2025.10.03.

Mit főzzek hétvégén? Igazi őszies menü édesburgonyával és almával a főszerepekben

Nosalty profilképe Nosalty

A szombati napot édes almalevessel rúgjuk be, ezért külön sütit nem készítünk, lesz azonban batátából sült tócsni csodasalátával, vasárnap pedig őszies zöldségkrémleves készül elegáns lazaccal és kiváló almatortával.

Igazi őszies menüsor színben és ízben is a szezonhoz passzoló receptekkel:

SZOMBAT

Almaleves
Leves

Almaleves

adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű
317
Kalória
2.1g
Fehérje
45.5g
Szénhidrát
16.5g
Zsír
Még több almaleves

VASÁRNAP

