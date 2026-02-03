Ezzel a konyhai alapanyaggal könnyedén eltüntetheted a dohos szagot a lepedődből

Nincs is idegesítőbb, mint amikor frissen kimosott lepedőt teszel fel az ágyra, mégis furcsa, dohos szagot érzel rajta. Sokan találkoztak már ezzel a jelenséggel, a jó hír pedig, hogy nem feltétlenül kell bonyolult tisztítószerekhez vagy vegyszerekhez folyamodni ahhoz, hogy friss, üde illatú lepedőt kapj.
A megoldás egy sokak konyhájában amúgy is megtalálható, természetes alapanyag: az ecet.
Mitől alakul ki a dohos szag?
A dohos szag hátterében gyakran nem a piszok áll, hanem a háztartási mosás során visszamaradó mikroorganizmusok, izzadtságmaradványok és lepedékek, amelyek a textil rostjai között ragadnak, majd a levegő nedvességével együtt kellemetlen aromát okoznak.
Az ecet viszont kiválóan semlegesíti ezeket a szagokat, ráadásul teljesen vegyszermentes módon.
Így használd az ecetet
A siker kulcsa az, hogy nemcsak simán hozzáadod az ecetet a mosáshoz, hanem előkezelést is alkalmazol: oldj fel egy csésze ecetet egy lavór meleg vízben, majd áztasd benne a dohos lepedőt legalább egy fél órán keresztül. Ez a lépés segít fellazítani és kioldani a rostok közé beékelődött szagokat, mielőtt a mosógépbe kerülnének.
Ezután jöhet a szokásos mosás, de mivel az ecet már „előkészítette” a szálakat, a kellemetlen illat nagy része már eltűnik, mire a centrifugálás elindul.
Ha a szag még nem múlt el teljesen, a trükköt megismételheted közvetlenül a mosás után is, vagy egy kevés szódabikarbónát is adhatsz a mosóvízhez, ami tovább fokozhatja az ecet szagtalanító hatását.
Fontos, hogy a szárításnál is figyelj oda
A lepedőt érdemes lehet zuhanyzóban vagy más jól szellőző helységben szárítani, vagy ha lehetséges, kint a szabad levegőn teregetni. A friss levegő és a napfény szintén segít megszüntetni a maradék szagokat, és természetes módon frissíti a textilt.