Figyelem! Népszerű tésztafélét hívtak vissza szalmonella gyanúja miatt

A fogyasztók biztonságának legmagasabb szintű biztosítása érdekében a White Lake Kft., a REEVA termékek magyarországi forgalmazója a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködésben azonnali hatállyal visszahívja a hazai piacról a REEVA márkanév alatt forgalmazott valamennyi instant leves és tésztaleves terméket. Az intézkedés az összes érintett termékre vonatkozik, ízesítéstől, kiszereléstől, gyártási azonosítótól és minőségmegőrzési időtől függetlenül.

Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt, független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét, a legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákban azonosították a Salmonella baktériumot.

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A White Lake Kft. felelős élelmiszer-forgalmazóként kiemelten fontosnak tartja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét, amely nem képezheti kompromisszum tárgyát. Bár a szennyeződés mértéke és pontos forrása még vizsgálat alatt áll, a vállalat a hatóságokkal teljes egyetértésben és a legszigorúbb elővigyázatossági elveket követve a teljes termékcsalád visszahívása mellett döntött.

A White Lake Kft. arra kéri a fogyasztókat, hogy a már megvásárolt REEVA instant tésztákat és leveseket semmiképpen ne fogyasszák el.

Mivel az instant termékek elkészítése – forró vízzel történő leöntése – nem minősül olyan hőkezelésnek, amely minden esetben garantálja a baktériumok elpusztítását, a termékek otthoni fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.

A vásárlók teendői:

A bontatlan vagy már felbontott termékeket kérjük visszavinni a vásárlás helyére.

White Lake Kft. kereskedelmi partnereivel egyeztetve gondoskodott arról, hogy a visszavitt termékek vételárát az üzletek blokk hiányában is teljes mértékben visszatérítsék.

A White Lake Kft. őszinte sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzet, valamint a fogyasztóknak és kereskedelmi partnereinek okozott kellemetlenségek miatt. A vállalat köszönetét fejezi ki a fogyasztók és a kereskedelmi hálózatok együttműködéséért, amely hozzájárul a visszahívási folyamat gyors és sikeres lebonyolításához.