Mit főzzek hétvégén? Igazi őszies menü édesburgonyával és almával a főszerepekben

Igazi őszies menüsor színben és ízben is a szezonhoz passzoló receptekkel:
SZOMBAT
Leves
Almaleves
VASÁRNAP
A szombati napot édes almalevessel rúgjuk be, ezért külön sütit nem készítünk, lesz azonban batátából sült tócsni csodasalátával, vasárnap pedig őszies zöldségkrémleves készül elegáns lazaccal és kiváló almatortával.
Igazi őszies menüsor színben és ízben is a szezonhoz passzoló receptekkel:
SZOMBAT
VASÁRNAP
Ha szereted az almás pitét, de nincs időd elkészíteni a rendes verziót, akkor ez a recept neked szól! Az almás pitét itt golyóvá alakítjuk és sütni sem kell.
Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...
A szombati napot édes almalevessel rúgjuk be, ezért külön sütit nem készítünk, lesz azonban batátából sült tócsni csodasalátával, vasárnap pedig őszies zöldségkrémleves készül elegáns lazaccal és kiváló almatortával.Nosalty
Kicsi a szotyi, de egészséges: a napraforgómag nemcsak egyszerű és olcsó rágcsálnivaló, hanem egy igazi tápanyagbomba. Mutatunk 6 okot, miért teszel jót magaddal, ha beépíted a mindennapi táplálkozásodba.Szász Nóri
Nem állunk le az őszi gasztroprogramokkal: október is megannyi izgalmas, jóízű eseménnyel vár, így érdemes belevetni magunkat az új ízek felfedezésébe, legalább a hétvégéken. Az amúgy is egyre hűvösebb időjárást fűszeres, melengető ételekkel és italokkal talán könnyebb elviselni.Balogh Lilla
A kreatinin az izomanyagcsere mellékterméke, ami normális esetben a vizelettel együtt távozik. Azonban ha a vese működése romlik, ezáltal nem képes teljes mértékben ellátni feladatait, akkor sajnos felhalmozódhat a szervezetben. Ez pedig vesebetegségre vagy károsodásra utalhat. Na, de nézzük, hogyan tudjuk ezt természetes módon megelőzni!
Jöjjenek hát a kedvenc receptjeink, amiket az általatok beküldött remekművekből válogattunk össze, hiszen minden hónapban bemutatjuk az aktuális legjobb, felhasználóink által készített ételeket, és ez most sincs másképp. Lássuk az októberi felhozatalt!
A penész mindent kockára tud tenni, az adott eszköztől elkezdve az egészégünkig, szóval semmiképp se hagyjuk, hogy eluralkodjon a lakásban - a mosógépben sem, sőt, a mosószer-adagoló tálcán sem! Otthon Tippünk most ebben segít.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...