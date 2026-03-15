A magnólia tavasszal a kert egyik leglátványosabb dísze lehet, de a bőséges virágzás nem csak a szerencsén múlik.

A magnóliára sokan úgy tekintenek, mint egy olyan dísznövényre, amelyet elég egyszer elültetni, aztán magától szépen fejlődik. Bár valóban nem tartozik a legkényesebb kerti növények közé, a tavasz eleji gondoskodást nagyon is meghálálja. Március különösen fontos időszak számára: ilyenkor a rügyek fejlődésnek indulnak, és minden apró beavatkozás hatással lehet a későbbi virágzásra.

Így gondozd a magnóliát márciusban – Roskadozni fog a virágoktól

Márciusban különösen érzékeny a magnólia

A korai magnóliafajták akár már márciusban is virágba borulhatnak, mások csak áprilisban nyílnak, de a rügyek ilyenkor már szinte rajtra készen állnak. Éppen ezért nagy jelentősége van annak, hogyan bánunk a növénnyel ezekben a hetekben.

Az egyik legfontosabb feladat a téli takarás fokozatos eltávolítása. Ezt nem szabad túl korán megtenni, mert a márciusi éjszakai fagyok még komoly károkat okozhatnak a virágrügyekben.

Ha túl hamar kerül le a védelem, a rügyek könnyen elfagyhatnak, megbarnulhatnak, kiszáradhatnak, és a növény virágzás nélkül maradhat. Érdemes ezért az agrotextíliát vagy más takarást továbbra is kéznél tartani, és hidegebb éjszakákon visszaborítani a magnóliára.

Tápanyagból tavasszal csak mértékkel kapjon

Ahogy a talaj felenged, és a hónap vége felé enyhébbé válik az idő, megkezdhető a tápanyag-utánpótlás. A magnólia a kissé savanyú talajt kedveli, ezért leginkább a savkedvelő növényekhez való műtrágya vagy a magnóliák számára összeállított komplex tápanyag a megfelelő számára.

Aki természetesebb megoldásban gondolkodik, jól érett komposztot vagy mérsékelt mennyiségű érett trágyát is használhat. A lényeg minden esetben az, hogy ne essünk túlzásba.

A trágyázást érdemes március végén elkezdeni, majd három-négy hetente ismételni egészen július közepéig. Később már nem tanácsos tápanyagot adni, mert az új hajtások nem tudnak időben beérni a hidegek előtt.

A magnólia a kissé savanyú talajt kedveli

Az öntözésnél a részletek is számítanak

Tavasszal a magnólia vízigénye megnő, ezért fontos, hogy a talaja folyamatosan enyhén nedves maradjon. Ez különösen lényeges akkor, ha a tél száraz volt, és a föld vízkészlete nem töltődött fel eléggé.

A legjobb, ha lágy vízzel, például esővízzel öntözzük, közvetlenül a tövéhez. Arra is ügyelni kell, hogy a víz lehetőleg ne érje a rügyeket és a leveleket, mert ez kedvezhet a gombás betegségek megjelenésének.

Tavasszal ne metszd meg!

Sok kerti növénynél tavasszal jön el a metszés ideje, a magnóliánál azonban ez hiba lehet. Rosszul viseli a vágást, ráadásul ilyenkor könnyen elveszítheti a már kialakult virágbimbóit is. Ha mégis szükség van alakító vagy egészségügyi metszésre, azt csak a virágzás után, késő tavasszal vagy nyáron érdemes elvégezni.

Forrásunk volt.