2026.04.28.

Május 1-jei hosszú hétvége – Így lesznek nyitva a boltok

Májusban két hosszú hétvégének is örülhetünk 2026-ban, az első ilyen pedig mindjárt a május kezdetével érkezik, ugyanis május 1-je, péntek munkaszüneti nap. Ez viszont azt is jelenti, hogy módosul a boltok nyitvatartása.

Május elseje, vagyis a munka ünnepe munkaszüneti nap hazánkban. Ez egyben azt is jelenti, hogy ilyenkor nem tudunk a legtöbb helyen bevásárolni.

Május elseje 2026-ban péntekre esik, így háromnapos hosszú hétvégének örülhetünk.

Szabály szerint pedig az ünnepnapon nem nyitnak ki az üzletek és a nagy boltláncok.

Zömével a plázák üzletei is zárva tartanak majd pénteken, május elsején, de az olyan szolgáltatások, mint a mozi, konditerem, kávézó és étterem nyitva tarthatnak. Mindenképp érdemes előre érdeklődni a várható nyitvatartásról!

Ha SOS szükség van valamire

Ha valamire mégis szükség lenne, akkor korlátozottan, de be tudunk térni egy-két helyre:

  • a benzinkutak shopjai,
  • éjjel-nappal nyitva tartó boltok,
  • vegyes diszkontok azok, amik nyitva lehetnek.

Ezen kívül a virágboltok, újságosok, az ügyeleti gyógyszertárak, illetve a vendég- és szórakozóhelyek is. A szemétszállítás zavartalanul üzemel.

Május 2-án és 3-án, vagyis a hétvégén változatlan a boltok nyitvatartása.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

rántott hús

Klasszikus Bécsi szelet

A Bécsi szelet, vagyis Wiener Schnitzel az egyik legismertebb osztrák étel, mely ikonikussá vált világszerte. Leggyakrabban petrezselymes burgonyával, vagy ecetes krumplisalátával tálalják ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kerülöd az önkiszolgáló kasszákat? 5 tulajdonság, ami rád is igaz...

Már jó pár éve velünk vannak az önkiszolgáló kasszák, és egyre inkább rá vagyunk kényszerítve arra, hogy igénybe is vegyük őket, hiszen a normál kasszák mögött gyakran nem találunk senkit. Ha te is azok közé tartozol, akik kerülik az önkiszolgáló kasszát, akkor valószínűleg az alábbi 5 tulajdonság közül rád is igaz néhány.

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

rántott hús

Klasszikus Bécsi szelet

krumplisaláta

Lilahagymás-ecetes krumplisaláta

Az lilahagymás-ecetes krumplisaláta egy klasszikus köret húsok és rántott ételek mellé, sokunk ünnepi asztalán rendszeresen megtalálható. Az íze friss, savanykás és édes egyszerre, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept