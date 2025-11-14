Valószínűleg nektek sem kerülte el a figyelmeteket, hogy a szupermarketek sorait már ellepték a karácsonyi édességek, köztük a mikuláscsokik, szaloncukrok, különleges kekszek, puszedlik, stollenek és társaik. Bár még csak november dereka van, már akciókra csaphatunk le, ha szeretnénk időben betárazni az adventi és ünnepi időszakra.

Az Aldi, a Spar és a Tesco is igyekszik felkelteni a vásárlók figyelmét akcióival, ugyanis már a héten jó áron juthatunk hozzá bizonyos, ünnepekre hangoló desszertekhez és finomságokhoz. Köztük olyan egészséges nassolnivalókhoz is, mint az aszalt gyümölcsök vagy olajos magvak.

Megkezdődött a karácsonyi édességek akciózása: az Aldi, a Spar és a Tesco is beszállt

Ha már idejekorán beszereznénk az ünnepekre hangoló édességeket, akkor érdemes fellapozni az akciós újságokat, hiszen már rengeteg különlegesség elérhető a szupermarketek polcain. Korábban már megírtuk a kézműves szaloncukrok idei árát, illetve azt is, hogy általánosságban mire számíthatunk 2025-ben a szaloncukrokat illetően.

Lássuk, mivel készül az Aldi!

Az Aldi november 13-tól már sokféle Monarc márkájú desszertet kínál, többek között csokoládés, alkoholos aszalt gyümölcsök 2299 forintért, valamint a csokoládéfigurák 1199 forintos áron.

A karácsonyi csokoládécsomag 1999 forint, míg a mandulaválogatás 1499.

Ezek mellett persze szaloncukrot is tudunk venni Storz márkajelzéssel 3999 forintért, de a Kinder szív alakú csokoládéjával is meglephetjük a hozzánk közel állókat, aminek darabja 599 forint.

A Spar is készül karácsonyra hangoló desszertekkel

Szaloncukrok terén 2199 forintért kapható Bonbonetti, míg a Chocodream válogatások 1499 forintba kerülnek.

A Tibi szaloncukor idén 3299 forint, a Boci és a Milka márkák termékei pedig 3499 forintért kaphatóak többféle ízben.

A középkategóriában többféle szaloncukor is elérhető. Ide tartozik a Piros Mogyorós tejcsokoládés változat 2999 forintért, valamint a Szamos marcipános és pralinés csomagjai, amelyek ára 2999 és 4499 forint között mozog. Az egészségtudatos vagy speciális étrendet követő vásárlók választhatják a Szerencsi Zero töltött tejcsokoládés szaloncukrot 3299 forintért, illetve a Vegan Foods mandulás, vegán étcsokoládés termékét 4299 forintért. A hagyományos ízek kedvelőinek a Sport szaloncukor kínál klasszikus mogyorós élményt 3499 forintért.

Receptajánló, ha magad készítenéd:

Különlegességet keresőknek, még mindig a Sparból

A prémium szegmenst a Stühmer képviseli, amely több exkluzív ízvariációt is felvonultat. A tejtrüffeles, meggyes-marcipános és tojáslikőrös szaloncukrok 4299 forintos áron vásárolhatók meg, míg a különböző válogatások és a téli konyakmeggyes különlegesség 4499–6699 forint között érhetők el. A márka egy igazi luxuscsemegét is kínál: egy nagyobb válogatást 7999 forintért.

A különlegességeket keresők számára a SPAR kínálatában megtalálható a Szafi Reform szaloncukor 5499 forintért, valamint a Vadász prémium minőségű, karakteres ízű szaloncukra 4899 forintért.

A választék így minden igényt lefed: a klasszikus tejcsokoládéstól az alkoholoson és marcipánoson át egészen a glutén- és cukormentes finomságokig, hogy az ünnep mindenki számára igazán édes lehessen.

Receptajánló a karácsonyi készülődéshez:

Tesco karácsonyi desszertek, akár Club Carddal is

Szaloncukor-kínálatban a Tesco sem szerénykedik, sőt, ha Club Carddal vásárolunk, akkor még olcsóbban juthatunk hozzá a karácsonyi édességhez.

A Tesco klasszikus, lédig szaloncukra többféle ízben 200 forintba kerül 10 dekagrammonként.

A Polwerk szaloncukor-válogatás 1499 forintért kapható, ami 300 grammot jelent. Így a vásárlók nemcsak a hagyományos ízeket, hanem a különlegesebb változatokat is beszerezhetik.

kapható, ami 300 grammot jelent. Így a vásárlók nemcsak a hagyományos ízeket, hanem a különlegesebb változatokat is beszerezhetik. Az egészségtudatos vonalon a Szerencsi Zero % Christmas áfonyás szaloncukra 3499 forintért vásárolható meg, amiért 250 grammot kapunk.

vásárolható meg, amiért 250 grammot kapunk. Prémium kategóriában még a Finest termékcsalád tagjai közül válogathatunk, amiből a vegyes válogatás étcsokoládéval mártva 3499 forint,

míg a mogyorós és málnás-tejcsokoládés válogatás 4299 forintért érhető el.

forintért érhető el. A diós és karamellás változat szintén 4299 Ft.

Forrásunk volt.