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2026.06.23.

Imádják a vásárlók a Lidl saját márkás kézi gőztisztítóját, és most újra akciósan lesz kapható

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Fellazítja a szennyeződést, oldja a zsíros lerakódásokat, segít eltüntetni a koszt a fugákból, résekből, és még sorolhatnánk. Egy kézi gőztisztító csupa haszon a lakásban, most pedig, a Lidlnek hála, június 29-től akciósan juthatunk hozzá. Lássuk a részleteket!

Egy kézi gőztisztító pont addig nélkülözhető eszköz egy háztartásban, amíg egyszer ki nem próbáljuk - azután pedig függői leszünk, mert végtelenül egyszerűen, és vegyszer nélkül tisztítja meg a lakás sarkalatos és eldugott pontjait, így például a nehezen elérhető fürdőszobai, vízköves réseket, a csempék közti fugát, a tűzhely körüli zsíros lerakódásokat vagy akár a különféle kárpitokat is.

Közönségkedvenc újra a Lidlben!

A Lidl ismét bevezeti kínálatába a Silvercrest kézi gőztisztítót: 2026. június 29-től akciósan szerezhetjük be, mindössze 7999 forintért.

Újra akciós a Lidlben a Silvercrest kézi gőztisztítója
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Hogyan is működik egy kézi gőztisztító?

Egy kézi gőztisztító forró vízgőzzel segít fellazítani a koszt, zsírt, vízkövet és egyes lerakódásokat, így sok felületet vegyszerek nélkül vagy jóval kevesebb tisztítószerrel tudunk vele letakarítani. Leginkább kisebb, nehezebben hozzáférhető felületek tisztítására praktikus.

Mit is kell tudni a Silvercrest kézi gőztisztítójáról?

  • tisztít, fertőtlenít
  • eltávolítja a makacs szennyeződéseket, zsírfoltokat
  • vegyszer nélkül működik (!)
  • rövid felfűtési idejű (kb. 3 perc)
  • víztartálya kb. 250 ml

Milyen anyagokhoz alkalmazható a gőztisztító?

  • kárpitok, textíliák felfrissítéséhez
  • csempék, fuga, tusolókabin tisztításához
  • vízkőtelenítéshez a fürdőben
  • autóbelsőhöz (pl. pohártartók, szellőzőrácsok, kárpit bizonyos részeihez)
  • különböző padlófelületek tisztításához
  • kerámia, kő, fém, zománc felületekhez
  • a tűzhely, a sütő vagy az elszívó körüli zsíros részeken, résekben
A Silvercrest kézi gőztisztító alkatrészei
A Silvercrest kézi gőztisztító alkatrészei
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Fontos!

Ne használjuk érzékeny, hőre vagy nedvességre kényes felületeken, például kezeletlen fán, viaszolt bútoron, hideg üvegen, bizonyos festett felületeken vagy olyan textilen, amely nem bírja a forró gőzt (pl. selyem, finom bőr, bársony.)

TIPP: mindig érdemes egy kevésbé látható részen próbát végezni!

A kézi gőztisztító tehát szuper hasznos, ha gyorsan, erős vegyszerek nélkül szeretnénk fellazítani a makacs koszt a konyhában, fürdőben vagy a nehezen elérhető résekben.

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