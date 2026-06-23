Imádják a vásárlók a Lidl saját márkás kézi gőztisztítóját, és most újra akciósan lesz kapható

Egy kézi gőztisztító pont addig nélkülözhető eszköz egy háztartásban, amíg egyszer ki nem próbáljuk - azután pedig függői leszünk, mert végtelenül egyszerűen, és vegyszer nélkül tisztítja meg a lakás sarkalatos és eldugott pontjait, így például a nehezen elérhető fürdőszobai, vízköves réseket, a csempék közti fugát, a tűzhely körüli zsíros lerakódásokat vagy akár a különféle kárpitokat is.
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Hogyan is működik egy kézi gőztisztító?
Mit is kell tudni a Silvercrest kézi gőztisztítójáról?
- tisztít, fertőtlenít
- eltávolítja a makacs szennyeződéseket, zsírfoltokat
- vegyszer nélkül működik (!)
- rövid felfűtési idejű (kb. 3 perc)
- víztartálya kb. 250 ml
Milyen anyagokhoz alkalmazható a gőztisztító?
- kárpitok, textíliák felfrissítéséhez
- csempék, fuga, tusolókabin tisztításához
- vízkőtelenítéshez a fürdőben
- autóbelsőhöz (pl. pohártartók, szellőzőrácsok, kárpit bizonyos részeihez)
- különböző padlófelületek tisztításához
- kerámia, kő, fém, zománc felületekhez
- a tűzhely, a sütő vagy az elszívó körüli zsíros részeken, résekben
Fontos!
Ne használjuk érzékeny, hőre vagy nedvességre kényes felületeken, például kezeletlen fán, viaszolt bútoron, hideg üvegen, bizonyos festett felületeken vagy olyan textilen, amely nem bírja a forró gőzt (pl. selyem, finom bőr, bársony.)
TIPP: mindig érdemes egy kevésbé látható részen próbát végezni!
A kézi gőztisztító tehát szuper hasznos, ha gyorsan, erős vegyszerek nélkül szeretnénk fellazítani a makacs koszt a konyhában, fürdőben vagy a nehezen elérhető résekben.