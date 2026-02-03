Ezzel a konyhai alapanyaggal könnyedén eltüntetheted a dohos szagot a lepedődből

Hiába a friss mosás, a lepedőd mégis dohos szagú marad? Jó hír, hogy nem kell drága tisztítószerekhez nyúlnod, egy egyszerű konyhai alapanyag is elég lehet a problémára.

Nincs is idegesítőbb, mint amikor frissen kimosott lepedőt teszel fel az ágyra, mégis furcsa, dohos szagot érzel rajta. Sokan találkoztak már ezzel a jelenséggel, a jó hír pedig, hogy nem feltétlenül kell bonyolult tisztítószerekhez vagy vegyszerekhez folyamodni ahhoz, hogy friss, üde illatú lepedőt kapj.

A megoldás egy sokak konyhájában amúgy is megtalálható, természetes alapanyag: az ecet.

Mitől alakul ki a dohos szag?

A dohos szag hátterében gyakran nem a piszok áll, hanem a háztartási mosás során visszamaradó mikroorganizmusok, izzadtságmaradványok és lepedékek, amelyek a textil rostjai között ragadnak, majd a levegő nedvességével együtt kellemetlen aromát okoznak.

Az ecet viszont kiválóan semlegesíti ezeket a szagokat, ráadásul teljesen vegyszermentes módon.

Így használd az ecetet

A siker kulcsa az, hogy nemcsak simán hozzáadod az ecetet a mosáshoz, hanem előkezelést is alkalmazol: oldj fel egy csésze ecetet egy lavór meleg vízben, majd áztasd benne a dohos lepedőt legalább egy fél órán keresztül. Ez a lépés segít fellazítani és kioldani a rostok közé beékelődött szagokat, mielőtt a mosógépbe kerülnének.

Ezután jöhet a szokásos mosás, de mivel az ecet már „előkészítette” a szálakat, a kellemetlen illat nagy része már eltűnik, mire a centrifugálás elindul.

Ha a szag még nem múlt el teljesen, a trükköt megismételheted közvetlenül a mosás után is, vagy egy kevés szódabikarbónát is adhatsz a mosóvízhez, ami tovább fokozhatja az ecet szagtalanító hatását.

Egy kevés szódabikarbónát is adhatsz a mosóvízhez

Fontos, hogy a szárításnál is figyelj oda

A lepedőt érdemes lehet zuhanyzóban vagy más jól szellőző helységben szárítani, vagy ha lehetséges, kint a szabad levegőn teregetni. A friss levegő és a napfény szintén segít megszüntetni a maradék szagokat, és természetes módon frissíti a textilt.

