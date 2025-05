A kertészkedésnek bizonyítottan rengeteg pozitív élettani hatása van, ezek pedig akár életünk hosszára is kihathatnak, sőt, a növényekkel és kerttel való foglalkozás a demenciában szenvedők életét is szebbé teszi!

A kertészkedés pozitív hatással van az agy funkcióira és az általános jólétre, különös tekintettel az idősekre és a demenciában szenvedőkre. Norvégiában például több gondozófarm is van, ahol a demenciával élők kertészkedéssel és mezőgazdasági feladatokkal foglalkoznak, ez pedig segít megőrizni kognitív képességeiket és társas kapcsolataikat. De hazánkban is van lehetőség önkéntes alapon társasházak előkertjének csinosítgatására, ami fizikailag aktívan és szellemileg is karban tart minket.

Hogyan segíthet a kertészkedés abban, hogy hosszabb ideig éljünk?

Kattints a képre, és nézd meg, milyen szuper élettani hatásai vannak a kertészkedésnek!

4 fotó

Forrásunk volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: