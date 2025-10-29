Nem lehet elég korán kezdeni: sorra jelennek meg a boltok polcain a csokimikulások, adventi kalendáriumok na meg a szaloncukrok. A Pénzcentrum szemlét tartott, hogy mégis mennyiért kaphatunk szaloncukrot az idei szezonban!

A boltok idén is sem késlekednek a mikuláscsokik és a szaloncukrok kipakolásával: a Pénzcentrum kutatásából kiderült, hogy az árak magasabbak, a csomagolások viszont kisebbek lettek. Nézzünk, pontosan mennyibe kerülnek a legismertebb szaloncukrok!

2025-ben sem lesz olcsóbb a szaloncukor: ilyen árakra számíthatunk az idei szezonban

A boltokban már lassan teljes karácsonyi hangulat uralkodik: dekorelemek, mikuláscsomagok, és persze a karácsony egyik legikonikusabb édessége, a szaloncukor is egyre több helyen kapható, sőt, már akciókkal csábítják a vásárlókat.

A Pennyben például október 30-tól a Bonbonetti szaloncukor 280 grammos, négyféle ízesítése 1999 forint, míg a Tibi márka ugyanilyen változata 2599 forint.

Az utóbbi években az árak szemmel láthatóan egyre magasabbra kúsznak, miközben a zsugorinfláció a szaloncukrokat is elérte. A Vakmajom civil árfigyelő oldala szerint 2023-ban 10 990 forint volt kilónként a lédig szaloncukor ára, míg 2024-ben már 12 999 forint, 2025-ben pedig elérte a 14 500 forintot. Ez 32 százalékos drágulást jelent, ráadásul kisebb kiszerelést kapunk a pénzünkért.

A Bonbonetti például minden szaloncukrának súlyát 300 grammról 280 grammra csökkentette, a Tibi 330 grammról 280 grammra, míg a Vadász 350 grammról 300 grammra váltott.

A legnagyobb mértékű „zsugorodás” a Milka termékeinél figyelhető meg: több íz esetében a csomagolás súlya 310 grammról 255 grammra esett vissza, ami közel 18 százalékos csökkenést jelent. A gyártók a változásokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is bejelentették, azzal indokolva a lépést, hogy a növekvő alapanyagköltségek miatt másképp nem tudnák megtartani a termékek jelenlegi árát.

Ennek hátterében elősorban a cukor és a kakaó árának növekedése áll, hiszen 2024-ben a kakaó világpiaci ára történelmi rekordot döntött, miután Nyugat-Afrikában egy vírus súlyos károkat okozott a termésben. 2025 nyarán pedig még 20 százalékos emelkedést mutatott Magyarországon.

A szaloncukrok igen csomagolásigényes termékek, és a fóliák is díszdobozok ára is jelentősen megemelkedett. Emellett az édességek esetében magas az importhányad, ami megdrágítja a beszerzést a gyenge forint árfolyam miatt. 2025-ben valószínűleg a vásárálók minden eddiginél jobban megérzik a mennyit drágul a karácsonyi időszak egyik legjellegzetesebb terméke.

