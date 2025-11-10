Nem lehet elég korán kezdeni a szaloncukor-szemlét: már hetek óta boltok polcain sorakoznak a karácsony legikonikusabb díszes falatjai. Most a kézműves szaloncukroknak jártunk utána: aki ezekkel készülne az ünnepekre, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Nemrég írtunk arról, hogy milyen áron kaphatunk majd bolti szaloncukrot, köztük az ismert márkák és lédig, sajátmárkás édességek körében is. A drágulás jelensége sajnos nem csak a tömegtermékeket érinti, mert aki prémium, kézműves szaloncukorból tárazna be, annak nem lesz olcsó mulatság a készülődés.

A bolti után itt a kézműves szaloncukrok ára: kedvenceinket lassan aranyárban mérik

Mint arra számíthattunk is, idén sem lesz olcsóbb a szaloncukor egyik fajtája sem. A dráguló alapanyagok, a forint gyengülése és a szintén költséges csomagolás nem engedi, hogy az édességgyártók olcsóbban, vagy akár a tavalyival megegyező áron kínálhassák termékeiket.

A magyar karácsonyok két legismertebb kézműves szaloncukrainak árán is látszódik a helyzet, ugyanis árait tekintve nem lehet barátságosnak titulálni őket. Öröm az ürömben, hogy idén is széles ízpalettával készül a Szamos és a Sulyán Cukrászda is.

A Szamos árai 2025-ben

A napokban tette közzé weboldalán 2025-ös árait a Szamos, mi szerint a legtöbb ízt 1,8 kilogrammos kiszerelésben 26 100 forintért kínálják, de ugyanez a mennyiség extrább ízekben akár 31 500 forint is lehet.

A 250 grammos kiszereléseket idén íztől függően 2850-4490 forint közötti áron lehet megvásárolni.

A teljesség igénye nélkül ezekre az ízekre számíthatunk:

epres mandulás étcsokoládéval mártva,

mandulás étcsokoládéval mártva,

pisztáciás töltött fehércsokoládé,

gianduja praliné,

Törley Chardonay pezsgős töltött tejcsokoládé,

feketeribizli gyümölcszselés.

A Sulyán árai 2025-ben

A Sulyán Cukrászda is közzétette idei árait, melyek 250 grammos kiszerelésűek és 3650 forintról indulnak, azonban ez a klasszikus ízvilágúakra vonatkozik.

Van olyan, amely a 6550 forintba kerül, ilyen például a Kuwait Lotus kekszes szaloncukor, de a dubaji csokis pisztáciás negyed kilóáért is 6000 forintot kérnek.

Kínálatukban olyan különlegességek állnak, mint:

nutellás-chipses szaloncukor,

robbanó cukros, popcornos, fehér csokoládé trüffel szaloncukor,

moszkauer szaloncukor,

meggyes-mákos-rétes szaloncukor,

matcha teás, liofilizált málnás szaloncukor.

Tipp: Ha téged nem tántorítanak el az idei kézműves szaloncukorárak, akkor a Sulyántól november 2-től egészen december 17-ig tudsz rendelni futáros kiszállítással, személyes átvétellel pedig december 20-ig lehet leadni rendelést.

