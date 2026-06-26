Vigyázat! Lenmagos termékeket hívtak vissza határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt

A Dénes Natura bizonyos termékeivel akadt probléma, a boltok polcairól visszhívják a termékeket.
Bejelentő: Dénes-Natura Kft.
Visszahívás módja: Önkéntes
RASFF referencia szám: 2026.5407
Termék(ek): Lenmagból készült termékek
Márka: Dénes Natura
A termék(ek) eredete (alapanyagé): Kazahsztán
Termék(ek) megnevezése, tételszámok, minőségmegőrzési idők:
Kép a termék(ek)ről:
Probléma jellege: Határérték feletti hidrogén-cianid tartalom
Gyártó és forgalmazó: Dénes-Natura Kft.
Intézkedés: Termékvisszahívás
Vásárlói információ: A Dénes-Natura Kft. a honlapján tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról.
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.