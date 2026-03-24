Életmód

2026.03.24.

Minden nap eszel joghurtot? Meglepő eredményt hozott egy 10 éves kutatás

Nosalty profilképe Nosalty

Egy több mint 150 ezer embert követő, hosszú távú kutatás szerint a rendszeres joghurtfogyasztás nemcsak az emésztést támogathatja, hanem bizonyos vastagbélráktípusok kockázatát is csökkentheti.

A joghurt világszerte az egyik leggyakrabban fogyasztott tejtermék, és évek óta vizsgálják, hogyan hat az emésztésre, a tápanyagok felszívódására, sőt még a betegségek megelőzésére is. Ahhoz, hogy pontos képet kapjanak a hatásokról, a tudósok két hatalmas, hosszú távú amerikai kutatás adatait vették elő.

Kutatási eredmény:

Egy, a Mass General Brigham Health System kutatói által vezetett tanulmány, amely a Harvard University égisze alá tartozik, arra jutott, hogy a rendszeres joghurtfogyasztás akár a vastagbélrák megelőzésében is szerepet játszhat.

A joghurtfogyasztás előnyei

A részletekhez a szakértők két bevált kutatást hívtak segítségül: a Nurses' Health Study és a Health Professionals Follow-up Study adatait elemezték, ezek a vizsgálatok már 1976, illetve 1986 óta követik több mint 100 000 ápoló és 51 000 egészségügyi szakember életét.

joghurtot kanalazó nő
A résztvevők évről évre részletes kérdőíveket töltöttek ki: mit esznek, hogyan élnek, milyen az egészségi állapotuk, és persze azt is, mennyi joghurt kerül a poharukba nap mint nap.

A kutatók itt nem álltak meg: vastagbélrákos betegek szövetmintáit is megvizsgálták, különös figyelemmel egy kulcsfontosságú bélbaktériumra, a Bifidobacteriumra.

Ez a baktérium ismert arról, hogy támogatja az emésztést, és segít kordában tartani a gyulladásos folyamatokat a szervezetben.

A joghurt és a vastagbélrák kapcsolata

A kutatók összesen 3079 vastagbélrákos esetet azonosítottak a vizsgált populációban. A szövetminták elemzésekor kiderült: 346 eset (31%) pozitív volt Bifidobacterium jelenlétére, míg 775 eset (69%) nem mutatta ezt a baktériumot.

És itt jön a csavar: bár a joghurtfogyasztás és a vastagbélrák általános előfordulása között nem találtak egyértelmű kapcsolatot, egy fontos részlet mégis kirajzolódott. Azoknál, akik hetente legalább két adag joghurtot ettek, 20%-kal alacsonyabb volt a Bifidobacterium-pozitív daganatok kialakulásának esélye.

A hatás különösen a jobb oldali vastagbelet érintő, úgynevezett proximális vastagbélrák esetében volt látványos. Ez az a típus, amely általában rosszabb túlélési esélyekkel jár. A kutatók szerint ennek hátterében az állhat, hogy a rendszeres joghurtfogyasztás kedvezően alakítja a bélflóra összetételét, így csökkentheti a betegség kialakulásának kockázatát.

joghurtot gyümölcsökkel evő nő
A rendszeres joghurtfogyasztás csökkentheti a vastagbélrák bizonyos típusainak kockázatát

Shuji Ogino, a Brigham and Women's Hospital Molekuláris Patológiai Epidemiológiai Programjának igazgatója így fogalmazott:

A kutatásunk egyedülálló bizonyítékot szolgáltat a joghurt lehetséges egészségügyi előnyeiről.

Mit mondanak a szakértők? És mi köze mindennek a bélflórához?

Andrew T. Chan, a tanulmány társszerzője és a Massachusetts General Hospital Klinikai és Transzlációs Epidemiológiai Egységének vezetője így fogalmazott: „Ez a kutatás tovább erősíti azt az egyre bővülő bizonyítékhalmazt, amely az étrend, a bélmikrobiom és a vastagbélrák kockázata közötti kapcsolatot mutatja.”

Egyensúlyban a bélflóra

A vizsgálat eredményei ismét rámutatnak: a bélmikrobiom, vagyis az emésztőrendszerünkben élő mikroorganizmusok összessége kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében.

A rendszeres joghurtfogyasztás elősegítheti a hasznos baktériumok, például a Bifidobacterium jelenlétét, ami hozzájárulhat a bélflóra egészséges egyensúlyának fenntartásához, ez pedig közvetve a vastagbélrák kockázatának csökkentésében is szerepet játszhat.

Fontos:

bár az eredmények ígéretesek, további kutatásokra van szükség a végleges következtetésekhez. A szakértők ugyanakkor egy dologban egyetértenek: a megfelelő étrend kulcsszerepet játszik a megelőzésben, ezért nem érdemes félvállról venni az egészséges étkezési szokásokat.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept