A Financial Times értesülései szerint a brit kiskereskedelmi óriás jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a magyar, cseh és szlovák üzletág jövőjét, valamint az ezekkel kapcsolatos stratégiai alternatívákat.
Egy morzsa néha többet elárul, mint gondolnánk. De vajon felismered a kedvenc süteményeidet akkor is, ha csak néhány apró darabot mutatunk belőlük?
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...
A tárkonyos csirke az egyik legotthonosabb erdélyi fogás: szaftos hús, lágy tejfölös mártás és az a jellegzetes, kissé ánizsos tárkonyillat, amitől rögtön megjön az étvágyunk. Ez a ...