Tippek, hogy gyönyörűen virágozzon a magnóliád

A magnólia tavasszal az egyik leglátványosabb növény: virágzásakor meseszép színekbe borítja a kerteket és utcákat. Ha te is szeretnéd, hogy ez a varázslatos fa a saját kerted éke legyen, mutatjuk, hogyan válassz, ültess és gondozz magnóliát könnyedén!

Ahogy közeledik a tavasz, a magnóliák virágzása szinte elvarázsolja a környezetüket. Március végén vagy április elején robban be a színkavalkád, amely képes egész utcákat megszínesíteni. Nem véletlen, hogy egyre többen álmodoznak arról, hogy saját kertjükbe is ültetnek belőle – ráadásul nem is olyan bonyolult, mint hinnénk, írja az Agroinform.

Tulipánfának hívják, de nem az

Bár sokan „tulipánfaként” ismerik, a magnólia valójában a liliomfafélék közé tartozik, és körülbelül 200 változata létezik, melyek közül rengeteg trópusi származású. Itthon leginkább dísznövényként találkozhatunk vele.

Két fő típust különböztetünk meg: vannak, amelyek még lombfakadás előtt bontanak szirmot, mások pedig csak a levelek megjelenése után virágoznak. Az előbbiek különösen népszerűek Magyarországon, mivel korai, látványos virágzásukkal feldobják a kerteket.

A magnóliák virágszínei széles skálán mozognak: fehér, rózsaszín vagy éppen lila árnyalatokban is pompázhatnak.

Milyen fajtát érdemes választani?

A magnóliák között megtalálhatók törpe bokrok és akár tízméteresre növő fák is. Ha kisebb kertünk van, célszerű az alacsonyabb, 2-3 méterre növő változatok közül választani. Léteznek örökzöld magnóliák is, amelyek nyár közepén ismét virágba borulnak.

