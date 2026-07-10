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2026.07.10.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Kovászos uborka, rántott csirkecomb és hideg tiramisus desszertek hűtik le a kedélyeket

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Csupa hűsítő fogás, roppanós kovászos uborka, zöldséges focaccia érkezik, utána hidegen is szuper csirkecomb, könnyed lazac, és kétféle őrjítő tiramisus desszert a jutalom.

A hőmérők higanyszála felfelé szalad, mi pedig lehűtjük fogásainkkal a kedélyeket:

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