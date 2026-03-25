Húsvét

2026.03.25.

Húsvéti sonkafőzés – Tippek a tökéletesre főtt húsvéti sonkához

A húsvéti sonka főzése sokunk számára kihagyhatatlan hagyomány, de a tökéletes végeredményhez nem árt néhány bevált trükköt ismerni. Mi most összegyűjtöttük a legfontosabb tippeket a sonka kiválasztásától a főzésen át egészen a tárolásig. Ráadásul azt is eláruljuk, hogyan használhatod fel a főzőlevet – mert kár lenne veszni hagyni.

A húsvéti sonka kiválasztásánál érdemes eldönteni, milyen állagot és ízvilágot szeretnénk. A hagyományos, intenzívebb ízekhez a parasztsonka jó választás, míg a kötözött sonka praktikusabb, és könnyebben szeletelhető. Ha szaftosabb húsra vágyunk, a tarja vagy a lapocka ideális lehet. A klasszikus húsvéti élményhez leginkább a nyers, füstölt szívsonka ajánlott.

TIPP: a sonkát főzés előtt érdemes hideg vízben előáztatni, akár egy éjszakán át. Szükség esetén a vizet egyszer-kétszer cseréljük le. Ez a lépés segít abban, hogy a sonka ne legyen túl sós, és egyenletesebben puhuljon meg főzés közben.

Tökéletes húsvéti sonka szeletelve, főtt tojással, fonottkaláccsal, újhagymával és koktélparadicsommal, mellette egy tál bableves és egy kis tál torma.
Hagyományos húsvéti hidegtál sonkával, főtt tojással, friss zöldségekkel és bablevessel
A fűszeres főzőlétől lesz igazán karakteres ízű a sonka

A sonka főzése során a víz ízesítése kulcsfontosságú. A főzőléhez érdemes hozzáadni szemes borsot, babérlevelet, fokhagymát, vöröshagymát. Ezek az alapfűszerek nemcsak a sonkának adnak mélyebb ízt, hanem a főzőlevet is gazdagabbá teszik.

Mennyi ideig kell főzni a sonkát?

Ez az egyik leggyakoribb kérdés: az általános szabály kilónként 1,5–2 óra főzési idő. Főzés után hagyjuk teljesen kihűlni a saját levében. Ez az utolsó lépés segít abban, hogy a sonka igazán omlós és szaftos maradjon.

A sonkát mindig hideg vízben tegyük fel főni

A lassú felmelegedés segít abban, hogy a sonka ne veszítsen túl sok nedvességet, így a végeredmény sokkal szaftosabb és omlósabb lesz. A főzési időt mindig forrástól számoljuk.

Ne öntsd ki a főzőlevet!

A sonka főzőleve igazi kincs a konyhában. Később kiváló alap lehet bableveshez, lencseleveshez vagy más tartalmas, füstös ízű fogásokhoz.

Tipp:

Ha később fel szeretnénk használni a főzőlevet, akkor ne főzzük a sonkával együtt a tojásokat.
Fehér tálban tálalt sűrű bableves sonkadarabokkal, zöldségekkel, amely húsvéti sonka főzőlevéből készült, kézben tartva.
Húsvéti sonka főzőlevéből készült gazdag, házias bableves
Ezeket az ételeket is el tudod készíteni a főzőlé felhasználásával:

Meddig áll el a sonka?

A megfelelően elkészített húsvéti sonka és a főzőlé is jól tárolható: a hűtőben kb. 1 hétig elállnak, de mindkettő le is fagyasztható, így később is felhasználhatók.

Ha ezeket a tippeket betartjuk, a húsvéti sonka garantáltan az ünnepi asztal sztárja lesz – melynek a receptjét itt találod meg!

