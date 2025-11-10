Gasztro

2025.11.10.

A bolti után itt a kézműves szaloncukrok ára: kedvenceinket lassan aranyárban mérik

Nosalty profilképe Nosalty

Nem lehet elég korán kezdeni a szaloncukor-szemlét: már hetek óta boltok polcain sorakoznak a karácsony legikonikusabb díszes falatjai. Most a kézműves szaloncukroknak jártunk utána: aki ezekkel készülne az ünnepekre, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Nemrég írtunk arról, hogy milyen áron kaphatunk majd bolti szaloncukrot, köztük az ismert márkák és lédig, sajátmárkás édességek körében is. A drágulás jelensége sajnos nem csak a tömegtermékeket érinti, mert aki prémium, kézműves szaloncukorból tárazna be, annak nem lesz olcsó mulatság a készülődés.

Szamos szaloncukor
A bolti után itt a kézműves szaloncukrok ára: kedvenceinket lassan aranyárban mérik
forrás

Mint arra számíthattunk is, idén sem lesz olcsóbb a szaloncukor egyik fajtája sem. A dráguló alapanyagok, a forint gyengülése és a szintén költséges csomagolás nem engedi, hogy az édességgyártók olcsóbban, vagy akár a tavalyival megegyező áron kínálhassák termékeiket.

A magyar karácsonyok két legismertebb kézműves szaloncukrainak árán is látszódik a helyzet, ugyanis árait tekintve nem lehet barátságosnak titulálni őket. Öröm az ürömben, hogy idén is széles ízpalettával készül a Szamos és a Sulyán Cukrászda is.

A Szamos árai 2025-ben

A napokban tette közzé weboldalán 2025-ös árait a Szamos, mi szerint a legtöbb ízt 1,8 kilogrammos kiszerelésben 26 100 forintért kínálják, de ugyanez a mennyiség extrább ízekben akár 31 500 forint is lehet.

A 250 grammos kiszereléseket idén íztől függően 2850-4490 forint közötti áron lehet megvásárolni.

A teljesség igénye nélkül ezekre az ízekre számíthatunk:

  • epres mandulás étcsokoládéval mártva,
  • mandulás étcsokoládéval mártva,
  • pisztáciás töltött fehércsokoládé,
  • gianduja praliné,
  • Törley Chardonay pezsgős töltött tejcsokoládé,
  • feketeribizli gyümölcszselés.

Receptajánló:

A Sulyán árai 2025-ben

A Sulyán Cukrászda is közzétette idei árait, melyek 250 grammos kiszerelésűek és 3650 forintról indulnak, azonban ez a klasszikus ízvilágúakra vonatkozik.

Van olyan, amely a 6550 forintba kerül, ilyen például a Kuwait Lotus kekszes szaloncukor, de a dubaji csokis pisztáciás negyed kilóáért is 6000 forintot kérnek.

Kínálatukban olyan különlegességek állnak, mint:

  • nutellás-chipses szaloncukor,
  • robbanó cukros, popcornos, fehér csokoládé trüffel szaloncukor,
  • moszkauer szaloncukor,
  • meggyes-mákos-rétes szaloncukor,
  • matcha teás, liofilizált málnás szaloncukor.

Tipp:

Ha téged nem tántorítanak el az idei kézműves szaloncukorárak, akkor a Sulyántól november 2-től egészen december 17-ig tudsz rendelni futáros kiszállítással, személyes átvétellel pedig december 20-ig lehet leadni rendelést.

Forrásunk volt.

Címlapkép.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Légyölő galóca
Gasztro

Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept