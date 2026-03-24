Minden nap eszel joghurtot? Meglepő eredményt hozott egy 10 éves kutatás

Egy több mint 150 ezer embert követő, hosszú távú kutatás szerint a rendszeres joghurtfogyasztás nemcsak az emésztést támogathatja, hanem bizonyos vastagbélráktípusok kockázatát is csökkentheti.

A joghurt világszerte az egyik leggyakrabban fogyasztott tejtermék, és évek óta vizsgálják, hogyan hat az emésztésre, a tápanyagok felszívódására, sőt még a betegségek megelőzésére is. Ahhoz, hogy pontos képet kapjanak a hatásokról, a tudósok két hatalmas, hosszú távú amerikai kutatás adatait vették elő.

Kutatási eredmény: Egy, a Mass General Brigham Health System kutatói által vezetett tanulmány, amely a Harvard University égisze alá tartozik, arra jutott, hogy a rendszeres joghurtfogyasztás akár a vastagbélrák megelőzésében is szerepet játszhat.

A joghurtfogyasztás előnyei

A részletekhez a szakértők két bevált kutatást hívtak segítségül: a Nurses' Health Study és a Health Professionals Follow-up Study adatait elemezték, ezek a vizsgálatok már 1976, illetve 1986 óta követik több mint 100 000 ápoló és 51 000 egészségügyi szakember életét.

A résztvevők évről évre részletes kérdőíveket töltöttek ki: mit esznek, hogyan élnek, milyen az egészségi állapotuk, és persze azt is, mennyi joghurt kerül a poharukba nap mint nap.

A kutatók itt nem álltak meg: vastagbélrákos betegek szövetmintáit is megvizsgálták, különös figyelemmel egy kulcsfontosságú bélbaktériumra, a Bifidobacteriumra.

Ez a baktérium ismert arról, hogy támogatja az emésztést, és segít kordában tartani a gyulladásos folyamatokat a szervezetben.

A joghurt és a vastagbélrák kapcsolata

A kutatók összesen 3079 vastagbélrákos esetet azonosítottak a vizsgált populációban. A szövetminták elemzésekor kiderült: 346 eset (31%) pozitív volt Bifidobacterium jelenlétére, míg 775 eset (69%) nem mutatta ezt a baktériumot.

És itt jön a csavar: bár a joghurtfogyasztás és a vastagbélrák általános előfordulása között nem találtak egyértelmű kapcsolatot, egy fontos részlet mégis kirajzolódott. Azoknál, akik hetente legalább két adag joghurtot ettek, 20%-kal alacsonyabb volt a Bifidobacterium-pozitív daganatok kialakulásának esélye.

A hatás különösen a jobb oldali vastagbelet érintő, úgynevezett proximális vastagbélrák esetében volt látványos. Ez az a típus, amely általában rosszabb túlélési esélyekkel jár. A kutatók szerint ennek hátterében az állhat, hogy a rendszeres joghurtfogyasztás kedvezően alakítja a bélflóra összetételét, így csökkentheti a betegség kialakulásának kockázatát.

A rendszeres joghurtfogyasztás csökkentheti a vastagbélrák bizonyos típusainak kockázatát

Shuji Ogino, a Brigham and Women's Hospital Molekuláris Patológiai Epidemiológiai Programjának igazgatója így fogalmazott:

A kutatásunk egyedülálló bizonyítékot szolgáltat a joghurt lehetséges egészségügyi előnyeiről.

Mit mondanak a szakértők? És mi köze mindennek a bélflórához?

Andrew T. Chan, a tanulmány társszerzője és a Massachusetts General Hospital Klinikai és Transzlációs Epidemiológiai Egységének vezetője így fogalmazott: „Ez a kutatás tovább erősíti azt az egyre bővülő bizonyítékhalmazt, amely az étrend, a bélmikrobiom és a vastagbélrák kockázata közötti kapcsolatot mutatja.”

Egyensúlyban a bélflóra

A vizsgálat eredményei ismét rámutatnak: a bélmikrobiom, vagyis az emésztőrendszerünkben élő mikroorganizmusok összessége kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében.

A rendszeres joghurtfogyasztás elősegítheti a hasznos baktériumok, például a Bifidobacterium jelenlétét, ami hozzájárulhat a bélflóra egészséges egyensúlyának fenntartásához, ez pedig közvetve a vastagbélrák kockázatának csökkentésében is szerepet játszhat.

Fontos: bár az eredmények ígéretesek, további kutatásokra van szükség a végleges következtetésekhez. A szakértők ugyanakkor egy dologban egyetértenek: a megfelelő étrend kulcsszerepet játszik a megelőzésben, ezért nem érdemes félvállról venni az egészséges étkezési szokásokat.

Forrásunk volt.