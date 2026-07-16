Nosalty-kvíz: Milyen aszalványt látsz a képen?

Az aszalt gyümölcsök az egyik legegészségesebb nasinak minősülnek, mégis vigyázni kell cukor- és emiatt kalóriatartalmuk miatt a mértékletességre. Kvízünkben tesztelhetitek tudásotokat, mennyire ismeritek jól az aszalványokat!
Egész évben elérhető finomságok
Az aszalt gyümölcsök évszázadok óta népszerűek, hiszen az aszalás az egyik legrégebbi és legtermészetesebb tartósítási eljárás. A folyamat során a gyümölcsök víztartalmának nagy része elpárolog, miközben ízük koncentráltabbá válik, és értékes tápanyagaik jelentős része is megmarad.
Az alma, a körte, a szilva, a sárgabarack, a füge vagy a szőlő (mazsola) egyaránt kiváló alapanyagai lehetnek az aszalásnak.
Miért egészséges az aszalványok fogyasztása?
Az aszalt gyümölcsök gazdagok élelmi rostokban, amelyek támogatják az emésztést és hozzájárulnak a megfelelő bélműködéshez.
Emellett számos vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst is tartalmaznak, például káliumot, vasat, magnéziumot, valamint különféle polifenolokat.
A bennük található természetes cukrok gyors energiát biztosítanak, ezért sportolók és aktív életmódot folytatók számára is kiváló nassolnivalók. Ugyanakkor magas cukor- és energiatartalmuk miatt érdemes mértékkel fogyasztani őket.
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Így készítsd el otthon!
Otthoni elkészítésük egyszerű, és nem igényel különleges eszközöket. A gyümölcsöket először alaposan meg kell mosni, majd szükség szerint meghámozni, kimagozni és egyenletes szeletekre vágni. Ezután sütőpapírral bélelt tepsire vagy aszalógép tálcáira kell helyezni őket úgy, hogy a darabok ne fedjék egymást. Sütőben 50–70 °C közötti hőmérsékleten, résnyire nyitott ajtó mellett több órán keresztül száríthatók, míg rugalmas, de már nem nedves állagúvá válnak. Aszalógép használata esetén a folyamat még egyenletesebb, és a hőmérséklet is könnyebben szabályozható.
Tipp:
Az otthon készített aszalványok előnye, hogy nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, tartósítószert vagy egyéb adalékanyagokat, ezért egészségesebb alternatívát jelentenek a bolti változatokkal szemben.