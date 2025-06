A szomszéd tanácsa, amiért hálás leszel: ezért tegyél egy kanál cukrot az udvarra a nagy melegben

A méhek nemcsak a méz miatt fontosak: létfontosságú szerepük van a növények beporzásában, így a globális élelmiszerellátásban is. Mégis egyre nagyobb veszélyben vannak. Egy meglepően egyszerű módszerrel azonban bárki segíthet túlélésükben – akár a saját kertjéből is.

A méhek nemcsak a méz miatt fontosak: létfontosságú szerepük van a növények beporzásában, így a globális élelmiszerellátásban is. Mégis egyre nagyobb veszélyben vannak. Egy meglepően egyszerű módszerrel azonban bárki segíthet túlélésükben – akár a saját kertjéből is.

Egy kanál cukor a kertben megmentheti a méhek életét Getty Images

A méhek a természet igen értékes élőlényei: nemcsak mézet készítenek, hanem a növények beporzásával hozzájárulnak a bolygó ökoszisztémájának fenntartásához is. Sajnos világszerte drámai mértékben csökken a számuk. Sokan azonban nem is sejtik, hogy egy fáradt vagy kimerült méheknek akár egy kanál cukros víz is segíthet visszanyerni az erejüket.

Egyszerűen keverj össze két evőkanál kristálycukrot egy evőkanál vízzel, majd helyezd ki az oldatot egy méhek számára elérhető, biztonságos helyre. Ez az apró gesztus életet menthet.

A módszert David Attenborough brit természetfilmes is népszerűsítette: közösségi oldalán arra kérte követőit, hogy tegyenek ki cukros vizet a kertbe, hogy ezzel támogassák a kimerült méheket. A kezdeményezés hatására világszerte egyre többen osztottak meg képeket arról, ahogy méhek kanálból isznak.

Egy kis cukor az életüket mentheti meg

A nyári időszakban gyakran találkozhatunk a földön pihenő, mozdulatlan méhekkel. Ezek a rovarok sokszor nem elpusztultak, csupán annyira kimerültek, hogy nincs energiájuk visszarepülni a kaptárba. Egy kis cukros víz segíthet nekik regenerálódni, így folytatni tudják létfontosságú munkájukat.

Fontos azonban, hogy csak fehér kristálycukrot használjunk, mert ez a legközelebb áll a természetes nektárhoz. A méhek a virágok nektárját gyűjtik be – amely főként szacharózból áll –, majd enzimatikus átalakulás során fruktózzá és glükózzá alakítják, hogy mézet készítsenek belőle. A megfelelő cukorfajta használata azért is kulcsfontosságú, mert a mesterséges édesítőszerek vagy egyes barna cukrok károsak lehetnek a méhekre.

A méhpopulációk az elmúlt években egyharmadukkal csökkentek, elsősorban az élőhelyek elvesztése, a rovarirtó szerek, a globális felmelegedés és különböző paraziták miatt. A tudósok szerint, ha a méhek eltűnnének, az emberiség élelmiszer-ellátása néhány éven belül összeomolhatna.

A méhek nélkülözhetetlenek: a Föld virágos növényeinek 80 százalékát porozzák be, és az elfogyasztott ételeink harmada – például gyümölcsök, zöldségek, diófélék – az ő munkájuknak köszönhető.

Sokan nincsenek tisztában azzal, mennyire könnyen segíthetnének: ha van kerted vagy erkélyed, ültess virágos növényeket, kerüld a vegyszereket – és időnként ne felejts el kihelyezni egy kanál cukros vizet.

Forrásunk volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: