Nyár van!

2026.06.26.

Vigyázat! Lenmagos termékeket hívtak vissza határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt

Nosalty profilképe Nosalty

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!

A Dénes Natura bizonyos termékeivel akadt probléma, a boltok polcairól visszhívják a termékeket.

lenmag
Vigyázat! Problémás lenmagos termékeket hívtak vissza határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt

Bejelentő: Dénes-Natura Kft.

Visszahívás módja: Önkéntes

RASFF referencia szám: 2026.5407

Termék(ek): Lenmagból készült termékek

Márka: Dénes Natura

A termék(ek) eredete (alapanyagé): Kazahsztán

Termék(ek) megnevezése, tételszámok, minőségmegőrzési idők:


 

Kép a termék(ek)ről:
   
 

Probléma jellege: Határérték feletti hidrogén-cianid tartalom

Gyártó és forgalmazó: Dénes-Natura Kft.

Intézkedés: Termékvisszahívás

Vásárlói információ: A Dénes-Natura Kft. a honlapján tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

kovászos uborka

Kovászos uborka hagyományosan

A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő ...

gyümölcsfagyi

Citromfagyi

Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

legegyszerubb-meggyes-kevert
bögrés süti

Legegyszerűbb meggyes kevert

Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept