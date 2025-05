Biztosan te is szembesültél már azzal, hogy a koktélparadicsomok felszeletelése nem a leghálásabb konyhai feladat, pláne, ha vendégeket vársz, és több tucat egyeddel kell ezt megtenned. Most egy szuper trükkben mutatjuk be, hogyan teheted sokkal hatékonyabbá ezt a konyhai folyamatot!

Szuper trükk: így szeletelj fel egy tucat koktélparadicsomot egyszerre

Semmilyen költséges vagy nehezen beszerezhető eszközre nem lesz szükséged, csupán egy enyhén recés késre (kenyérvágó kés is alkalmas), és alacsony peremmel ellátott fedőre. Ez lehet például a savanyúságos doboz teteje, de igazából lapos tányérok is megteszik, ha kis peremmel vannak ellátva.

A te feladatod csupán annyi, hogy az egyik fedőre (peremmel felfelé) ráhelyezed a paradicsomokat, majd ezekre ráteszed a másik fedőt (peremmel lefelé), és óvatosan, éppen csak annyira szorítod le őket, hogy ne mozogjanak el. Ezután jöhet a kés, amivel a két perem között vezetve az élét, kettészeljük az összes koktélparadicsomot.

Nézd meg a trükköt videón is!

Ezt a folyamatot bármennyiszer megismételhetjük újabb és újabb adag paradicsommal, és tényleg jelentősen meggyorsítja a folyamatot.

Forrásunk volt.

