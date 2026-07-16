Minden napra jut egy szuper akció! Ma ismét a Lidl újságjából szemezgettük, hiszen tudjuk, hogy imádjátok. Lássuk, milyen szuperalapanyagot tudunk beszerezni most nagyon olcsón, ami még az egészségünket is támogatja több fronton.

Majdnem minden napra jut egy jó kis akció, és ez ma sincs másképp. A Lidl olajos mag kínálata igen széles, ráadásul most nagyon jó áron kínálja a diót, amiből megéri bespájzolni, hiszen egy igazi superfood.

Az agy és a szív legjobb barátja ez a szuperélelmiszer: a Lidlben nagyon jó áron kapni egy teljes hétig

Szuper áron a Lidl diója

Július 16-tól 22-ig nagyon jó áron kínálja a Lidl Alesto márkájú dióbéljét: 200 grammja 999 forint Lidl Plus kártyával. Így 1499 forint helyett 33 százalékkal olcsóbban szerezhetjük be.

Akciós a Lidlben az Alesto márkájú dió forrás

Mi a dió, és miért annyira egészséges?

A dió az egyik legértékesebb hazai olajos mag, amit évszázadok óta előszeretettel használunk a magyar konyhában. Karakteres, enyhén édeskés íze miatt elsősorban süteményekből, például bejgliből, zserbóból vagy diós kifliből ismerjük, de valójában sokkal sokoldalúbb alapanyag.

Kiválóan illik salátákhoz, tésztákhoz, sajtok mellé, krémlevesek tetejére vagy akár húsételekhez is, ahol kellemes ropogósságot és gazdag ízt ad az ételeknek.

Receptajánló:

Egészségügyi szempontból a dió igazi szuperélelmiszer. Gazdag omega–3 zsírsavakban, E-vitaminban, B-vitaminokban, magnéziumban, foszforban és antioxidánsokban. Rendszeres, mértékletes fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez, támogathatja az agyműködést, valamint segíthet a gyulladások csökkentésében. Magas rosttartalma miatt hosszan tartó teltségérzetet biztosít, ezért egy marék dió remek tízórai vagy uzsonna lehet.

Rendszeres, mértékletes fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez

Korábban arról is írtunk, hogy a dió az egyik legkedvezőbb növényi fehérjeforrás azok számára, akik szeretnék támogatni szív- és érrendszerük egészségét, valamint csökkenteni koleszterinszintjüket. A magas koleszterinszint sokáig tünetmentes maradhat, mégis jelentősen növeli a szívbetegségek kockázatát, ezért fontos a megelőzés és az egészséges étrend. A dietetikusok szerint a kisebb, de következetes életmódbeli változtatások is érdemi javulást eredményezhetnek, amelyek közül a dió rendszeres fogyasztása kiemelkedő szerepet játszhat.

Hogyan használjuk fel a diót a konyhánkban?

A konyhában a diót érdemes nemcsak desszertekhez használni. Pirítva még intenzívebb ízt kap, és kiváló saláták, rizottók, tészták vagy zöldségkrémek kiegészítője lehet. Darált formában sütemények alapanyaga, durvára vágva pedig granolába, zabkásába vagy házi kenyérbe is kerülhet.

Tipp: dióból készülhet pesto, mártogatós vagy akár krémlevesek sűrítője is, így igazán változatosan beilleszthető a mindennapi étrendbe.

Dió feltörése egyszerűen

Mutatjuk a bevált módszert:

A diót feltörés előtt 1–2 órára langyos vízbe áztathatod, így a héja kevésbé repedezik szét.

A diótörőt mindig a dió varrata mentén érdemes használni, így nagyobb eséllyel marad egyben a dióbél.

Ha nagyobb mennyiséget törsz, egy vastag konyharuhába csavarva kisebb kalapácsütésekkel is könnyebben felnyitható, miközben a héjdarabok nem szóródnak szét.

Ha szeretnél részletesen olvasni a dió egészségügyi előnyeiről, akkor kattints ide!

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