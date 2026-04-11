Otthon

2026.04.11.

Ez az új ital hamarosan leválthatja a matchát

Nosalty profilképe Nosalty

Egy új japán tea hódítja meg a kávézókat, és sokak szerint hamarosan a matcha helyére léphet. A hojicha nemcsak különleges ízével, hanem nyugtató hatásával is egyre több rajongót szerez.

Az utóbbi években a matcha szinte mindenhol megjelent: kávézókban, reggeli rutinokban, sőt még ételekben, desszertekben is. Most azonban egy új versenyző kezd egyre nagyobb figyelmet kapni – a hojicha, amely sokak szerint a következő nagy trend lehet.

Egy csésze hojicha
Lágyabb íz, kevesebb koffein

A hojicha különlegessége abban rejlik, hogy nem gőzölik, hanem magas hőfokon pörkölik a tealeveleket. Ennek köszönhetően teljesen más karaktert kap:

a megszokott „zöld teás” íz helyett inkább diós, karamellás, enyhén füstös aromája van.

Ez nemcsak ízben jelent különbséget. A pörkölés során a koffeintartalom is jelentősen csökken, így a hojicha sokkal kíméletesebb a szervezethez, és akár este is fogyasztható.

A hojicha nem pörget, inkább nyugtat

  • Míg a matcha inkább energiát ad és fókuszt növel,
  • addig a hojicha inkább a nyugodtabb, lelassulós pillanatok itala. Sokan éppen ezért választják délután vagy vacsora után, amikor már nem szeretnének koffeint bevinni.

A szakértők szerint ez a tulajdonság különösen vonzó lehet azoknak, akik érzékenyek a koffeinre, vagy egyszerűen egy kiegyensúlyozottabb alternatívát keresnek.

A hojicha a gyomorhoz is kíméletesebb

A hojicha nemcsak enyhébb hatású, de sokak szerint könnyebben emészthető is. A pörkölés csökkenti a csersavtartalmat, így kevésbé irritálja a gyomrot, mint a klasszikus zöld teák.

Ezért Japánban gyakran adják gyerekeknek vagy idősebbeknek is – teljesen hétköznapi, mindennapi teaként tekintenek rá.

pörkölt tealevelek
A hojicha különlegessége abban rejlik, hogy magas hőfokon pörkölik a tealeveleket

Akkor most tényleg leváltja a matchát?

Bár a hojicha népszerűsége gyorsan nő, a szakértők szerint nem feltétlenül leváltja, inkább kiegészíti a matchát. A két ital más szerepet tölt be:

  • a matcha inkább energizál és koncentrációt ad
  • a hojicha inkább megnyugtat és ellazít

A trendek viszont egyértelműek: egyre több kávézóban jelenik meg hojicha latte formájában, és azok is szívesen kipróbálják, akiknek a matcha túl intenzív vagy „zöld ízű”.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept