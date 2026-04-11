Egy új japán tea hódítja meg a kávézókat, és sokak szerint hamarosan a matcha helyére léphet. A hojicha nemcsak különleges ízével, hanem nyugtató hatásával is egyre több rajongót szerez.

Az utóbbi években a matcha szinte mindenhol megjelent: kávézókban, reggeli rutinokban, sőt még ételekben, desszertekben is. Most azonban egy új versenyző kezd egyre nagyobb figyelmet kapni – a hojicha, amely sokak szerint a következő nagy trend lehet.

Ez az új ital hamarosan leválthatja a matchát

Lágyabb íz, kevesebb koffein

A hojicha különlegessége abban rejlik, hogy nem gőzölik, hanem magas hőfokon pörkölik a tealeveleket. Ennek köszönhetően teljesen más karaktert kap:

a megszokott „zöld teás” íz helyett inkább diós, karamellás, enyhén füstös aromája van.

Ez nemcsak ízben jelent különbséget. A pörkölés során a koffeintartalom is jelentősen csökken, így a hojicha sokkal kíméletesebb a szervezethez, és akár este is fogyasztható.

A hojicha nem pörget, inkább nyugtat

Míg a matcha inkább energiát ad és fókuszt növel,

addig a hojicha inkább a nyugodtabb, lelassulós pillanatok itala. Sokan éppen ezért választják délután vagy vacsora után, amikor már nem szeretnének koffeint bevinni.

A szakértők szerint ez a tulajdonság különösen vonzó lehet azoknak, akik érzékenyek a koffeinre, vagy egyszerűen egy kiegyensúlyozottabb alternatívát keresnek.

A hojicha a gyomorhoz is kíméletesebb

A hojicha nemcsak enyhébb hatású, de sokak szerint könnyebben emészthető is. A pörkölés csökkenti a csersavtartalmat, így kevésbé irritálja a gyomrot, mint a klasszikus zöld teák.

Ezért Japánban gyakran adják gyerekeknek vagy idősebbeknek is – teljesen hétköznapi, mindennapi teaként tekintenek rá.

Akkor most tényleg leváltja a matchát?

Bár a hojicha népszerűsége gyorsan nő, a szakértők szerint nem feltétlenül leváltja, inkább kiegészíti a matchát. A két ital más szerepet tölt be:

a matcha inkább energizál és koncentrációt ad,

a hojicha inkább megnyugtat és ellazít

A trendek viszont egyértelműek: egyre több kávézóban jelenik meg hojicha latte formájában, és azok is szívesen kipróbálják, akiknek a matcha túl intenzív vagy „zöld ízű”.

