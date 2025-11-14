Megkezdődött a karácsonyi édességek akciózása: az Aldi, a Spar és a Tesco is beszállt

Az Aldi, a Spar és a Tesco is igyekszik felkelteni a vásárlók figyelmét akcióival, ugyanis már a héten jó áron juthatunk hozzá bizonyos, ünnepekre hangoló desszertekhez és finomságokhoz. Köztük olyan egészséges nassolnivalókhoz is, mint az aszalt gyümölcsök vagy olajos magvak.
Ha már idejekorán beszereznénk az ünnepekre hangoló édességeket, akkor érdemes fellapozni az akciós újságokat, hiszen már rengeteg különlegesség elérhető a szupermarketek polcain. Korábban már megírtuk a kézműves szaloncukrok idei árát, illetve azt is, hogy általánosságban mire számíthatunk 2025-ben a szaloncukrokat illetően.
Lássuk, mivel készül az Aldi!
Az Aldi november 13-tól már sokféle Monarc márkájú desszertet kínál, többek között csokoládés, alkoholos aszalt gyümölcsök 2299 forintért, valamint a csokoládéfigurák 1199 forintos áron.
A karácsonyi csokoládécsomag 1999 forint, míg a mandulaválogatás 1499.
Ezek mellett persze szaloncukrot is tudunk venni Storz márkajelzéssel 3999 forintért, de a Kinder szív alakú csokoládéjával is meglephetjük a hozzánk közel állókat, aminek darabja 599 forint.
A Spar is készül karácsonyra hangoló desszertekkel
Szaloncukrok terén 2199 forintért kapható Bonbonetti, míg a Chocodream válogatások 1499 forintba kerülnek.
A Tibi szaloncukor idén 3299 forint, a Boci és a Milka márkák termékei pedig 3499 forintért kaphatóak többféle ízben.
A középkategóriában többféle szaloncukor is elérhető. Ide tartozik a Piros Mogyorós tejcsokoládés változat 2999 forintért, valamint a Szamos marcipános és pralinés csomagjai, amelyek ára 2999 és 4499 forint között mozog. Az egészségtudatos vagy speciális étrendet követő vásárlók választhatják a Szerencsi Zero töltött tejcsokoládés szaloncukrot 3299 forintért, illetve a Vegan Foods mandulás, vegán étcsokoládés termékét 4299 forintért. A hagyományos ízek kedvelőinek a Sport szaloncukor kínál klasszikus mogyorós élményt 3499 forintért.
Különlegességet keresőknek, még mindig a Sparból
A prémium szegmenst a Stühmer képviseli, amely több exkluzív ízvariációt is felvonultat. A tejtrüffeles, meggyes-marcipános és tojáslikőrös szaloncukrok 4299 forintos áron vásárolhatók meg, míg a különböző válogatások és a téli konyakmeggyes különlegesség 4499–6699 forint között érhetők el. A márka egy igazi luxuscsemegét is kínál: egy nagyobb válogatást 7999 forintért.
A különlegességeket keresők számára a SPAR kínálatában megtalálható a Szafi Reform szaloncukor 5499 forintért, valamint a Vadász prémium minőségű, karakteres ízű szaloncukra 4899 forintért.
A választék így minden igényt lefed: a klasszikus tejcsokoládéstól az alkoholoson és marcipánoson át egészen a glutén- és cukormentes finomságokig, hogy az ünnep mindenki számára igazán édes lehessen.
Tesco karácsonyi desszertek, akár Club Carddal is
Szaloncukor-kínálatban a Tesco sem szerénykedik, sőt, ha Club Carddal vásárolunk, akkor még olcsóbban juthatunk hozzá a karácsonyi édességhez.
A Tesco klasszikus, lédig szaloncukra többféle ízben 200 forintba kerül 10 dekagrammonként.
- A Polwerk szaloncukor-válogatás 1499 forintért kapható, ami 300 grammot jelent. Így a vásárlók nemcsak a hagyományos ízeket, hanem a különlegesebb változatokat is beszerezhetik.
- Az egészségtudatos vonalon a Szerencsi Zero % Christmas áfonyás szaloncukra 3499 forintért vásárolható meg, amiért 250 grammot kapunk.
- Prémium kategóriában még a Finest termékcsalád tagjai közül válogathatunk, amiből a vegyes válogatás étcsokoládéval mártva 3499 forint,
- míg a mogyorós és málnás-tejcsokoládés válogatás 4299 forintért érhető el.
- A diós és karamellás változat szintén 4299 Ft.