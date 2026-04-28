Május 1-jei hosszú hétvége – Így lesznek nyitva a boltok

Május elseje, vagyis a munka ünnepe munkaszüneti nap hazánkban. Ez egyben azt is jelenti, hogy ilyenkor nem tudunk a legtöbb helyen bevásárolni.
Május elseje 2026-ban péntekre esik, így háromnapos hosszú hétvégének örülhetünk.
Szabály szerint pedig az ünnepnapon nem nyitnak ki az üzletek és a nagy boltláncok.
Zömével a plázák üzletei is zárva tartanak majd pénteken, május elsején, de az olyan szolgáltatások, mint a mozi, konditerem, kávézó és étterem nyitva tarthatnak. Mindenképp érdemes előre érdeklődni a várható nyitvatartásról!
Ha SOS szükség van valamire
Ha valamire mégis szükség lenne, akkor korlátozottan, de be tudunk térni egy-két helyre:
- a benzinkutak shopjai,
- éjjel-nappal nyitva tartó boltok,
- vegyes diszkontok azok, amik nyitva lehetnek.
Ezen kívül a virágboltok, újságosok, az ügyeleti gyógyszertárak, illetve a vendég- és szórakozóhelyek is. A szemétszállítás zavartalanul üzemel.
Május 2-án és 3-án, vagyis a hétvégén változatlan a boltok nyitvatartása.