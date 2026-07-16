Az aszalt gyümölcsök az egyik legegészségesebb nasinak minősülnek, mégis vigyázni kell cukor- és emiatt kalóriatartalmuk miatt a mértékletességre. Kvízünkben tesztelhetitek tudásotokat, mennyire ismeritek jól az aszalványokat!

Nosalty-kvíz: Milyen aszalványt látsz a képen?

Egész évben elérhető finomságok

Az aszalt gyümölcsök évszázadok óta népszerűek, hiszen az aszalás az egyik legrégebbi és legtermészetesebb tartósítási eljárás. A folyamat során a gyümölcsök víztartalmának nagy része elpárolog, miközben ízük koncentráltabbá válik, és értékes tápanyagaik jelentős része is megmarad.

Az alma, a körte, a szilva, a sárgabarack, a füge vagy a szőlő (mazsola) egyaránt kiváló alapanyagai lehetnek az aszalásnak.

Miért egészséges az aszalványok fogyasztása?

Az aszalt gyümölcsök gazdagok élelmi rostokban, amelyek támogatják az emésztést és hozzájárulnak a megfelelő bélműködéshez.

Emellett számos vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst is tartalmaznak, például káliumot, vasat, magnéziumot, valamint különféle polifenolokat.

A bennük található természetes cukrok gyors energiát biztosítanak, ezért sportolók és aktív életmódot folytatók számára is kiváló nassolnivalók. Ugyanakkor magas cukor- és energiatartalmuk miatt érdemes mértékkel fogyasztani őket.

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Így készítsd el otthon!

Otthoni elkészítésük egyszerű, és nem igényel különleges eszközöket. A gyümölcsöket először alaposan meg kell mosni, majd szükség szerint meghámozni, kimagozni és egyenletes szeletekre vágni. Ezután sütőpapírral bélelt tepsire vagy aszalógép tálcáira kell helyezni őket úgy, hogy a darabok ne fedjék egymást. Sütőben 50–70 °C közötti hőmérsékleten, résnyire nyitott ajtó mellett több órán keresztül száríthatók, míg rugalmas, de már nem nedves állagúvá válnak. Aszalógép használata esetén a folyamat még egyenletesebb, és a hőmérséklet is könnyebben szabályozható.

Tipp: A kész aszalt gyümölcsöket teljes kihűlés után légmentesen záródó üvegben vagy jól zárható tárolóedényben, hűvös, száraz és sötét helyen érdemes tárolni. Így akár több hónapig is megőrizhetik minőségüket.

Az otthon készített aszalványok előnye, hogy nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, tartósítószert vagy egyéb adalékanyagokat, ezért egészségesebb alternatívát jelentenek a bolti változatokkal szemben.

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