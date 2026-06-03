Bár a leander - mediterrán növényként - valóban jól bírja a szárazságot, a vízre is hasonlóan nagy szüksége van. Ráadásul nem mindegy, hogy hogyan és milyen mértékben locsoljuk. Lássuk, mi kell ahhoz, hogy kétszer hozzon virágokat a nyáron!

Ha a leandered nyár közepére kevesebb virágot hoz, fakulnak a levelei vagy potyognak a bimbói, nem feltétlenül betegség áll a háttérben. A kertészek szerint a legtöbb esetben az öntözésen múlik, hogy a mediterrán kedvenc egész nyáron ontja-e a virágokat. Mutatjuk, mire figyelj a kánikulában, ha szeretnéd, hogy a leandered nyár végén is újra virágba boruljon.

Kétszer virágzó leander – A helyes locsolás a titka

A legnagyobb tévhit: a leander szereti a száraz földet

A leander mediterrán növény, ezért sokan automatikusan azt feltételezik róla, hogy jól bírja a szárazságot. Ez azonban csak részben igaz. Természetes élőhelyén gyakran folyók és patakok közelében nő, ahol a meleg mellett folyamatos nedvességhez jut.

Éppen ezért a nyári hőségben nem az a cél, hogy a földje teljesen kiszáradjon két locsolás között, hanem az, hogy egyenletesen enyhén nedves maradjon.

Ha a cserép földje rendszeresen kiszárad, a növény védekezésként visszafogja a virágképzést, hogy energiát takarítson meg.

Kánikulában akár naponta kétszer is öntözni kell

A nyári hőhullámok idején a leander vízigénye jelentősen megnő. Különösen igaz ez azokra a növényekre, amelyek kisebb cserépben állnak vagy egész nap égeti őket a Nap sugara.

Tipp: A legjobb eredményt általában a reggeli és az esti öntözés kombinációja adja.

Mire figyelj locsoláskor?

A föld mindig legyen enyhén nedves.

Ne hagyd teljesen kiszáradni a gyökérlabdát.

A pangó vizet hosszú távon kerüld.

Kánikulában ellenőrizd naponta a föld nedvességét.

Sokan meglepődnek rajta, de nyáron az alátétben maradó kisebb mennyiségű víz átmenetileg még segíthet is a növénynek átvészelni a legforróbb napokat.

Miért dobálja le a leander a bimbóit?

A bimbóhullás mögött legtöbbször szintén a vízhiány áll.

Amikor a növény stresszes állapotba kerül a nagy meleg és a kevés nedvesség miatt, először a fejlődő bimbóktól szabadul meg. Így próbál energiát megtakarítani a túléléshez.

Ezért fordulhat elő, hogy látszólag egészséges a növény, mégis egymás után hullanak le a virágkezdemények.

A kevés nedvesség miatt, először a fejlődő bimbóktól szabadul meg.

A második virágzási hullám titka: vágd le az elnyílt virágokat

Ha szeretnéd, hogy a leander augusztus végén vagy szeptemberben ismét tele legyen virággal, az elnyílt virágok eltávolítását nem érdemes kihagyni.

A növény az új hajtásokon hozza a virágait, ezért a hervadt virágzatok rendszeres levágása új növekedésre ösztönzi.

Ez egy egyszerű, néhány perces munka, mégis jelentős különbséget hozhat a nyár végi virágzásban.

Milyen tápoldatot kapjon a leander?

A leander az egyik legtápanyagigényesebb balkon- és dézsás növény.

Virágzási időszakban heti egyszeri tápoldatozás ajánlott. A szakértők szerint a káliumban és foszforban gazdag készítmények támogatják leginkább a virágképződést.

A túl sok nitrogén viszont könnyen visszaüthet: ilyenkor ugyan látványosan nőnek a levelek és a hajtások, de kevesebb virág jelenik meg a növényen.

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